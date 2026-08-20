Estados Unidos podría negociar reducción de los aranceles a productos colombianos tras la emergencia del terremoto: esto dijo el representante comercial de Trump

Estados Unidos planteó que la relación comercial con Colombia puede entrar en un camino mejor con un compromiso continuo en el futuro cercano - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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El gobierno de Estados Unidos confirmó su disposición para negociar, de manera acelerada, un Acuerdo sobre Comercio Recíproco con Colombia, poco después del devastador terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto.

Tras una reunión clave en Washington, la administración norteamericana remarcó su respaldo al presidente Abelardo De La Espriella y al equipo económico colombiano para avanzar en la recuperación del país.

La Casa Blanca formalizó su apoyo a la gestión colombiana, comprometiéndose a buscar un marco comercial que permita establecer un arancel cero para los productos nacionales. Este respaldo estadounidense se inscribe en el contexto de la emergencia nacional y la necesidad de reactivar la economía afectada por el desastre natural.

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Declaraciones tras la reunión bilateral

El vocero de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, destacó los progresos alcanzados con su contraparte colombiana: “Las conversaciones con el Ministerio de Comercio colombiano ya han avanzado en varias cuestiones de larga data y esperamos con interés un compromiso continuo en el futuro cercano para poner nuestra relación comercial en un camino aún mejor”, expuso el funcionario tras el encuentro.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos vinculó la negociación comercial con Colombia a la emergencia nacional causada por el terremoto - crédito Tierney L. Cross/REUTERS

El ministro de Hacienda, Mauricio Gómez Amín, enfatizó la importancia de la relación económica con Estados Unidos para la reconstrucción nacional y la recuperación tras el desastre natural.

“Estamos listos para trabajar con el Gobierno de los Estados Unidos para fortalecer nuestra relación comercial y avanzar de manera expedita hacia un Acuerdo de Comercio Recíproco, que genere mayores oportunidades y beneficios concretos para ambos países en medio de esta tragedia humanitaria”, afirmó, anticipando la disposición del país a negociar.

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La negociación de los aranceles es ahora una prioridad para el Ejecutivo. El objetivo es mejorar el acceso de los productos colombianos al mercado estadounidense y aliviar el impacto económico de las recientes medidas. Esta coyuntura, según Gómez Amín, puede ser una oportunidad para “El comercio con nuestros principales aliados será clave para la reactivación económica y la reconstrucción de Colombia. Tenemos una oportunidad histórica para profundizar nuestra relación económica, basada en la confianza, la reciprocidad y la prosperidad compartida”.

Gestión diplomática y respaldo internacional

Durante la emergencia, el presidente Abelardo de la Espriella mantuvo una comunicación directa con Donald Trump para solicitar la eliminación de los aranceles, y también dialogó con el secretario de Estado, Marco Rubio. La diplomacia busca que el apoyo internacional contribuya a la reconstrucción y a la normalización del comercio exterior.

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Mauricio Gómez Amín afirmó en X que Colombia quiere fortalecer la relación comercial con Estados Unidos y avanzar hacia un Acuerdo de Comercio Recíproco - crédito Senado

Durante el encuentro, Greer hizo hincapié en el compromiso estadounidense: “Ya hemos avanzado en varias cuestiones de larga data y esperamos con interés un compromiso continuo en el futuro cercano para poner nuestra relación comercial en un camino aún mejor”. Este mensaje refuerza la perspectiva de que ambas partes ven posible un acuerdo que beneficie a los dos países.

En palabras de Greer, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos está “comprometida con fortalecer los vínculos económicos y comerciales con Colombia, incluida la negociación de un Acuerdo de Comercio Recíproco”. La expectativa oficial es que las conversaciones continúen en las próximas semanas.

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Colombia, por su parte, busca que la relación comercial se convierta en un apoyo concreto para la recuperación económica. El ministro Gómez Amín sostuvo que “Colombia valora profundamente esta expresión de solidaridad y, al mismo tiempo, mira hacia adelante. Las situaciones extraordinarias requieren soluciones extraordinarias, y creemos que este es un momento para avanzar con agilidad y determinación”.

La señal política sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Colombia surgió después de una reunión entre Jamieson Greer y Mauricio Gómez Amín - crédito @MauricioGomezCO/X

De esta manera, la relación bilateral atraviesa un momento clave, determinado por la urgencia de la recuperación tras el terremoto y la necesidad de redefinir el marco comercial. Las gestiones entre Bogotá y Washington avanzan con la mira puesta en la eliminación de los aranceles y la consolidación de una alianza estratégica para la reactivación nacional.

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