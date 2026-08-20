Gabriela Muñoz se refirió a su esquema de seguridad de la UNP y rechazó rumores de una relación con Gustavo Petro: “Me redujeron a la condición de ‘moza’”

La creadora de contenido publicó un video en sus canales oficiales y responsabilizó al actual Gobierno nacional por cualquier situación que pudiera sucederle - crédito @gabymunozz_/X

Guardar

A través de un video en redes sociales, la creadora de contenido Gabriela Muñoz se refirió al esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le fue otorgado antes de finalizar el gobierno de Gustavo Petro, aunque diferentes sectores señalan que la joven no cumpliría con los requisitos para acceder a este esquema.

La creadora de contenido afirmó que no es una persona polémica, sino una mujer que enfrenta amenazas presentadas ante la Fiscalía General de la Nación, y que fue esta entidad la que solicitó medidas de protección.

“Hace meses inicié el proceso correspondiente ante las autoridades por las graves afectaciones a mi seguridad. Las amenazas están denunciadas ante la Fiscalía, y fue esta institución la que solicitó medidas de protección debido al riesgo que enfrento. No se trata de una historia inventada ni de un escándalo reciente. Las denuncias, las amenazas y las actuaciones institucionales existen, están documentadas y son anteriores a esta campaña mediática”, afirmó.

PUBLICIDAD

Gabriela Muñoz afirmó que no es una persona polémica, sino una mujer que enfrenta amenazas presentadas ante la Fiscalía General de la Nación, y que fue esta entidad la que solicitó medidas de protección - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

Gabriela Muñoz culpó a los medios de comunicación por supuestamente convertir su esquema de protección en una polémica y, según ella, crear una narrativa falsa sobre una relación con el expresidente Gustavo Petro.

“Ustedes hicieron público mi nombre, expusieron mi vida, mi familia, mi universidad y mis asuntos personales. Difundieron calumnias, alimentaron rumores y sometieron cada aspecto de mi vida al escrutinio público. No lo han olvidado, lo siguen haciendo. Construyeron y amplificaron una narrativa falsa y misógina sobre una supuesta relación sentimental con el expresidente Gustavo Petro. Me redujeron a la condición de ‘moza’, como si una joven no pudiera tener pensamiento propio, criterio político, formación, voz y capacidad para investigar, analizar y cuestionar el poder”, indicó.

PUBLICIDAD

Por este motivo, Gabriela Muñoz señaló que ser mujer no significa ser amante de un hombre, insistiendo en sus críticas a los medios de comunicación.

Gabriela Muñoz señaló que ser mujer no significa ser amante de un hombre, insistiendo en sus críticas a los medios de comunicación - crédito @gabymunozz_/X

“Ser mujer no convierte a nadie en amante de un hombre. Esa insinuación no solo me calumnia y deshumaniza, también invade de manera irresponsable la vida personal del expresidente y afecta a personas ajenas, víctimas del machismo con el que algunos medios convierten a las mujeres en objetos sexuales. ¿Eso es periodismo o persecución? Les pregunto: ¿pretenden juzgarme por necesitar protección ante el riesgo que esa misma estigmatización ayudó a intensificar? No sean incoherentes. Primero exponen mi vida, después alimentan el odio y finalmente convierten en escándalo que el Estado deba protegerme de las consecuencias (sic)“, afirmó.

PUBLICIDAD

Así las cosas, la joven creadora de contenido afirmó que las medidas de protección de la UNP no son una recompensa sino una obligación del Estado ante un riesgo que ella calificó como un riesgo real y que está documentado.

“Mi seguridad no debe depender de mi ideología, opiniones o de quién gobierne. ¿Qué les incomoda? ¿Mis denuncias? ¿Que investigue, analice y construya una crítica desde mi propia voz? ¿Que una mujer joven se niegue a guardar silencio frente a lo que ocurre en Colombia? ¿No tienen nada más importante que investigar? Hablen del presidente, de las decisiones del gobierno, de lo que ocurre en el país. Pero algunos, que se hacen llamar periodistas y políticos, guardan silencio frente al poder y despliegan toda su maquinaria para perseguir, difamar y convertir la seguridad de una mujer amenazada en mercancía, buscando clics y réditos políticos”, expresó.

PUBLICIDAD

Gabriela Muñoz responsabilizó al Gobierno nacional de garantizar su vida y su integridad, motivo por el cual indicó que si algo llega a sucederle “nadie podrá decir que no lo sabía”.

Gabriela Muñoz responsabilizó al Gobierno nacional de garantizar su vida y su integridad, motivo por el cual indicó que si algo llega a sucederle “nadie podrá decir que no lo sabía” - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

“A quienes intentan intimidarme les digo con claridad: sigo aquí. No van a obligarme a callar. Tengo derecho a expresarme, a participar políticamente y a denunciar la realidad de mi país. No soy el escándalo. El verdadero escándalo es que una mujer amenazada deba defenderse también de quienes deberían informar con rigor, humanidad y responsabilidad. Respeten. Dejen de reducir a las mujeres a rumores sexuales. Dejen de convertir la misoginia en contenido y la vida humana en mercancía. No me van a silenciar. Lo intentaron y sigo aquí. Voy a seguir hablando, solo para que lo sepan”, aseveró.

PUBLICIDAD