Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander

Así se vio el ataque contra el Ejército en el departamento - crédito @jhonjacome/X

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Unidades del Ejército Nacional que operaban en el sector de Los Piñitos, municipio de Ábrego, fueron atacadas este jueves con drones cargados con explosivos, según reportes preliminares de las autoridades.

El primer balance preliminar indica que al menos cuatro militares resultaron heridos durante la incursión.

La información en verificación indica que el ataque ocurrió mientras las tropas desarrollaban operaciones en la zona rural de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander. Personal médico y equipos de emergencia fueron desplegados para atender a los uniformados afectados.

Hasta el momento, el Ejército Nacional no ha emitido un comunicado oficial sobre la autoría del ataque ni sobre la evolución del estado de los heridos. Las autoridades mantienen presencia en el área y se encuentran en desarrollo las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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