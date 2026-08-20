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Estarían envenenando animales en este parque del norte de Bogotá: en el Concejo denunciaron que delincuentes dejaron comida contaminada

La cabildante Diana Diago, del Centro Democrático, solicitó intervención de la Policía Metropolitana, la alcaldía de Usaquén y el Idpyba, con inspecciones de la Policía Ambiental, recolección de pruebas, análisis de restos y revisión de videovigilancia

Dos perros en un parque, uno con pañuelo amarillo de espaldas en primer plano, otro perro al fondo en un sendero de tierra, césped, árboles y bancos.
Vecinos de Toberín denunciaron la aparición de trozos de carne y embutidos con veneno en un parque del norte de Bogotá - crédito imagen Ilustrativa Infobae
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Vecinos del barrio Toberín, ubicado en el norte de Bogotá, han alertado sobre un grave peligro en el parque local: aparición de trozos de carne y embutidos con veneno. Estas acciones no solo ponen en riesgo la vida de los perros que suelen caminar por la zona, sino que representan una amenaza directa para los niños que juegan en el lugar.

La comunidad ha reportado que la situación se ha repetido en varias ocasiones. Habitantes como María Fernanda Gutiérrez han tenido que retirar restos de comida contaminada al pasear a sus mascotas, con el temor de que algún animal o menor termine intoxicado.

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Yo saco a mi mascota para que haga sus necesidades, pero no es la primera vez que me toca recoger comida envenenada de los perros. También es un peligro para los niños que van al parque, pueden ingerir estas cosas”, advirtió la residente.

La concejala Diana Diago, del partido Centro Democrático, expuso públicamente la denuncia, recibida a través de los habitantes del sector. Según la cabildante, los alimentos contaminados han sido localizados en el parque situado en la calle 166 con carrera 19.

Habitantes de Toberín afirmaron que han retirado restos de comida contaminada para evitar intoxicaciones de mascotas y menores - crédito Diana Diago/prensa
Habitantes de Toberín afirmaron que han retirado restos de comida contaminada para evitar intoxicaciones de mascotas y menores - crédito Diana Diago/prensa

Es inaceptable que los animales estén siendo víctimas de personas que, presuntamente, están dejando comida envenenada en un parque público. Aquí no solamente están en riesgo las mascotas, también nuestros niños. ¿Qué está haciendo la Alcaldía para proteger a las familias que utilizan estos espacios?”, comentó la concejal.

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Las autoridades han recibido llamados de atención sobre la peligrosidad de que cualquier niño pequeño recoja y consuma accidentalmente estos trozos de comida. El peligro se extiende así a toda la comunidad, no solo a los animales domésticos.

Ante esta emergencia, la concejala Diago solicitó una intervención urgente de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Alcaldía Local de Usaquén y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba).

Entre las medidas planteadas, se exigió la inspección con cuadrillas de la Policía Ambiental para recolectar pruebas y analizar los restos sospechosos de contener sustancias tóxicas.

Otra de las acciones recomendadas es la revisión inmediata de las cámaras de videovigilancia instaladas en el parque y áreas cercanas, con el objetivo de identificar y judicializar a quienes resulten responsables de estos hechos.

La cabildante también pidió la ejecución de operativos de limpieza y desinfección en el parque, para eliminar cualquier residuo peligroso y prevenir nuevos casos de envenenamiento.

Problemas adicionales de salubridad y recomendaciones

Además del riego para los animales con estos alimentos contaminados, los habitantes de Toberín también han denunciado la acumulación de basuras y escombros en el parque, situación que agrava el deterioro del espacio público y eleva los riesgos para la salud de todos los asistentes.

Los vecinos están denunciando basuras, escombros y ahora comida presuntamente envenenada. Esto demuestra una ausencia de control y vigilancia. Los parques deben ser espacios seguros y dignos para todos, no lugares donde las familias tengan miedo de llevar a sus mascotas o a sus hijos”, señaló la concejal.

Frente a la crisis, defensores de los derechos animales y vecinos exhortaron a extremar las precauciones. Recomiendan pasear a los perros con correa corta, evitar que olfateen o coman cualquier objeto en el césped, y utilizar bozal en los casos necesarios.

Canales de denuncia y líneas de prevención

Las autoridades recordaron a los ciudadanos que deben reportar cualquier actividad sospechosa al número de emergencias 123 o ante el Grupo Gelma de la Fiscalía General de la Nación, especializado en investigar delitos contra la vida e integridad de los animales.

El llamado es a no bajar la guardia y a colaborar activamente con las investigaciones, para que el parque Toberín recupere su función como espacio seguro para niños, familias y mascotas.

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