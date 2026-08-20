Aída Victoria Merlano respondió a las críticas por anunciar su matrimonio y no mostrar ayudas al Chocó tras el terremoto: “Pena debería darle al chismoso”

De acuerdo con Merlano Manzaneda, las reacciones por su compromiso llegaron a un punto de inventar información que no corresponde - crédito @aidavictoriam/IG

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Mil bultos de cemento, carpas, plantas eléctricas y casi 20 millones de pesos para ollas comunitarias: ese es el inventario de donaciones que Aida Victoria Merlano detalló públicamente tras las críticas que recibió por anunciar su compromiso con el streamer Escro mientras el Chocó enfrentaba las consecuencias de un terremoto.

La barranquillera respondió a quienes la señalaron de insensible por presumir su compromiso sin pronunciarse sobre la emergencia que azota todavía a los chocoanos tras el terremoto de 7,4 del 10 de agosto del 2026.

Su argumento central fue que su vínculo con ese departamento no nació con el sismo, sino cuatro años atrás, en 2022, cuando denunció públicamente que los trabajadores del único hospital de segundo nivel del Chocó llevaban seis meses sin recibir su salario y operaban sin insumos básicos.

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El origen de un compromiso con el Chocó

Rescatistas realizan este domingo labores de búsqueda en los escombros del edificio Torres del Limonar, destruido por el terremoto del pasado lunes, en Cali (Colombia). EFE/ Mario Baos

La conexión de Merlano con la región comenzó cuando la etiquetaron en una historia sobre la crisis del personal de salud en ese hospital. Ella misma relató, en entrevista con el programa Lo Sé Todo del Canal 1 en 2022, cómo tomó contacto con una joven que le explicó la situación y la conectó con el movimiento “Un joven convencido convence”.

“Me reuní con los chicos y fui a donar mercados”, agregó en aquella ocasión. En una segunda visita al centro médico, llegó un paciente que necesitaba atención y no había jeringas disponibles: “Me tocó comprárselas a mí”.

También describió enfermeras que habían tenido que mudarse a casas de tabla porque no podían pagar arriendo, y mujeres que dependían de comedores comunitarios para alimentar a sus hijos.

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Fue en ese contexto donde la creadora de contenido habló de los 100 millones de pesos en mercado que donó al personal de salud del departamento, una cifra que citó en su descargo reciente como prueba de que su compromiso con el Chocó precede al terremoto.

Las donaciones tras el sismo

La barranquillera dijo que desde 2022 proporciona ayudas al Chocó antes de lo ocurrido con el terremoto - crédito @aidavictoriam/IG

Frente al nuevo desastre, Merlano optó por una estrategia diferente a la de otros creadores de contenido: no publicar sobre la emergencia en tiempo real, sino actuar con recursos propios y en silencio. “Yo sentí que mis redes no eran útiles, pero mi plata sí”, explicó.

La lista que presentó incluye mil bultos de cemento, carpas y plantas eléctricas entregadas a través de un amigo que tenía un punto de acopio. Además, hizo una donación directa a una joven que le comunicó la situación de una comunidad indígena afectada.

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El streamer Jay Comunica aparece como testigo de otra parte de esa gestión: Merlano afirma haberle enviado “casi 20 millones de pesos” para financiar ollas comunitarias que, según ella, benefician a 200 personas con tres comidas diarias.

Parte de esos recursos se destinaron a comprar insumos dentro de Buenaventura, con el argumento de reactivar el comercio local entre los propios afectados.

Aida Victoria Merlano reapareció en sus redes con anuncio de compromiso con su nueva pareja, Escroo - crédito @aidavictoriam/IG

La mitad de esas donaciones provino de su prometido, David Darville —nombre real de Escro—, con quien dividió los aportes. “Mira, esta es la forma que tenemos en estos momentos de ayudar. ¿Tú qué quieres aportar?”, le dijo, según su propio relato. La respuesta fue contribuir a partes iguales.

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La crítica y la respuesta

El detonante del descargo fue la contradicción que algunos usuarios señalaron en redes: Merlano no había publicado nada sobre el terremoto, pero sí presumió con detalle su anillo de compromiso. Ante eso, la barranquillera reconoció que le generaba “un poquitico de pena” salir a enumerar sus donaciones, aunque consideró que el señalamiento era injusto.

“Lo que pasa es que a veces uno habla y no aporta absolutamente nada y desconoce a quién es que está criticando”, sostuvo. Cerró su intervención con un llamado a no apartar la mirada del Chocó ni de Buenaventura, dos territorios que, en sus palabras, “merecen empezar a vivir con dignidad de una vez por todas”.

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