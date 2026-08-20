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Estos serán los tres amistosos que tendrá la selección Colombia en la próxima fecha FIFA: la FCF confirmó los rivales de la Tricolor

Los partidos de preparación tendrán como objetivo principal preparar lo que será el camino mundialista para Argentina, Uruguay y Paraguay en 2030, y la Copa América de 2028

La venta de entradas para el partido entre Colombia y México quedó habilitada para el público general desde el 5 de agosto en la plataforma SomosLocales-crédito Amanda Perobelli/REUTERS
La venta de entradas para el partido entre Colombia y México quedó habilitada para el público general desde el 5 de agosto en la plataforma SomosLocales-crédito Amanda Perobelli/REUTERS
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El 20 de agosto de 2026, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó a través de sus canales oficiales los tres amistosos que tendrá la Tricolor de cara a lo que será la fecha FIFA entre septiembre y octubre.

De esta forma, el primer duelo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo será ante México, el 26 de septiembre de 2026 en Baltimore (Estados Unidos), y cerrará este espacio de juegos de preparación ante Perú el 6 de octubre del presete año.

Cómo se había conocido en días anteriores por versiones de la prensa, en el segundo ciclo de Néstor Lorenzo, la Tricolor jugará ante México, Paraguay y Perú-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Cómo se había conocido en días anteriores por versiones de la prensa, en el segundo ciclo de Néstor Lorenzo, la Tricolor jugará ante México, Paraguay y Perú-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El último juego de la selección Colombia se llevó a cabo el 7 de julio de 2026 por los octavos de final del Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ante Suiza en el estadio BC Place de Vancouver.

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Allí, los “Cafeteros” cayeron desde los tiros del punto penal ante Suiza, y quedaron por fuera de los cuartos de final del certamen continental.

Colombia vs. México

  • Estadio: M&T de Baltimore
  • Fecha: 26 de septiembre de 2026
  • Hora: Por definir

Colombia vs. Paraguay

  • Estadio: Sports Illustrated de Harrison
  • Fecha: 2 de octubre de 2026
  • Hora: 7:00 p. m. (hora de Colombia)

Colombia vs. Perú

  • Estadio: de Inter de Miami
  • Fecha: 6 de octubre de 2026
  • Hora: 6:45 p. m.

Así le ha ido a la selección Colombia ante sus tres rivales de la próxima fecha FIFA

México vs. Colombia

Colombia goleó 4-0 a México en el primer amistoso de preparación de la Tricolor rumbo al Mundial 2026 - crédito @miseleccionmx/X
Colombia goleó 4-0 a México en el primer amistoso de preparación de la Tricolor rumbo al Mundial 2026 - crédito @miseleccionmx/X

Los “Cafeteros” de Néstor Lorenzo ya saben lo que es jugar ante el “Tri” dirigido por Javier el “Vasco” Aguirre, ya que la última vez que se vieron las caras fue hace 10 meses también en la fecha FIFA.

El más reciente duelo se llevó a cabo el 11 de octubre de 2025 en el estadio AT&T de Arlington, Texas, y allí Colombia goleó por 4-0 a México.

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La primera anotación fue de Jhon Lucumí al 16 de partido, mientras que en el segundo tiempo, Luis Díaz al 56, Jefferson Lerma al 64 y Johan Carbonero al 87 sellaron la goleada.

A continuación, así quedaron los partidos entre ambos combinados en los últimos amistosos:

  • 11 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: México 0-4 Colombia
  • 16 de diciembre de 2023 - Amistosos internacionales: México 2-3 Colombia
  • 27 de septiembre de 2022 - Amistosos internacionales: Colombia 3-2 México
  • 29 de febrero de 2012 - Amistosos internacionales: México 0-2 Colombia
  • 22 de junio de 2011 - Amistosos internacionales: Colombia 0-0 México

Colombia vs. Paraguay

Colombia vs Paraguay
Julio Enciso amargó la noche de Colombia en Barranquilla por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de 2026-crédito Luis Acosta/AFP

El último duelo ante Paraguay se llevó a cabo el 25 de marzo de 2025 por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Metropolitano de Barranquilla, y quedó empatado a dos goles.

Colombia se fue en ventaja con los tantos de Luis Díaz al minuto de partido, y de Jhon Durán al 13, pero el equipo dirigido por Gustavo Alfaro empató las acciones de juego al 45+4 con el defensor Junior Alonso, y el delantero Julio Enciso al 62.

En amistosos internacionales, “Cafeteros” y “Guaraníes” no se ven las caras desde el 19 de noviembre de 2022, cuando Colombia derrotó a su similar por 2-0 con goles de Davinson Sánchez al 14 y de Falcao García al 76 de partido.

A continuación, así quedaron los últimos cinco juegos entre sí:

  • 25 de marzo de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas Conmebol Mundial 2026: Colombia 2-2 Paraguay
  • 24 de junio de 2024 - Copa América Estados Unidos: Colombia 2-1 Paraguay
  • 21 de noviembre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas Conmebol Mundial 2026: Paraguay 0-1 Colombia
  • 19 de noviembre de 2022 - Amistosos internacionales: Colombia 2-0 Paraguay
  • 16 de noviembre de 2021 - Eliminatorias Sudamericanas Conmebol Qatar 2022: Colombia 0-0 Paraguay

Colombia vs. Perú

Cristian Borja y Andy Polo en el último juego de Colombia y Perú-crédito Luisa González/REUTERS
Cristian Borja y Andy Polo en el último juego de Colombia y Perú-crédito Luisa González/REUTERS

Finalmente, la gira de amistosos de Colombia en la fecha FIFA se cerrará con el juego ante Perú, rival recordado por la polémica que giró en torno a la pelea de Jhon Jáder Durán con el camerino “Cafetero”, el 6 de junio de 2025.

El último encuentro terminó sin goles en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, y la última vez que jugaron un amistoso internacional “Incas” y “Cafeteros” fue el 15 de noviembre de 2019 cuando previo a la Copa América de Brasil, y con gol de Alfredo Morelos, la “Tricolor” se llevó la victoria.

A continuación, así quedaron los últimos cinco duelos entre sí:

  • 6 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas Conmebol Mundial 2026: Colombia 0-0 Perú
  • 6 de septiembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas Conmebol Mundial 2026: Perú 1-1 Colombia
  • 28 de enero de 2022 - Eliminatorias Sudamericanas Conmebol Qatar 2022: Colombia 0-1 Perú
  • 9 de julio de 2021 - Copa América Brasil: Colombia 3-2 Perú
  • 20 de junio de 2021 - Copa América Brasil: Colombia 1-2 perú

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