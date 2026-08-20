Rescatistas en Cali encontraron devastadora carta de víctima del terremoto que quedó entre los escombros: “Me rodeo de amor y de luz”

Los equipos de rescate hallaron entre los restos del edificio Vanessa, en el sur de Cali, una carta de Luz Ángela Sánchez Castillo, víctima del terremoto en Colombia - crédito Reuters

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Entre los restos del edificio Vanessa, en el sur de Cali, los equipos de rescate hallaron una carta escrita a mano en tinta rosada. El documento pertenecía a Luz Ángela Sánchez Castillo, una de las víctimas del terremoto que el pasado 10 de agosto sacudió a Colombia y provocó graves daños en la capital del Valle del Cauca.

Mientras las autoridades actualizan el saldo de la tragedia en la capital del Valle, con 143 personas fallecidas y 1.569 heridas, el hallazgo de la misiva ha cobrado un valor simbólico.

El texto, de seis páginas, fue dirigido al “Querido Universo” y recoge pensamientos, proyectos y metas personales de Luz Ángela, intercalados con afirmaciones que reflejaban su confianza en el porvenir.

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La carta, revelada por la revista Semana y cuya entrega a los familiares está pendiente, expone los sueños y anhelos de Luz Ángela. En sus primeras líneas, la mujer aseguró que había conseguido un equilibrio entre todos sus ámbitos físicos y emocionales. “Me rodeo de amor y de luz, dando y recibiendo amor equilibradamente”, señala el papel.

La carta de seis páginas dirigida al “Querido Universo” reunió pensamientos, proyectos y metas personales de Luz Ángela Sánchez Castillo - crédito Sergio Acero/Reuters

El documento detalla su deseo de ver a uno de sus hijos estudiar en España y su anhelo de compartir más tiempo con la familia, evocando viajes y actividades cotidianas que esperaba volver a vivir.

La tragedia ocurrió cuando el sismo, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, derrumbó múltiples estructuras en Cali. El hallazgo de la carta de Luz Ángela ha conmovido a la ciudad, pues en sus páginas quedan plasmados los sueños que el desastre interrumpió. La misiva revela cómo, incluso en medio de la adversidad, una persona puede mantener la esperanza y la determinación de construir su futuro.

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Proyectos, metas y afirmaciones de Luz Ángela

El texto también recoge las aspiraciones profesionales de Luz Ángela. Menciona su emprendimiento, Angie’s Trendy Cakes, y describe sus ganas de innovar en la repostería saludable, así como la intención de contratar personal y expandir su negocio a nivel internacional mediante talleres virtuales. En palabras suyas, plasmó: “Cada vez tengo más alumnos y en las clases virtuales tengo millones de alumnos en todo el mundo”.

La carta usa afirmaciones en tiempo presente, como si sus metas ya se hubieran cumplido. Entre sus objetivos profesionales, Luz Ángela dejó escrito: “Ahora yo soy la mejor profesora de modelado de habla hispana”. Además, compartió planes para remodelar su hogar, mejorar la cocina, pintar paredes y renovar las habitaciones de sus hijos.

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Un legado de optimismo y deseo de bienestar familiar

La carta detalló las aspiraciones profesionales de Luz Ángela con Angie’s Trendy Cakes, su emprendimiento de repostería saludable con proyección internacional - crédito @alejoeder/X

Al cierre del texto, Luz Ángela expresó su deseo de viajar, comprar ropa nueva y descubrir nuevas comidas, siempre en compañía de sus hijos y seres queridos. En la última página, dejó constancia de una de sus convicciones personales: “Ahora tengo tiempo y dinero para hacer todo lo que quiero”.

La carta termina con una frase que resume su sentido de entrega: “Inmensamente feliz de contribuir con mi familia y hogar”. Esta declaración, firmada con su nombre completo, se convierte en símbolo de los sueños interrumpidos por el terremoto, pero también en testimonio de su esperanza y amor por los suyos.

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Los rescatistas continúan la búsqueda de familiares para entregarles la carta, que permite conocer el lado humano detrás de las cifras de la tragedia y evidencia cómo la esperanza y los anhelos personales perseveran incluso frente a las circunstancias más adversas.

Entretanto, el saldo más reciente del sismo de magnitud 7,4 que sacudió San José del Palmar, Chocó, y a todo el país, revela un panorama de pérdidas humanas, daños materiales y un impacto profundo en la vida diaria de cientos de miles de personas.

El terremoto del 10 de agosto en Colombia deja 143 fallecidos y 1.569 heridos en Cali, según la actualización de las autoridades - crédito Mario Baos/EFE

El evento ha dejado 319 personas fallecidas, una cifra que pone en primer plano la magnitud de la tragedia. Los equipos de emergencia reportaron además 4.506 personas heridas y 260 desaparecidas, mientras las tareas de búsqueda y rescate han logrado encontrar con vida a 364 personas.

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Las consecuencias del temblor alcanzaron a 15 departamentos y alteraron la vida en 476 municipios. El informe nacional indica que 153.336 familias resultaron afectadas, lo que eleva a 282.709 el total de personas que enfrentan daños directos a su entorno y bienestar.