Marcelo Cezán reveló la crisis que vivió por adicciones y despilfarro: “Llegué a perder millones de dólares”

Marcelo Cezán admite que las adicciones y el desorden financiero lo dejaron al borde de la ruina - crédito cortesía Canal RCN

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El actor y presentador Marcelo Cezán reveló detalles sobre la crisis que vivió a raíz de las adicciones, el desorden financiero y los excesos que marcaron buena parte de su carrera, especialmente en el periodo de mayor exposición mediática.

En entrevista con el pódcast El placer de tenerte, el artista describió cómo una etapa de “quince años de oscuridad” lo llevó a perder gran parte de su patrimonio y a enfrentar dificultades familiares, personales y profesionales.

“Yo tuve un momento oscuro que duró la medio pendejadita de quince años. Lo que pasa es que dentro del momento oscuro yo seguía produciendo, yo seguía triunfando, yo seguía trabajando, yo seguía teniendo premios. Entonces, eso tapaba un poco la caída libre en la que yo sabía en el fondo cuando llegaba al final del día a mi casa y me miraba al espejo, yo decía: ‘Pucha, voy en picada’, pero no se nota ante el mundo, porque yo ganaba premios”, relató Cezán.

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El actor describió cómo una etapa de quince años de adicciones y malas decisiones lo llevó a perder parte de su patrimonio y a sufrir en lo familiar y laboral - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

El actor señaló que la bonanza económica y la popularidad, en vez de servirle de soporte, lo impulsaron a una espiral de fiestas, descontrol y malas decisiones financieras. “La puerta ancha es la puerta en la que yo estaba, la puerta del mundo, la puerta de la fiesta, del despilfarro. Yo perdí una fortuna gigantesca; te estoy hablando de miles, tal vez hasta millones de dólares”, reconoció. “Yo tuve contratos muy grandes en Venezuela, de cuarenta mil dólares al mes por dos años. ¿Y esa plata dónde está? Yo empecé a perder mis inversiones, me tocó entregar un apartamento, vender un lote que tenía y al final rescatar un lote en el Llano. Dije: ‘No, este sí no, porque esta es mi finca y el proyecto que quiero construir’”.

Cezán explicó que, durante mucho tiempo, justificaba sus comportamientos porque los éxitos profesionales seguían llegando. “Yo justificaba un poco esos comportamientos, pero yo sabía que mi caída era libre a cuentagotas”. Pero la realidad terminó por alcanzarlo. “En diciembre del 2010 toqué fondo, quince años después”, recuerda. La crisis se manifestó primero en el ámbito laboral. “Se me empezaron a cerrar las puertas. Laborales primero. Una mánager que yo tenía, Viviana, muy inteligente, me dijo: ‘Es que nadie quiere trabajar contigo’. Y yo: ‘¿Qué? ¿Qué estrellón?’”.

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La abundancia económica y la fama no impidieron la caída: “Yo perdí una fortuna gigantesca; te estoy hablando de miles, tal vez hasta millones de dólares” - crédito @marcelocezan/Instagram

Las dificultades se extendieron a su vida familiar y afectiva. “Los hice sufrir mucho y pude después resarcir ese error y restaurar esa relación, pero sufrieron mucho conmigo por la noche, por la bohemia, porque no aparecía, porque ‘dónde está Marcelo, no, no se reporta’. todo Fatal. Peleas, violencia, de todo lo malo y económicamente, imagínate, con una deuda gigante”.

El actor compartió que llegó a pensar en el suicidio debido a la suma de problemas. “Yo ya tenía pensamientos suicidas de decir: ‘Bueno, ya esto me quedó grande, ya esto que, que pa dónde más voy a echar’. Arruinado, feo, enfermo, quebrada mi familia. Profesionalmente, solo, en menos de cero. Entonces, sí pensé en terminar y decir: ‘No, hasta aquí llegué. Bueno, ya’”.

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El cambio comenzó gracias a la intervención de personas cercanas y a un acercamiento espiritual. “Los mentores, los ángeles que aparecen en el camino y que están pendientes de uno sin uno saberlo”, narra. “Yo había tenido unas conversaciones con Adriana Lucía, la cantante, y habíamos hablado del tema espiritual. Yo sentía ya el borde de mi caída, una caída de quince años”.

Las dificultades afectaron su entorno familiar y su vida sentimental, presentando un panorama de deudas, conflictos y deterioro personal - crédito cortesía Canal RCN

El artista relató que el 25 de diciembre de 2010 acudió a una iglesia, sintiéndose “sucio, contaminado, cochino, mal”. Desde entonces, ha sostenido un proceso de transformación que describe como continuo y lleno de desafíos. “No, nunca se llega. Todos los días hay tentaciones, todos los días hay dudas, todos los días hay rabias. Pero claro, cada vez… Estoy ahí, sostenido, pegado, anclado a una roca firme que es ese mundo espiritual”.

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Cezán enfatizó la importancia de la empatía y la compasión, que hoy considera su mayor fortaleza. “El corazón, la nobleza, la empatía real, el poder casi sufrir con el drama ajeno, porque yo he llorado dramas que no son míos… Y ese muchacho está restaurado el día de hoy, restauró su familia, tiene una relación con su hijo”. Añadió que nunca ha olvidado lo que fue estar en una situación límite y que, por eso, trata de ayudar a otros en situaciones difíciles: “Yo estuve ahí. No se me ha olvidado”.

Desde 2010, el actor sostiene un proceso de transformación continuo, enfrentando desafíos cotidianos pero aferrado a una base espiritual - crédito @buendiacolombia/Instagram

Finalmente, el actor concluyó que su proceso no ha terminado y que sigue enfrentando retos personales, pero que ahora cuenta con herramientas para seguir adelante. “Es mi camino. Otros lo van a hacer a través de otras cosas. Cada uno va forjando su mundo espiritual y lo va entendiendo de manera individual. Y es muy respetable cada proceso”.

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