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El dólar en Colombia sigue en picada y se acerca a los $2.900: ayudas internacionales, remesas y precio del petróleo estarían presionando la divisa a la baja

Durante el primer semestre de 2026, los envíos desde el exterior sumaron USD 6.675 millones, 2,7% más que un año atrás, y se prevé un repunte en agosto y septiembre

El dólar en Colombia cayó hasta $3.032 y acercó la tasa de cambio a la barrera de $2.900 - crédito Luisa González/Reuters
El dólar en Colombia cayó hasta $3.032 y acercó la tasa de cambio a la barrera de $2.900 - crédito Luisa González/Reuters
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El dólar en Colombia cayó hasta $3.032 el miércoles 19 de agosto y acercó la tasa de cambio a la barrera de $2.900, en una baja que se explica por la entrada de remesas, la monetización de ayudas internacionales tras el terremoto del 10 de agosto, las altas tasas de interés locales y un debilitamiento global de la divisa estadounidense.

La TRM del día cerró en $3.053, en línea con una tendencia descendente que llevó a la moneda estadounidense a su nivel más bajo desde octubre de 2018. Ese movimiento se dio mientras aumentan los flujos de dólares hacia el país y las monedas de la región también se aprecian.

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Durante el primer semestre de 2026, las remesas que llegaron al país sumaron USD 6.675 millones, un alza de 2,7% frente al mismo período de 2025, cuando habían alcanzado USD 6.495 millones. Tras el sismo, se espera que esos envíos sigan por encima del promedio mensual de USD 1.112 millones y que incluso aumenten en agosto y septiembre.

La cotización del dólar quedó a $98,79 de los $3.000 tras una caída impulsada por el fortalecimiento del peso colombiano - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
La debilidad global del dólar se reflejó en la caída del índice DXY de 101,7 a 98,9 puntos en los últimos dos meses - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

A eso se suman las ayudas externas comprometidas para atender la emergencia. Con corte al 19 de agosto, están confirmados USD 47,96 millones provenientes de 25 países: Estados Unidos aportó USD 26,5 millones, Emiratos Árabes Unidos USD 10 millones e Italia USD 4,5 millones.

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David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, explicó que “la monetización de los recursos que vengan de las ayudas, y unas remesas disparadas como efecto de que las personas que están en el exterior envíen más recursos para solventar la emergencia, pueden presionar la tasa de cambio hacia abajo”, dijo a La República.

El Banco Central de Colombia enfrenta una decisión clave sobre tasas de interés en un contexto de inflación a la baja y finanzas públicas deterioradas - crédito Banco de la República
El Banco de la República mantuvo tasas de interés altas que atraen inversión de portafolio y fortalecen al peso colombiano - crédito Banco de la República

En el frente interno, otro factor que fortalece al peso son las tasas de interés del Banco de la República, que siguen por encima de las de la mayoría de bancos centrales del mundo. Esa diferencia favorece la llegada de inversión de portafolio a Colombia.

Omar Suárez, gerente de renta variable de Aval Casa de Bolsa, señaló: “Las tasas de interés del Banco de La República siguen bastante altas frente a la mayoría de bancos centrales del mundo, esto también atrae flujos de portafolio a Colombia”, expresó al medio citado.

Otro de los factores que presionan la baja de la divisa es el conflicto en Medio Oriente. La subida de los precios del petróleo aumenta la entrada de divisas por exportaciones de crudo, un canal que fortalece al peso colombiano.

Suárez agregó que “hemos observado una presión bajista en el dólar a nivel global, relacionado con el anuncio del Departamento de Tesoro de Estados Unidos acerca de la recompra de bonos del Tesoro, también hemos visto un fuerte aumento en los precios del petróleo, seguimos viendo una presión bajista a $3.000 y podría seguir bajando más”.

Las remesas a Colombia sumaron USD 6.675 millones en el primer semestre de 2026 y reforzaron la baja del dólar - crédito Luis Torres/EFE
Las remesas a Colombia sumaron USD 6.675 millones en el primer semestre de 2026 y reforzaron la baja del dólar - crédito Luis Torres/EFE

El movimiento local coincide con un deterioro internacional del dólar frente a otras monedas. En los últimos dos meses, el índice DXY pasó de 101,7 a 98,9 puntos, una caída que varios analistas vinculan con menores expectativas de subas de tasas por parte de la Reserva Federal y con un mayor deterioro fiscal en Estados Unidos.

Santiago Martínez, analista de monedas de Visión Davivienda, sostuvo que esa baja refleja la debilidad del dólar en “un contexto de menores expectativas sobre incrementos en la tasa de la FED y mayor deterioro fiscal en EE.UU.”, dijo a La República. También afirmó que “si esta tendencia continúa, la tasa de cambio podría mantener su senda bajista”.

Para Valeria Álvarez, head de Estrategia en Itaú Comisionista de Bolsa, ese escenario profundiza la valorización del peso colombiano y de otras monedas de la región. Su proyección es que, tras romper el nivel de $3.000, la cotización no solo puede dirigirse a $2.900, sino incluso cerrar el año cerca de $2.800.

Álvarez resumió esa expectativa con una advertencia sobre el cambio de umbral en el mercado: “Con la ruptura de $3.000 la puerta no solamente se abre para que veamos $2.900, sino $2.800, impulsada por una euforia importante”, indicó al medio citado.

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