EN VIVO - Olimpia vs. Vasco da Gama: siga aquí el partido de Carlos Andrés Gómez, jugador de la selección Colombia, en la Copa Sudamericana

Carlos Andrés Gómez fue convocado al Mundial 2026 con la selección Colombia y disputó pocos minutos de juego - crédito Vasco da Gama

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Olimpia de Paraguay vs. Vasco da Gama de Brasil, con cuatro colombianos en la nómina de convocados, siendo Carlos Andrés Gómez el más importante por su presencia en la selección Colombia.

El partido programado para jugarse en el estadio Defensores del Chaco en Asunción está programado para iniciar a las 5:00 p. m. (hora de Colombia). Siga aquí todas las incidencias del partido.