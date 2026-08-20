Jhon Arias recibió elogios de la prensa brasileña tras la clasificación del Palmeiras en la Copa Libertadores: “Estuvo lúcido”

Guardar

Gustavo Gómez aseguró la clasificación del Palmeiras a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 con un gol de cabeza en la victoria por 1 a 0 sobre Cerro Porteño, un resultado que también reforzó la apuesta del entrenador Abel Ferreira por un sistema de tres defensores centrales.

El partido se resolvió en un contexto de fuerte exigencia ambiental: el equipo paulista ganó en Asunción en un encuentro trabado, bajo lluvia y ante un estadio impulsado por más de 40 mil personas. En ese escenario, la solidez defensiva fue el rasgo central de la clasificación.

Gómez fue señalado como la figura del equipo. El capitán completó un partido seguro en defensa, con especial peso en el juego aéreo, y coronó su actuación con otro tanto de cabeza, el que definió la serie a favor del club brasileño tras la asistencia de Jhon Arias.

PUBLICIDAD

Arias dio profundidad al ataque de Palmeiras, se asoció con Flaco López y ayudó a cerrar el costado defensivo junto a Murilo-crédito César Olmedo/REUTERS

Por este motivo, Globo Esporte de Brasil calificó al exjugador del Wolverhampton con una puntuación de 7 puntos, resaltando su asistencia al capitán del Palmeiras, y destacando su labor en el ataque:

“Dio la asistencia para el gol de Gustavo Gómez y fue efectivo en la construcción del ataque. Estuvo lúcido y supo cuándo retener el balón y habilitar a sus compañeros”, explicaron.

El mismo medio brasileño relató el gol de Gustavo Gómez, y la asistencia del colombiano de la siguiente forma:

“Poco después de la pausa para hidratación, cuando el Palmeiras necesitaba interceptar los ataques por la banda derecha, Gustavo Gómez animó a Murilo a subir al ataque durante la jugada para presionar a Cerro. La estrategia no tardó en dar sus frutos. En el minuto 40, la jugada culminó con un disparo de Evangelista, quien consiguió un córner. En el minuto 41, Arias sacó el córner y Gómez remató de cabeza al fondo de la red: 1-0″, detallaron.

PUBLICIDAD

Así clasificó Palmeiras a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Marcelo Iván Chaparro Martínez y Allan Andrade Elias en el Cerro Porteño vss. Palmeiras-crédito César Olmedo/REUTERS

Palmeiras venció a Cerro Porteño 1-0 este martes en Asunción y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo brasileño selló la serie con un global de 2-1 gracias a un gol de Gustavo Gómez.

El tanto llegó a los 41 minutos en la Nueva Olla, tras un tiro de esquina desde la izquierda ejecutado por Jhon Arias. Gómez ganó por arriba ante Gustavo Velásquez y mandó el balón a la red, en una eliminatoria que había quedado igualada por el 1-1 de la ida en São Paulo.

Antes del gol, Cerro Porteño llevó buena parte del peso de un encuentro disputado y generó las mejores aproximaciones, aunque sin convertir. Palmeiras aprovechó una de sus opciones antes del descanso y encontró en la pelota parada el camino para romper el equilibrio.

PUBLICIDAD

En el segundo tiempo, el técnico Ariel Holan buscó más presencia ofensiva con los ingresos de Mateo Klimowicz, Juan Iturbe y Guillermo Benítez alrededor de la hora de juego. El equipo paraguayo adelantó líneas, pero dejó espacios que Palmeiras intentó explotar con José Manuel “Flaco” López y Vitor Roque.

El cierre exigió al arquero Carlos Miguel, que sostuvo la ventaja: primero contuvo un cabezazo de Torres y en tiempo añadido desvió un remate dentro del área de Pablo Vegetti. Palmeiras enfrentará en la siguiente ronda al ganador de la serie entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Mirassol, que llega 1-1 a la definición en Ecuador. Cerro Porteño, eliminado, se enfocará en el campeonato paraguayo y el domingo jugará el clásico ante Olimpia.

PUBLICIDAD

A continuación, estos son los próximos partidos del Palmeiras;

23 de agosto de 2026 - Serie A de Brasil: Palmeiras vs. Vasco da Gama

26 de agosto de 2026 - Copa de Brasil: Palmeiras vs. Santos

30 de agosto de 2026 - Serie A de Brasil: Mirassol vs. Palmeiras