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Aída Victoria Merlano respondió a El Agropecuario, quien amenazó con denunciarla por no saber del paradero de su hijo: “Está feliz y tranquilo, de vacaciones”

Horas después de que Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, afirmara en una transmisión en vivo que no sabe en qué país está su hijo Emiliano y anunciara que acudirá a la Fiscalía, Aída Victoria Merlano publicó una historia en Instagram con el bebé sonriendo

Tejada aseguró que este tipo de comportamientos no se deben permitir y pondrá el tema con las autoridades - crédito @juliethpaolaberdu7/TikTok

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Aída Victoria Merlano respondió este jueves a su expareja Juan David Tejada, conocido en redes como El Agropecuario, luego de que este afirmara en una transmisión en vivo que desconoce el paradero de su hijo Emiliano y que acudirá a la Fiscalía General de la Nación.

La creadora de contenido publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que aparece junto al bebé en un restaurante. “Mi hijo está feliz y tranquilo, de vacaciones con David, sus dos niñeras, su tía Celes y su mamá, que es su ÚNICA proveedora y su soporte emocional”, escribió.

El mensaje cerró con una frase directa: “Creo que después de todo lo que hemos tenido que pasar, merecemos ser felices”.

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La barranquillera compartió la historia en respuesta a las declaraciones del creador de contenido - crédito @aidavictoriam/IG

Aunque se desconoce el paradero de la barranquillera, la publicación se realizó en un restaurante mientras el menor permanecía en su coche y era mimado por Merlano Manzaneda. Las reacciones fueron de respaldo de sus seguidores, que destacaron la buena labor maternal que cumple con Emiliano.

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Lo que dijo El Agropecuario antes de la respuesta

La polémica estalló horas después de que Merlano anunciara su compromiso matrimonial con el streamer David Darville, conocido como Escro.

Tejada publicó primero un comunicado en Instagram en el que reveló que autorizó la salida del menor del país tras acercamientos entre abogados de ambas partes, con fecha de retorno fijada para el 3 de agosto de 2026.

Ese plazo venció hace más de dos semanas y Emiliano no ha regresado a Colombia. “Una vez Emiliano salió del país, no regresó en la fecha autorizada. Actualmente no tengo información clara y verificable sobre su ubicación ni sobre la fecha en que retornará”, escribió Tejada en el comunicado.

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Emiliano - Hijo Aida Victoria
Aida Victoria presumió en sus redes sociales el carro que se compró - crédito @aidavictoriam/IG

Durante una transmisión en vivo posterior, el influenciador fue más enfático. “La verdad es casi un secuestro porque no sé en qué lugar del mundo está el niño. Me lo pasan, sé que está bien, pero no sé en qué parte del mundo está. Panamá, las Bahamas, Estados Unidos, España, Europa, no sé”, dijo ante sus seguidores.

El cumpleaños perdido y la ruta judicial

Tejada también denunció que el bloqueo en la comunicación le impidió contactar a su hijo el día en que Emiliano cumplió su primer año de vida. “Se me imposibilitó comunicarme con él para felicitarlo en su primer año”, precisó en el comunicado.

El creador de contenido anunció que llevará ante la Fiscalía tanto el presunto incumplimiento del acuerdo de retorno como las amenazas que, según afirmó, ha recibido de distintas personas. “He recibido amenazas provenientes de distintas personas y me he enfrentado a otras situaciones de gravedad que serán expuestas y debidamente soportadas ante la Fiscalía”, escribió.

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El Agropecuario se pronunció en redes sociales por el presunto incumplimiento de Aida Victoria de volver con su hijo antes del 3 de agosto - crédito @elreydelosagropecuarios_/IG

En la transmisión en vivo, Tejada zanjó el tema con una advertencia: “En estos momenticos anda es fugitiva con el niño. Que los abogados y la Fiscalía se encarguen de lo que tienen que encargar”.

El trasfondo judicial que complica el panorama

La situación adquiere otro peso por la condena que enfrenta Merlano: 13 años y 8 meses de prisión por su participación en la fuga de su madre, la exsenadora Aida Merlano, en 2019. La Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de casación presentado por su defensa, por lo que el proceso sigue activo.

Tejada vinculó ese contexto directamente a su decisión de acudir a las autoridades. “Esta situación me genera especial preocupación teniendo en cuenta las circunstancias judiciales públicamente conocidas que actualmente enfrenta la señora Aida Victoria Merlano”, señaló en el comunicado.

La respuesta de la creadora de contenido, por su parte, no abordó ninguno de esos puntos jurídicos. Se limitó a mostrar al bebé sonriendo en el cochecito y a reivindicar su rol como “única proveedora” del menor.

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