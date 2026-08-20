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Criticaron a excandidata colombiana al Congreso de los EE. UU. que aseguró que no había mujeres colaborando en labores de rescate tras el terremoto en Cali: “¿Dónde están las feministas?"

Valentina Gómez cuestionó la participación de las feministas durante la emergencia en Colombia y un voluntariado respondió con una extensa lista de mujeres que participaron en varias labores

La excandidata Valentina Gómez cuestiona a las feministas tras el terremoto en Colombia y así le respondieron - crédito @voluntariadocol/IG

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Las labores de atención y recuperación posteriores al terremoto que sacudió a Colombia se convirtieron también en escenario de una discusión en redes sociales después de que Valentina Gómez, excandidata colombiana al Congreso de Estados Unidos, publicara un video en el que cuestionó la participación de las mujeres y de los movimientos feministas durante la emergencia.

En la grabación, Gómez hizo referencia a las imágenes de hombres que participaron en las labores de búsqueda y remoción de materiales en las zonas afectadas, particularmente en Cali, y utilizó esa observación para lanzar una pregunta dirigida a las feministas.

“¿Dónde estaban las feministas? Porque cuando nos pegó el terremoto, los únicos que estaban sacando escombros eran puros hombres”, afirmó Gómez en el video.

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La declaración rápidamente generó reacciones entre personas que participaron o siguieron de cerca las labores de ayuda desplegadas después del desastre.

Una de las respuestas más extensas provino de Voluntariado Colombia, organización que decidió mostrar, a través de una publicación, diferentes tareas realizadas por mujeres durante la emergencia.

Voluntarias respondieron a Valentina Gómez por decir que “los únicos” que sacaban escombros tras el terremoto eran hombres - crédito Europa Press
Voluntarias respondieron a Valentina Gómez por decir que “los únicos” que sacaban escombros tras el terremoto eran hombres - crédito Europa Press

La respuesta buscó cuestionar la idea de que la participación femenina en una tragedia únicamente puede medirse por la presencia de personas retirando grandes cantidades de escombros, pues para las voluntarias, la atención de una emergencia requiere múltiples frentes y buena parte de ellos fueron asumidos por mujeres desde las primeras horas.

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Voluntariado Colombia comenzó enumerando las labores de diferentes mujeres que, según su relato, participaron activamente en la respuesta humanitaria. Algunas estuvieron en la preparación y distribución de alimentos, mientras otras se encargaron de organizar albergues, atender a personas afectadas o movilizar recursos.

“Pues mi amiga Manu se organizó con todas sus amigas para cocinar más de mil quinientas comidas al día. Mi amiga Angélica estuvo coordinando toda la adecuación de varios albergues en Pereira. Mi amiga Cami está apoyando uno de los centros de acopio más grandes de Bogotá, brindando contención emocional. Mi amiga Dai estuvo desde el primer día dando atención médica a todas las personas en calle”, explicó la organización.

El mensaje hizo énfasis en que las emergencias no solamente necesitan personas encargadas de retirar materiales de las estructuras afectadas. También requieren alimentación, asistencia sanitaria, apoyo psicológico, logística, transporte, clasificación de ayudas y coordinación de los cientos de voluntarios que llegan a los centros de atención.

El Voluntariado Colombia responde en redes y detalla tareas de mujeres tras el sismo - Reuters
El Voluntariado Colombia responde en redes y detalla tareas de mujeres tras el sismo - Reuters

En ese sentido, la organización continuó relatando las labores de otras mujeres que habrían contribuido a la respuesta desde diferentes ciudades del país.

Mi amiguita Lau estuvo recogiendo donaciones internacionales para llevar a Cali y ahora para los incendios. Mi amiga Cami coordinó todo su equipo y sus redes sociales para movilizar recursos para construir casas. Mi amiguita Mar está coordinando varios centros de acopio en Pereira. Mi amiga Sara estuvo recogiendo escombros y además brindando atención médica”, señaló Voluntariado Colombia.

Precisamente, uno de los puntos centrales de la respuesta fue demostrar que también hubo mujeres involucradas directamente en la remoción de escombros, además de profesionales que prestaron servicios médicos en las zonas afectadas.

