EN VIVO - Olimpia vs. Vasco da Gama: siga aquí el partido de Carlos Andrés Gómez, jugador de la selección Colombia, en la Copa Sudamericana

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Olimpia de Paraguay vs. Vasco da Gama de Brasil, con cuatro colombianos en la nómina de convocados, siendo Carlos Andrés Gómez el más importante por su presencia en la selección Colombia.
El partido programado para jugarse en el estadio Defensores del Chaco en Asunción está programado para iniciar a las 5:00 p. m. (hora de Colombia). Siga aquí todas las incidencias del partido.
Tim Payne, la figura viral del Mundial 2026 que juega para Olimpia de Paraguay
Tim Payne marcó un golazo y cerró la goleada 5-0 de Olimpia ante Rubio Ñu en su debut en el Torneo Clausura 2026: ingresó a los 69 minutos y definió con un remate al ángulo en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.
El tanto se originó en una recuperación del propio lateral: avanzó, habilitó por derecha a Franco Alfonso, atacó el espacio y, tras la devolución en la medialuna, sacó un derechazo colocado que rozó en Brian Blasi y dejó sin opciones al arquero Carlos Servín. Durante la transmisión, el relator de Tigo Sports describió la acción con una frase: “Parece un cuento de hadas”.
Payne llegó a Olimpia después de una campaña en redes impulsada por el influencer argentino Valentín Scarsini, conocido como Scarso, que disparó su popularidad antes del Mundial 2026: su cuenta de Instagram pasó de 4.000 a más de cinco millones de seguidores. Tras jugar tres partidos con Nueva Zelanda en el torneo, dejó Wellington Phoenix y aceptó la propuesta del club paraguayo.
Así fue el partido de ida entre Olimpia vs. Vasco da Gama
Vasco da Gama y Olimpia empataron 0-0 este jueves en Río de Janeiro, en el partido de ida de los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana.
El equipo carioca, dirigido por Pedro Emanuel, dominó la primera mitad con más de 70% de posesión y registró ocho finalizaciones, pero no logró romper la defensa paraguaya. El arquero Gastón Olveira sostuvo a la visita con atajadas ante remates de Johan Rojas, David Corrêa da Fonseca, Nuno Moreira y Puma Rodríguez.
En el complemento, Vasco bajó su intensidad y perdió fluidez, mientras el conjunto paraguayo se replegó y controló el ritmo del juego. La chance más clara del local en la segunda parte llegó en el tiempo añadido, cuando Claudio Spinelli conectó un remate que se fue desviado.
Ficha del partido
- Olimpia vs. Vasco da Gama - partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2026
- Lugar: estadio Defensores del Chaco - Asunción, Paraguay
- Fecha y hora: jueves 20 de agosto - 5:00 p. m. hora colombiana
- Transmisión: DSports y DGO.