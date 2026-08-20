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Esta es la identidad del hombre que atacó a un uniformado en un CAI de la Policía en Bogotá: sufría de esquizofrenia y era consumidor de sustancias

Las autoridades señalaron que el agresor tenía 25 años y, según fuentes, padecía esquizofrenia y consumía sustancias; líderes comunitarios indicaron que ya había sido requerido y llevado a un CTP

Fuentes indicaron que Michael Felipe Santos sufría de esquizofrenia y consumía sustancias - crédito Pasa en Bogotá/X
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Un acto de violencia movilizó la tranquilidad de la localidad de Puente Aranda cuando un hombre fue abatido tras atacar a un policía dentro del CAI Galán. El hecho, captado por cámaras de seguridad, dejó evidencia de la secuencia y de la rápida reacción del uniformado.

El ataque ocurrió poco después del mediodía del miércoles 19 de agosto. Un individuo ingresó al cubículo policial y, sin mediar palabra, agredió con un cuchillo por la espalda al agente que se encontraba de turno.

El forcejeo se prolongó varios segundos hasta que el policía logró desenfundar su arma de dotación y disparó al agresor. El atacante murió a escasos metros del lugar.

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La grabación muestra cómo el agresor intentó huir tras la confrontación, pero la respuesta del policía resultó letal. El uniformado sufrió heridas en la cabeza y en los brazos. Posteriormente, fue trasladado a un centro médico para recibir atención por las lesiones.

Tras un forcejeo, el policía usó su arma de dotación para neutralizar al atacante que intentó escapar del CAI Galán - crédito Captura video
Tras un forcejeo, el policía usó su arma de dotación para neutralizar al atacante que intentó escapar del CAI Galán - crédito Captura video

Identidad del agresor y contexto previo

Las autoridades identificaron al atacante como Michael Felipe Santos, un joven de 25 años conocido en el barrio Galán. Según información oficial, Santos padecía esquizofrenia y consumía sustancias psicoactivas.

Líderes comunitarios relataron que el hombre solía deambular por parques y espacios públicos del sector, donde frecuentemente era visto consumiendo estupefacientes. La comunidad lo reconocía por su presencia constante en la zona y por episodios anteriores que requirieron intervención policial.

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En varias ocasiones, Santos había sido conducido a un Centro de Traslado por Protección, debido a comportamientos asociados al consumo de drogas en el espacio público. Pese a ello, continuaba circulando por el barrio y era una figura conocida para vecinos y autoridades.

Un ataque armado contra un agente de la Policía Nacional dentro de un Comando de Atención Inmediata en el barrio Galán, Puente Aranda, terminó con el atacante muerto y el uniformado hospitalizado. El hecho, captado por cámaras de seguridad, evidencia la vulnerabilidad de los agentes en sus propios espacios de trabajo.

Fuentes indicaron que Michael Felipe Santos sufría de esquizofrenia y consumía sustancias - crédito Redes sociales
Fuentes indicaron que Michael Felipe Santos sufría de esquizofrenia y consumía sustancias - crédito Redes sociales

Detalles del ataque

Las grabaciones muestran cómo el agresor ingresa de manera sorpresiva al CAI y arremete por la espalda contra el policía, quien se encontraba sentado.

De acuerdo con lo reportado por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Giovanny Cristancho, el uniformado logró reaccionar y desenfundó su arma de dotación, enfrentando al atacante en un forcejeo que finalizó en la vía pública.

El incidente ocurrió cuando el agente, tras ser herido en la agresión inicial, repelió el ataque y consiguió neutralizar a su agresor a pocos metros del recinto policial. El uniformado fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al individuo portando un cuchillo y acercándose directamente al policía. Se observa cómo la confrontación se traslada fuera del CAI y termina con la caída del atacante, quien pierde la vida en el lugar.

El caso ocurre en un contexto de creciente preocupación por el orden público en Bogotá. Los ataques contra miembros de la fuerza pública han aumentado, convirtiendo a los agentes en objetivos de agresiones directas incluso dentro de instalaciones policiales.

La reacción de la Policía Metropolitana se conoce justo después de una jornada de reuniones estratégicas de alto nivel, donde se evaluaron nuevas medidas para combatir la criminalidad en la ciudad. Este hecho refuerza la urgencia de revisar los protocolos de seguridad en los CAI y puestos de control.

Las investigaciones continúan para esclarecer los motivos detrás de este ataque y determinar si existe una relación con otros hechos recientes que afectan a la fuerza pública en la capital. El episodio destaca la necesidad de reforzar tanto la protección de los uniformados como las estrategias preventivas en zonas de mayor riesgo.

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