Mujeres también estuvieron en las calles y entre los escombros

La organización mencionó además a mujeres que participaron en labores de atención directa a las víctimas y en la coordinación de equipos profesionales desplegados durante la emergencia.

Valentina Gómez desata una pelea en redes y Voluntariado Colombia le responde con la lista de mujeres que ayudaron tras el terremoto - crédito EFE
Valentina Gómez desata una pelea en redes y Voluntariado Colombia le responde con la lista de mujeres que ayudaron tras el terremoto - crédito EFE

“Mi amiga Lily coordinó un equipo de más de cincuenta profesionales de la salud en calle, atendiendo directamente en Cali. Mi amiga Manu está coordinando un campamento de reconstrucción de casas. Mi amiga Dani y Julia están sistematizando todas las ayudas para que todo sea mucho más transparente, organizado y claro”, afirmó.

La lista continuó con mujeres responsables de centros de acopio y de la organización de las ayudas que llegaron desde diferentes puntos del país. Para Voluntariado Colombia, este trabajo resultaba fundamental para evitar que las donaciones terminaran desperdiciándose o no llegaran a las personas que realmente las necesitaban.

Mi amiguita Lina está coordinando uno de los centros de acopio más grandes en Pereira. Mi amiguita Sofi coordinó más de diez mil personas voluntarias distribuidas organizadamente en todos los centros de acopio de Bogotá. Mi amiga Cris coordina que en los centros de acopio se clasifique de la mejor manera para no generar más residuos”, detalló la organización.

La respuesta también puso sobre la mesa otras tareas menos visibles durante una emergencia, como la gestión de recursos, la comunicación de las campañas, la coordinación de ayudas hacia zonas rurales y la administración de los centros de acopio.

Asointermedias lidera centros de acopio de ayudas para los necesitados por el terremoto
La respuesta a Valentina Gómez pone sobre la mesa un dato clave: las mujeres también removieron escombros y lideraron la ayuda - crédito suministrada a Infobae Colombia

Una discusión sobre qué significa ayudar durante una emergencia

El intercambio abrió una discusión en redes sociales sobre la manera en que se reconoce el trabajo de hombres y mujeres durante una tragedia. Mientras las imágenes más difundidas suelen mostrar a personas retirando piedras, ladrillos y otros materiales de las estructuras colapsadas, detrás de esas labores existe una cadena de actividades necesarias para sostener la respuesta humanitaria.

Voluntariado Colombia mencionó, por ejemplo, a mujeres encargadas de gestionar ayudas para regiones afectadas y de coordinar recursos que llegaban desde diferentes lugares.

“Mi amiga Mae está movilizando recursos para apoyar iniciativas en varias ciudades de Colombia. Mi amiga Eli está coordinando un centro de acopio para ayudas para el Chocó y el Tolima. Mi amiga Nata estuvo recogiendo escombros y brindando atención médica en calle. Mi amiga Lau está coordinando un equipo increíble de comunicaciones para visibilizar todas las campañas que estamos haciendo”, sostuvo.

De esta manera, la organización planteó que la participación durante una emergencia no necesariamente tiene una sola forma y que reducirla a quién aparece frente a una cámara retirando escombros puede dejar por fuera una parte importante del trabajo que se desarrolla simultáneamente.

La publicación también destacó las dificultades de llevar ayuda hasta lugares apartados, particularmente en zonas rurales donde las condiciones de acceso pueden hacer más compleja la respuesta.

Las mujeres también sostuvieron la ayuda tras el sismo -crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Las mujeres también sostuvieron la ayuda tras el sismo -crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Mi amiga Manu está gestionando cielo y tierra para que las ayudas lleguen a zonas rurales en Risaralda. Y aquí me puedo quedar todo el día hablándoles de lo maravilloso que están haciendo mis amigas, porque siento que en este momento todos los frentes son igual de importantes”, concluyó Voluntariado Colombia.

Finalmente, el mensaje terminó con un reconocimiento a las mujeres que participaron en las diferentes labores durante la emergencia.

“Gracias, amigas, por todo lo que están haciendo. Me llenan el corazón y el alma saber que están movilizando tantas cosas para que nuestro país esté mucho mejor”, expresó la organización.

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