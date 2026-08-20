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EN VIVO - Olimpia vs. Vasco da Gama: siga aquí el partido de Carlos Andrés Gómez, jugador de la selección Colombia, en la Copa Sudamericana

El atacante, junto a los otros tres colombianos del equipo brasilero, tendrán la difícil tarea en Paraguay de clasificar a los cuartos de final de la “Otra mitad de la gloria”

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Carlos Andrés Gómez fue convocado al Mundial 2026 con la selección Colombia y disputó pocos minutos de juego - crédito Vasco da Gama
Carlos Andrés Gómez fue convocado al Mundial 2026 con la selección Colombia y disputó pocos minutos de juego - crédito Vasco da Gama

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Olimpia de Paraguay vs. Vasco da Gama de Brasil, con cuatro colombianos en la nómina de convocados, siendo Carlos Andrés Gómez el más importante por su presencia en la selección Colombia.

El partido programado para jugarse en el estadio Defensores del Chaco en Asunción está programado para iniciar a las 5:00 p. m. (hora de Colombia). Siga aquí todas las incidencias del partido.

18:45 hsHoy

Tim Payne, la figura viral del Mundial 2026 que juega para Olimpia de Paraguay

Gol de Tim Payne en Olimpia
El neozelandés eligió el fútbol sudamericano como su destino, luego de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito AP Photo/Jorge Saenz

Tim Payne marcó un golazo y cerró la goleada 5-0 de Olimpia ante Rubio Ñu en su debut en el Torneo Clausura 2026: ingresó a los 69 minutos y definió con un remate al ángulo en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

El tanto se originó en una recuperación del propio lateral: avanzó, habilitó por derecha a Franco Alfonso, atacó el espacio y, tras la devolución en la medialuna, sacó un derechazo colocado que rozó en Brian Blasi y dejó sin opciones al arquero Carlos Servín. Durante la transmisión, el relator de Tigo Sports describió la acción con una frase: “Parece un cuento de hadas”.

Payne llegó a Olimpia después de una campaña en redes impulsada por el influencer argentino Valentín Scarsini, conocido como Scarso, que disparó su popularidad antes del Mundial 2026: su cuenta de Instagram pasó de 4.000 a más de cinco millones de seguidores. Tras jugar tres partidos con Nueva Zelanda en el torneo, dejó Wellington Phoenix y aceptó la propuesta del club paraguayo.

18:03 hsHoy

Así fue el partido de ida entre Olimpia vs. Vasco da Gama

El delantero colombiano ha jugado 53 partidos con la camiseta del Vasco da Gama y ha marcado seis goles con la camiseta albinegra - crédito Vasco da Gama
El delantero colombiano ha jugado 53 partidos con la camiseta del Vasco da Gama y ha marcado seis goles con la camiseta albinegra - crédito Vasco da Gama

Vasco da Gama y Olimpia empataron 0-0 este jueves en Río de Janeiro, en el partido de ida de los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana.

El equipo carioca, dirigido por Pedro Emanuel, dominó la primera mitad con más de 70% de posesión y registró ocho finalizaciones, pero no logró romper la defensa paraguaya. El arquero Gastón Olveira sostuvo a la visita con atajadas ante remates de Johan Rojas, David Corrêa da Fonseca, Nuno Moreira y Puma Rodríguez.

En el complemento, Vasco bajó su intensidad y perdió fluidez, mientras el conjunto paraguayo se replegó y controló el ritmo del juego. La chance más clara del local en la segunda parte llegó en el tiempo añadido, cuando Claudio Spinelli conectó un remate que se fue desviado.

17:21 hsHoy

Ficha del partido

  • Olimpia vs. Vasco da Gama - partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2026
  • Lugar: estadio Defensores del Chaco - Asunción, Paraguay
  • Fecha y hora: jueves 20 de agosto - 5:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: DSports y DGO.

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