Habló el padre de la colombiana Eliana Bigoni, asesinada por su pareja en Texas, Estados Unidos: “Que se haga justicia”

Eliana pretendía regresar a Colombia para visitar a sus familiares - créditos red social Facebook

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La familia de Eliana Alexandra Rojas, conocida como Eliana Bigoni tras su matrimonio, atraviesa momentos de dolor y exige justicia luego de que la mujer, de origen colombiano (procedente de Bogotá), fuera hallada sin vida en Texas.

El caso ha generado conmoción tanto en Estados Unidos como en Colombia, donde sus allegados piden que el responsable reciba todo el peso de la ley por el crimen de la mujer de 34 años.

Eliana, madre de dos hijos de 5 y 12 años, residía en Texas y se desempeñaba en el sector de finca raíz. Según consta en sus redes sociales, contrajo matrimonio con Jake Bigoni en 2020.

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Seis años después, la pareja se encontraba en proceso de divorcio, trámite que no había finalizado para el momento de su muerte.

El 12 de agosto, Eliana acudió al apartamento de su esposo para recoger a sus hijos y llevarlos a la escuela.

Antes de ingresar, habló por seis minutos con una persona cercana, con quien había planeado encontrarse a las 8:30 a. m. Sin embargo, nunca llegó a la cita.

La persona, preocupada por la ausencia y al notar que la ubicación del teléfono de Eliana seguía en el apartamento de Jake, alertó a las autoridades. Lo que debía ser una visita breve se convirtió en horas de incertidumbre y angustia.

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La Policía acudió en tres ocasiones al apartamento de Bigoni tras la denuncia de la desaparición. En la primera visita, Jake afirmó haber visto a Eliana pero dijo no saber dónde se encontraba. Minutos después, los uniformados encontraron anotaciones inquietantes como “creo que alguien ha resultado herido o muerto” y “el hijo dijo que ella está muerta”.

Más tarde, la madre de Jake Bigoni llamó a la Policía y reveló que su hijo le había confesado que Eliana había muerto tras una pelea.

Durante la tercera visita, los agentes detuvieron a Jake y, al registrar el apartamento y el garaje, hallaron el cuerpo de Eliana en el baúl de un Hyundai Genesis, en una postura anormal. La investigación sobre las circunstancias de la muerte sigue en curso en Estados Unidos.

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Desde Colombia, el padre de la víctima, Mauricio Rojas, pidió justicia a través de una entrevista que concedió a Telemundo 39.

“Que se haga justicia y que todo el peso de la ley le caiga encima”, expresó el progenitor.

Rojas calificó el crimen como una bajeza y mostró su desconcierto ante la brutalidad del acto.

“¿Cómo van a cometer un delito de esa naturaleza? Es algo inaudito”. Además, lamentó desconocer las penas para feminicidio en Dallas y comparó la severidad de las leyes con las de Colombia, que considera más estrictas en estos casos.

El padre de Eliana también recordó con tristeza los planes que su hija tenía para regresar a Colombia y conocer a su nuevo nieto, quien había nacido recientemente. “Ella tenía ganas de conocerlo”, dijo, haciendo hincapié en los sueños y momentos familiares que quedaron sin realizarse por el crimen.

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El homicidio de Eliana Bigoni volvió a poner sobre el tablero una vez más la gravedad de la violencia de género y la urgencia de que las autoridades actúen con firmeza, minetras que la familia y la comunidad esperan que el caso avance con celeridad y que el responsable reciba una condena ejemplar.