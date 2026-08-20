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Juanda Caribe y Mariana Zapata entregaron ayudas a los damnificados del terremoto en el Chocó: así documentaron su experiencia

Los creadores de contenido viajaron a la zona afectada para distribuir personalmente víveres y recursos recolectados entre sus seguidores, resaltando la importancia de la solidaridad directa en emergencias

La pareja, surgida tras su paso por un 'reality', se trasladó al epicentro del sismo para supervisar la entrega de más de 70 millones de pesos en insumos y compartir el proceso con sus seguidores - crédito @mariana.zapata13/ Instagram

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La emergencia provocada por el terremoto que sacudió al departamento del Chocó el pasado 10 de agosto de 2026 movilizó a voluntarios y figuras públicas de todo el país.

Entre los que asumieron un papel activo se destacaron los creadores de contenido Juanda Caribe y Mariana Zapata, quienes viajaron juntos a la región para entregar ayudas humanitarias y brindar acompañamiento directo a las familias damnificadas.

Juanda Caribe, conocido por su trayectoria como comediante y presentador, y Mariana Zapata, empresaria y fundadora de una reconocida línea de cuidado capilar, se han mantenido en el centro de la atención mediática, en parte por su relación sentimental surgida tras su paso por La casa de los famosos Colombia. Lejos de limitarse a la exposición en redes, ambos combinaron esfuerzos para liderar una campaña de recolección de fondos y víveres que superó los 70 millones de pesos, destinados íntegramente a la compra de insumos para los damnificados.

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Mariana Zapata y Juanda Caribe viajaron al Chocó para entregar ayudas tras el terremoto - crédito @mariana.zapata13/ Instagram
Mariana Zapata y Juanda Caribe viajaron al Chocó para entregar ayudas tras el terremoto - crédito @mariana.zapata13/ Instagram

A través de sus cuentas de Instagram, los dos influencers documentaron el proceso de acopio, transporte y entrega de los mercados y provisiones en el terreno. Mariana Zapata compartió imágenes y videos en los que se les ve organizando los insumos y cargando los camiones, así como recorriendo las comunidades afectadas y participando en la distribución de ayudas. “Vine al Chocó con el corazón dispuesto a aportar mi granito de arena, a ayudar y a llevar un poquito de esperanza… pero no sabía que al final, la que iba a salir con el corazón más lleno y más feliz sería yo, terminé recibiendo muchísimo más de lo que imaginaba”, escribió en una de sus publicaciones.

Zapata también enfatizó el valor de la empatía y la solidaridad en situaciones de emergencia: “Estar en el Chocó me recordó que ayudar no siempre significa tener mucho para dar, sino tener la voluntad de hacerlo desde que se pueda”. En sus mensajes, agradeció la hospitalidad y el cariño con el que fueron recibidos: “Gracias Chocó, por abrirme las puertas y regalarme tanto amor”.

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Ambos creadores de contenido, conocidos por su relación y trayectoria en medios, lideraron una colecta que superó los 70 millones de pesos para la compra de insumos - crédito @mariana.zapata13/ Instagram
Ambos creadores de contenido, conocidos por su relación y trayectoria en medios, lideraron una colecta que superó los 70 millones de pesos para la compra de insumos - crédito @mariana.zapata13/ Instagram

La respuesta de los seguidores no se hizo esperar. Miles de usuarios en redes sociales elogiaron el compromiso social de la pareja y agradecieron la labor realizada en favor de las víctimas. Muchos destacaron que, más allá de la recaudación de fondos, la presencia directa y el contacto con las comunidades resultaron fundamentales para visibilizar las necesidades urgentes de la región y motivar a otros a sumarse al esfuerzo colectivo.

Durante su visita, Juanda Caribe y Mariana Zapata optaron por entregar los insumos de forma personal, evitando intermediarios, con el fin de asegurar que la ayuda llegara directamente a quienes la necesitaban. Esta decisión fue resaltada positivamente por habitantes locales, quienes valoraron la cercanía y el acompañamiento en un contexto de profunda vulnerabilidad.

La experiencia también fortaleció la relación entre los dos creadores de contenido, que confirmaron su vínculo sentimental tras salir del reality. La dinámica de colaboración en labores sociales y la exposición de su trabajo humanitario incrementaron la atención pública sobre su historia, aunque ellos han preferido mantener el foco en el apoyo a los damnificados y la convocatoria a nuevas donaciones.

La entrega personal de insumos fue celebrada por los habitantes del Chocó, quienes destacaron la cercanía y el acompañamiento de los influencers - crédito @mariana.zapata13/ Instagram
La entrega personal de insumos fue celebrada por los habitantes del Chocó, quienes destacaron la cercanía y el acompañamiento de los influencers - crédito @mariana.zapata13/ Instagram

La publicación también dejó varias reacciones del público que celebró la ayuda por parte de los experticiparticipantes de La casa casa de los famosos 2026. “Qué bonito ver que te involucras en todo esto 🥹 y pones tus manos al servicio de quienes más lo necesitan", “❤️‍🩹 ✨🤞 Dios los bendiga", “Tanta belleza en un video, GRACIAS🥹🥹“, ”Mari la palabras sobran 🥺🫶❤️‍🩹 solos queda decir Que Dios los bendiga a Juanda y a ti que gran corazón tienen 👏“, ”Esa carita de alegría de estas personas en medio de la tragedia es gratificante verlos sonreír 🙏“, ”Se me salieron las lágrimas🥹“, (Sic), son algunas de las reacciones.

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