Tras el anuncio del matrimonio de Aida Victoria Merlano, ‘El Agropecuario’ reveló que acudirá a la Fiscalía porque no sabe dónde está su hijo: “No regresó”

Aida Victoria Merlano anunció su compromiso y El Agropecuario aseguró que el menor no ha regresado al país - crédito El rey de los agropecuarios - Aida Victoria / Instagram

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El comunicado que Juan David Tejada publicó en su cuenta de Instagram como ‘El Agropecuario’ llegó horas después de que Aida Victoria Merlano anunciara su compromiso con el streamer David Darville, conocido como Escro. La información dirigida a la opinión pública reveló que su hijo Emiliano no regresó a Colombia en la fecha acordada y que el padre desconoce actualmente su paradero exacto.

En el comunicado, Tejada detalló que la autorización fue producto de una negociación: “Esta autorización se produjo después de acercamientos realizados a través de nuestros abogados, en los que se buscó conciliar la situación en buenos términos”.

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Dentro de esos mismos acercamientos, el influenciador pidió que cesara la exposición pública en su contra. “Dentro de estos acercamientos también solicité que cesaran las exposiciones públicas y comentarios degradantes realizados en mi contra”, precisó.

Juan David Tejada, conocido como ‘El agropecuario’, compartió en redes varias fotos junto a su hijo Emiliano, generando elogios por el parecido entre ambos - crédito @elreydelosagropecuarios_/ Instagram

De acuerdo con Tejada, el menor debía estar de vuelta en el país el 3 de agosto de 2026. El creador de contenido autorizó la salida “de buena fe”, según sus palabras, tras acercamientos entre los abogados de ambas partes. Ese plazo venció hace más de dos semanas y el niño permanece fuera del territorio colombiano, según expuso.

El convenio, sin embargo, no se respetó en ninguno de sus términos. “Una vez Emiliano salió del país, no regresó en la fecha autorizada. Actualmente no tengo información clara y verificable sobre su ubicación ni sobre la fecha en que retornará a Colombia”, escribió Tejada.

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La comunicación interrumpida y el cumpleaños perdido

A la ausencia física del menor se suma, según el comunicado, el bloqueo en la comunicación entre padre e hijo.

El propio Tejada lo describió en términos concretos: “Se me ha impedido mantener una comunicación normal con mi hijo, incluso se me imposibilitó comunicarme con él para felicitarlo en su primer año de vida”.

El Agropecuario se pronunció en redes sociales por el presunto incumplimiento de Aida Victoria de volver con su hijo antes del 3 de agosto - crédito @elreydelosagropecuarios_/IG

Emiliano, el hijo que Tejada tuvo con Merlano, cumplió su primer año de vida sin que su padre pudiera contactarlo.

Las circunstancias judiciales de Merlano como agravante

Tejada vinculó directamente su decisión de acudir a las autoridades con la situación legal que atraviesa la madre del niño. Aida Victoria Merlano enfrenta una condena de 13 años y 8 meses de prisión por su participación en la fuga de su madre, la exsenadora Aida Merlano, en 2019. La Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de casación presentado por su defensa, por lo que el proceso judicial sigue activo.

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Ante ese contexto, Tejada señaló en su comunicado: “Esta situación me genera especial preocupación teniendo en cuenta las circunstancias judiciales públicamente conocidas que actualmente enfrenta la señora Aida Victoria Merlano”.

Por esa razón, consideró que el asunto supera el ámbito privado: “Considero necesario que sean las autoridades competentes quienes verifiquen las circunstancias de la permanencia de mi hijo fuera del país y determinen las actuaciones a que haya lugar”.

Las amenazas y la ruta ante la Fiscalía

Juan David Tejada siempre ha demostrado su amor por el campo en las redes sociales - crédito El rey de los agropecuarios / Instagram

El comunicado incluyó además una denuncia por amenazas. Tejada afirmó haber recibido presiones de distintas personas y adelantó que llevará esa información ante la Fiscalía General de la Nación:

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“He recibido amenazas provenientes de distintas personas y me he enfrentado a otras situaciones de gravedad que serán expuestas y debidamente soportadas ante la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue su procedencia y se establezcan las responsabilidades correspondientes”.

En paralelo, anunció que pondrá a disposición de las autoridades toda la documentación disponible. “Pondré igualmente en conocimiento de las autoridades la situación relacionada con el incumplimiento de la fecha autorizada para el retorno de Emiliano, aportando los permisos, comunicaciones y demás elementos de prueba, y solicitaré que se verifique su ubicación actual, su situación migratoria y se adopten las medidas necesarias para proteger sus derechos y garantizar mi ejercicio como padre”, concluyó.

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El comunicado cerró con una frase que Tejada usó para definir su posición: “Mi prioridad es y seguirá siendo la seguridad, el bienestar y los derechos de mi hijo Emiliano”.