Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Rescatistas en Cali encontraron devastadora carta de víctima del terremoto que quedó entre los escombros: “Me rodeo de amor y de luz”

El manuscrito en tinta rosada, de seis páginas y dirigido al “Querido Universo”, pertenecía a Luz Ángela Sánchez Castillo, fallecida en el sismo del 10 de agosto, y su entrega a la familia sigue pendiente

Los equipos de rescate hallaron entre los restos del edificio Vanessa, en el sur de Cali, una carta de Luz Ángela Sánchez Castillo, víctima del terremoto en Colombia - crédito Reuters
Los equipos de rescate hallaron entre los restos del edificio Vanessa, en el sur de Cali, una carta de Luz Ángela Sánchez Castillo, víctima del terremoto en Colombia - crédito Reuters
Guardar

Entre los restos del edificio Vanessa, en el sur de Cali, los equipos de rescate hallaron una carta escrita a mano en tinta rosada. El documento pertenecía a Luz Ángela Sánchez Castillo, una de las víctimas del terremoto que el pasado 10 de agosto sacudió a Colombia y provocó graves daños en la capital del Valle del Cauca.

Mientras las autoridades actualizan el saldo de la tragedia en la capital del Valle, con 143 personas fallecidas y 1.569 heridas, el hallazgo de la misiva ha cobrado un valor simbólico.

El texto, de seis páginas, fue dirigido al “Querido Universo” y recoge pensamientos, proyectos y metas personales de Luz Ángela, intercalados con afirmaciones que reflejaban su confianza en el porvenir.

PUBLICIDAD

La carta, revelada por la revista Semana y cuya entrega a los familiares está pendiente, expone los sueños y anhelos de Luz Ángela. En sus primeras líneas, la mujer aseguró que había conseguido un equilibrio entre todos sus ámbitos físicos y emocionales. “Me rodeo de amor y de luz, dando y recibiendo amor equilibradamente”, señala el papel.

La carta de seis páginas dirigida al “Querido Universo” reunió pensamientos, proyectos y metas personales de Luz Ángela Sánchez Castillo - crédito Sergio Acero/Reuters
La carta de seis páginas dirigida al “Querido Universo” reunió pensamientos, proyectos y metas personales de Luz Ángela Sánchez Castillo - crédito Sergio Acero/Reuters

El documento detalla su deseo de ver a uno de sus hijos estudiar en España y su anhelo de compartir más tiempo con la familia, evocando viajes y actividades cotidianas que esperaba volver a vivir.

La tragedia ocurrió cuando el sismo, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, derrumbó múltiples estructuras en Cali. El hallazgo de la carta de Luz Ángela ha conmovido a la ciudad, pues en sus páginas quedan plasmados los sueños que el desastre interrumpió. La misiva revela cómo, incluso en medio de la adversidad, una persona puede mantener la esperanza y la determinación de construir su futuro.

PUBLICIDAD

Proyectos, metas y afirmaciones de Luz Ángela

El texto también recoge las aspiraciones profesionales de Luz Ángela. Menciona su emprendimiento, Angie’s Trendy Cakes, y describe sus ganas de innovar en la repostería saludable, así como la intención de contratar personal y expandir su negocio a nivel internacional mediante talleres virtuales. En palabras suyas, plasmó: “Cada vez tengo más alumnos y en las clases virtuales tengo millones de alumnos en todo el mundo”.

La carta usa afirmaciones en tiempo presente, como si sus metas ya se hubieran cumplido. Entre sus objetivos profesionales, Luz Ángela dejó escrito: “Ahora yo soy la mejor profesora de modelado de habla hispana”. Además, compartió planes para remodelar su hogar, mejorar la cocina, pintar paredes y renovar las habitaciones de sus hijos.

Un legado de optimismo y deseo de bienestar familiar

Cali concentró la mayor cantidad de fallecidos entre las capitales y registró viviendas, vías, estaciones de policía y estructuras colapsadas - crédito @alejoeder/X
La carta detalló las aspiraciones profesionales de Luz Ángela con Angie’s Trendy Cakes, su emprendimiento de repostería saludable con proyección internacional - crédito @alejoeder/X

Al cierre del texto, Luz Ángela expresó su deseo de viajar, comprar ropa nueva y descubrir nuevas comidas, siempre en compañía de sus hijos y seres queridos. En la última página, dejó constancia de una de sus convicciones personales: “Ahora tengo tiempo y dinero para hacer todo lo que quiero”.

La carta termina con una frase que resume su sentido de entrega: “Inmensamente feliz de contribuir con mi familia y hogar”. Esta declaración, firmada con su nombre completo, se convierte en símbolo de los sueños interrumpidos por el terremoto, pero también en testimonio de su esperanza y amor por los suyos.

Los rescatistas continúan la búsqueda de familiares para entregarles la carta, que permite conocer el lado humano detrás de las cifras de la tragedia y evidencia cómo la esperanza y los anhelos personales perseveran incluso frente a las circunstancias más adversas.

Entretanto, el saldo más reciente del sismo de magnitud 7,4 que sacudió San José del Palmar, Chocó, y a todo el país, revela un panorama de pérdidas humanas, daños materiales y un impacto profundo en la vida diaria de cientos de miles de personas.

