Leonor Espinosa y Jorge Rausch tuvieron fuerte discusión en redes sociales: “Jamás cambiaría el rigor de la cocina por la fama de un programa de televisión”

Cruce de declaraciones entre Leonor Espinosa y Jorge Rausch por el 50 Best y el lobby en la cocina - crédito montaje Cortesía Canal RCN - Colprensa

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La gastronomía colombiana vivió uno de sus momentos más intensos en redes sociales tras el enfrentamiento público entre Leonor Espinosa y Jorge Rausch, dos referentes del sector con trayectorias destacadas tanto a nivel nacional como internacional.

El origen del cruce se remonta a una publicación de Espinosa en la que abordó el funcionamiento de los rankings internacionales, en especial el Latin America’s 50 Best Restaurants y la confusión sobre las estrellas Michelin en Colombia.

Espinosa explicó que la Guía Michelin no opera en Colombia y que, por tanto, ningún restaurante local puede ostentar una estrella de ese prestigioso reconocimiento. Además, subrayó la diferencia con el 50 Best, señalando que este ranking se construye a partir de votaciones de expertos y que, en los últimos años, las estrategias de relaciones públicas y comunicación han adquirido un peso que antes no tenían. “Si la consecuencia de priorizar la ética sobre el PR es descender en una lista, lo asumo con absoluta tranquilidad”, sostuvo la chef.

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El comentario de Espinosa generó una reacción inmediata de Jorge Rausch, quien no tardó en expresar su desacuerdo “Que raro ese cambio de opinión del 50 Best si te ganaste varios premios… No se entiende. A todos nos toca nuestro momento y después bajar. Es la vida 🤷🏻‍♂️”, comentó Jorge Rausch.

Espinosa respondió de manera contundente, defendiendo su ética profesional y la importancia de mantener la transparencia en el oficio gastronómico: “Reducir esto a ‘subir o bajar’ es ignorar la trastienda. Mis reconocimientos fueron orgánicos hasta que la industria cambió el trabajo en la cocina por estrategias de PR, y por ética prefiero la transparencia frente al oficio. Jamás cambiaría el rigor de estar en la cocina, desarrollando procesos de bienestar gastronómicos, por la fama fácil de un programa de televisión ni por el juego de un ranking. Tu atrevido y desacertado comentario habla más de tu forma de entender esta profesión que de la realidad de los hechos”, respondió la chef.

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La discusión creció en intensidad cuando Rausch defendió su carrera y los reconocimientos de su restaurante, al tiempo que cuestionó la postura crítica de Espinosa: “Gracias a Dios mi trabajo en MasterChef es didáctico y enseña a la gente además de ser sostenible. Yo también fui el mejor restaurante de Colombia por 5 años en el 50 Best, fui el primero en ser el mejor y más bien, tengo es agradecimiento, pero cuando salí me callé y seguí adelante. Criticar a la entidad que te nombró mejor chef mujer del mundo no tiene sentido. Hay que aceptar con dignidad cuando uno sale y ya está bajando, no criticar cuando todo se está acabando, esa es la vida y hay que dar paso a los nuevos mejores que se lo merecen y no desmerecer algo que te ha dado tanto”, replicó el jurado de MasterChef.

Espinosa remarcó que su crítica no pretendía deslegitimar el mérito de las nuevas generaciones, sino señalar el trasfondo de los listados: “Nadie está poniendo en duda el talento de los nuevos cocineros; señalar las fallas metodológicas de una lista no es atacar a quienes hoy están en ella. Hay una diferencia abismal entre guardar silencio por conveniencia y ejercer el pensamiento crítico con madurez. Mi voz siempre estará del lado de la transparencia para el comensal y el rigor para la industria, no del agradecimiento ciego”.

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Rausch llevó el debate hacia el terreno personal y acusó a Espinosa de haber sido pionera en el uso del lobby en el sector “No critiques lo que te dio fama y reconocimiento. Mientras estuviste arriba, jamás te quejaste, solo ahora que estás bajando y las cosas no te marchan bien y más bien agradece por lo que te tocó. Tú fuiste la pionera del lobby en esto no yo y sabes perfectamente lo que te estoy diciendo! No irrespetes el mérito de los nuevos cocineros que son mucho mejor de lejos que nosotros y se lo merecen con la vida. Hay que aprender a soltar y envejecer…”, dijo Jorge.

Espinosa respondió que ella misma fue quien impulsó a varios de los nuevos talentos y criticó la personalización del debate “Para cerrar de mi lado: la primera en entrar a la lista que apoyó a Jaime David y Álvaro y los puso en estas plataformas fui yo, y lo hice con todo el respeto y la generosidad posible. Caer ahora en agresiones personales, ataques a la edad o suposiciones sobre el ego solo demuestra su falta de argumentos para debatir con rigor. La fama se busca; el prestigio y la investigación se construyen con trabajo diario en la cocina, no en una pantalla. Salirse del juego del PR para priorizar la ética no es ‘bajar’, es evolucionar con libertad”.

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El intercambio continuó con un mensaje de Rausch que insistía en que Espinosa solo critica ahora que ya no goza del mismo reconocimiento. “Para cerrar, criticar lo que te volvió famosa cuando ya estás bajando y se olvidaron de ti no está bien”, dijo el jurado del programa del Canal RCN.

“Ay, Jorge, qué compasión me das. Mira cómo le das la vuelta a todo para sembrar discordia; eso solo demuestra quién eres. ¿Cuál es tu molestia conmigo? ¿Que he tenido más reconocimientos que tú sin necesitar la televisión? Te equivocas, querido. En todos estos años que llevo en las listas, que ya perdí la cuenta, nunca he tenido que contratar una agencia de relaciones públicas para subir en un ranking", respondió Espinosa.

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Más allá de los comentarios personales, el debate dejó en evidencia la tensión entre visibilidad mediática, ética profesional, el ascenso de nuevas generaciones y los mecanismos de reconocimiento internacional.