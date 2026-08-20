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Duván Zapata sufrió una lesión y es duda en el Torino de Italia: el equipo le estaría buscando reemplazo

El delantero en tres temporadas no supera los 100 partidos con el equipo de Turín, pero su presencia ha sido bien valorada al punto de ser el referente de la plantilla

Duván Zapata completa el top diez de los colombianos de mayor valor en las mejores ligas de Europa y está tasado en 2,5 millones de euros - crédito AFP
Duván Zapata completa el top diez de los colombianos de mayor valor en las mejores ligas de Europa y está tasado en 2,5 millones de euros - crédito AFP
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Duván Zapata llega como duda al debut de Torino en la Serie A por una inflamación en la rodilla arrastrada desde la pretemporada, una situación que inquieta al club italiano porque afecta a su capitán y principal referencia ofensiva a pocos días del partido ante Milan y ya empuja la búsqueda de otro delantero centro.

El delantero colombiano, de 35 años, no fue convocado para el primer partido oficial de la temporada, ante Carrarese por la Copa Italia. En ese encuentro, Torino ganó 1-0 con Giovanni Simeone como encargado del ataque.

La preocupación dentro del club ha crecido hasta el punto de evaluar la llegada de un nuevo nueve para el plantel que inicia el campeonato. El nombre que aparece en ese escenario es Sebastiano Esposito, mientras Simeone se perfila también para ser titular frente al Milan.

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La situación adquiere más peso por el lugar que ocupa Zapata en el equipo de Turín. El colombiano está por comenzar su temporada 14 consecutiva en la primera división italiana, tras sus pasos por Napoli, Sampdoria, Udinese, Atalanta y Torino.

El colombiano Duván Zapata festeja tras anotar el cuarto tanto del Torino ante el Parma en un duelo de la Serie A, realizado el viernes 13 de marzo de 2026 (Fabio Ferrari/LaPresse via AP)
El colombiano Duván Zapata festeja tras anotar el cuarto tanto del Torino ante el Parma en un duelo de la Serie A, realizado el viernes 13 de marzo de 2026 (Fabio Ferrari/LaPresse via AP)

Toro News, medio partidario del club citado por la prensa colombiana, describió el momento con una advertencia sobre la falta de certezas en torno al estado físico del atacante: “A pocos días de su debut en la liga, el estado de Zapata sigue siendo un misterio, y esto inevitablemente está comenzando a cambiar la evaluación del club”.

La misma publicación sostuvo que la dirigencia ya empezó a moverse en el mercado. “Petrachi ha comenzado a buscar un nuevo delantero para asegurarse de que Abate no tenga alternativas viables a Simeone. Mientras tanto, comienzan a surgir dudas en torno a la reciente renovación firmada por Zapata”, indicó el medio.

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Ese análisis no implica una decisión definitiva del club sobre el futuro del colombiano ni constituye un anuncio oficial por Esposito. Por ahora, se trata de una hipótesis de mercado planteada por la prensa italiana ante la incertidumbre sobre la fecha de regreso del capitán.

Soccer Football - Serie A - Torino v AC Milan - Stadio Olimpico Grande Torino, Turin, Italy - December 8, 2025 Torino's Duvan Zapata celebrates scoring their second goal with Marcus Pedersen REUTERS/Claudia Greco
Soccer Football - Serie A - Torino v AC Milan - Stadio Olimpico Grande Torino, Turin, Italy - December 8, 2025 Torino's Duvan Zapata celebrates scoring their second goal with Marcus Pedersen REUTERS/Claudia Greco

El mismo reporte precisó que la recuperación del delantero sigue bajo seguimiento con cautela y que todavía hay interrogantes sobre cuándo podrá volver a estar plenamente disponible para competir. En ese marco, el técnico Ignazio Abate mantiene a Simeone como la alternativa inmediata en la posición.

La coyuntura resulta más sensible porque Torino extendió hace pocas semanas el contrato de Zapata. El club confirmó el 8 de julio que el atacante quedó vinculado hasta el 30 de junio de 2028.

Sobre ese punto, el medio partidario agregó otra objeción: “Esposito ya ha demostrado su capacidad para funcionar como segundo delantero y rematador. Este movimiento confirma que el Torino ya no puede permitirse esperar a Zapata y debe protegerse en el mercado de fichajes. Pero inevitablemente también plantea interrogantes sobre la renovación del contrato del colombiano, extendido hasta 2028 para repartir un salario elevado cuando ya tenía 35 años”.

Torino inició la temporada con victoria en la Copa Italia y alista el debut en Serie A contra AC Milán

Soccer Football - Serie A - Torino v Juventus - Stadio Olimpico Grande Torino, San Siro, Turin, Italy - May 24, 2026 Torino fans before the match REUTERS/Nicolo Campo
Soccer Football - Serie A - Torino v Juventus - Stadio Olimpico Grande Torino, San Siro, Turin, Italy - May 24, 2026 Torino fans before the match REUTERS/Nicolo Campo

Giovanni Simeone marcó a los 9 minutos y abrió la temporada oficial con Torino con un gol que encaminó el 1-0 ante Carrerese en el estadio Olímpico. Con ese resultado, Torino avanzó a los dieciseisavos de final de la Copa Italia y jugará en la próxima instancia frente a Monza.

Torino recibirá a Milan el domingo 23 de agosto a las 1:45 p. m. (hora de Colombia) en el Stadio Olimpico Grande Torino, en un partido correspondiente a la fecha 1. El árbitro designado para el encuentro será Luca Zufferli.

En sus últimos cinco cruces por el torneo, ambos equipos repartieron resultados: Torino sumó dos triunfos, Milan otros dos y hubo un empate. El antecedente más reciente en esta competencia fue el 21 de marzo, en la Serie A 2025-2026, cuando Milan se impuso 3-2.

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