El terremoto del 10 de agosto en Colombia deja 143 fallecidos y 1.569 heridos en Cali, según la actualización de las autoridades - crédito Mario Baos/EFE
El terremoto del 10 de agosto en Colombia deja 143 fallecidos y 1.569 heridos en Cali, según la actualización de las autoridades - crédito Mario Baos/EFE

El evento ha dejado 319 personas fallecidas, una cifra que pone en primer plano la magnitud de la tragedia. Los equipos de emergencia reportaron además 4.506 personas heridas y 260 desaparecidas, mientras las tareas de búsqueda y rescate han logrado encontrar con vida a 364 personas.

Las consecuencias del temblor alcanzaron a 15 departamentos y alteraron la vida en 476 municipios. El informe nacional indica que 153.336 familias resultaron afectadas, lo que eleva a 282.709 el total de personas que enfrentan daños directos a su entorno y bienestar.

Temas Relacionados

Terremoto ColombiaRescate terremoto CaliEscombros edificiosLuz Ángela Sánchez CastilloColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estados Unidos podría negociar reducción de los aranceles a productos colombianos tras la emergencia del terremoto: esto dijo el representante comercial de Trump

El respaldo llegó tras un encuentro de alto nivel entre Jamieson Greer y Mauricio Gómez Amín, con el objetivo de acelerar la reconstrucción y fijar un marco que elimine gravámenes a bienes colombianos

Estados Unidos podría negociar reducción de los aranceles a productos colombianos tras la emergencia del terremoto: esto dijo el representante comercial de Trump

Criticaron a excandidata colombiana al Congreso de los EE. UU. que aseguró que no había mujeres colaborando en labores de rescate tras el terremoto en Cali: “¿Dónde están las feministas?"

Valentina Gómez cuestionó la participación de las feministas durante la emergencia en Colombia y un voluntariado respondió con una extensa lista de mujeres que participaron en varias labores

Criticaron a excandidata colombiana al Congreso de los EE. UU. que aseguró que no había mujeres colaborando en labores de rescate tras el terremoto en Cali: “¿Dónde están las feministas?"

Habló el padre de la colombiana Eliana Bigoni, asesinada por su pareja en Texas, Estados Unidos: “Que se haga justicia”

Jake Bigoni se encuentra detenido por las autoridades luego de que los oficiales encontraron el cuerpo de la víctima oculto en la cajuela de su vehículo

Habló el padre de la colombiana Eliana Bigoni, asesinada por su pareja en Texas, Estados Unidos: “Que se haga justicia”

Nueva polémica en el Icbf: directora María Carolina Restrepo ordenó excluir la palabra “niña” del lenguaje institucional

La decisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recibió críticas, entre ellas las de María Cristina Hurtado, corredactora del Código de Infancia y exdefensora del pueblo delegada para derechos de infancia, adolescencia y mujeres

Nueva polémica en el Icbf: directora María Carolina Restrepo ordenó excluir la palabra “niña” del lenguaje institucional

Estarían envenenando animales en este parque del norte de Bogotá: en el Concejo denunciaron que delincuentes dejaron comida contaminada

La cabildante Diana Diago, del Centro Democrático, solicitó intervención de la Policía Metropolitana, la alcaldía de Usaquén y el Idpyba, con inspecciones de la Policía Ambiental, recolección de pruebas, análisis de restos y revisión de videovigilancia

Estarían envenenando animales en este parque del norte de Bogotá: en el Concejo denunciaron que delincuentes dejaron comida contaminada
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Juanda Caribe y Mariana Zapata entregaron ayudas a los damnificados del terremoto en el Chocó: así documentaron su experiencia

Juanda Caribe y Mariana Zapata entregaron ayudas a los damnificados del terremoto en el Chocó: así documentaron su experiencia

Luisa Fernanda W respondió a quienes la criticaron por quedarse con Pipe Bueno: “Cada persona tiene sus propios límites”

Yeferson Cossio respondió a la polémica por video con arma de ditación de la Policía durante jornada de ayuda en Chocó: “Nunca se le apuntó a nadie”

Marcelo Cezán reveló la crisis que vivió por adicciones y despilfarro: “Llegué a perder millones de dólares”

Aída Victoria Merlano respondió a El Agropecuario, quien amenazó con denunciarla por no saber del paradero de su hijo: “Está feliz y tranquilo, de vacaciones”

Deportes

La selección Colombia anunció sus partidos amistosos de la próxima fecha FIFA y ya hay polémica por la presencia de James Rodríguez en los carteles de promoción

La selección Colombia anunció sus partidos amistosos de la próxima fecha FIFA y ya hay polémica por la presencia de James Rodríguez en los carteles de promoción

El colombiano Rafael Santos Borré explicó lo que pasó con Eduardo “Chacho” Coudet en el Santa Fe vs. River: “Después lo conversamos”

Este es el parte médico de Daniel Torres, el jugado de Santa Fe que fue hospitalizado tras el partido contra River Plate

Jhon Arias recibió elogios de la prensa brasileña tras la clasificación del Palmeiras en la Copa Libertadores: “Estuvo lúcido”

EN VIVO - Olimpia vs. Vasco da Gama: siga aquí el partido de Carlos Andrés Gómez, jugador de la selección Colombia, en la Copa Sudamericana