Estos serán los tres amistosos que tendrá la selección Colombia en la próxima fecha FIFA: la FCF confirmó los rivales de la Tricolor

La venta de entradas para el partido entre Colombia y México quedó habilitada para el público general desde el 5 de agosto en la plataforma SomosLocales-crédito Amanda Perobelli/REUTERS

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El 20 de agosto de 2026, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó a través de sus canales oficiales los tres amistosos que tendrá la Tricolor de cara a lo que será la fecha FIFA entre septiembre y octubre.

De esta forma, el primer duelo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo será ante México, el 26 de septiembre de 2026 en Baltimore (Estados Unidos), y cerrará este espacio de juegos de preparación ante Perú el 6 de octubre del presete año.

Cómo se había conocido en días anteriores por versiones de la prensa, en el segundo ciclo de Néstor Lorenzo, la Tricolor jugará ante México, Paraguay y Perú-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El último juego de la selección Colombia se llevó a cabo el 7 de julio de 2026 por los octavos de final del Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ante Suiza en el estadio BC Place de Vancouver.

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Allí, los “Cafeteros” cayeron desde los tiros del punto penal ante Suiza, y quedaron por fuera de los cuartos de final del certamen continental.

Colombia vs. México

Estadio: M&T de Baltimore

Fecha: 26 de septiembre de 2026

Hora: Por definir

Colombia vs. Paraguay

Estadio: Sports Illustrated de Harrison

Fecha: 2 de octubre de 2026

Hora: 7:00 p. m. (hora de Colombia)

Colombia vs. Perú

Estadio: de Inter de Miami

Fecha: 6 de octubre de 2026

Hora: 6:45 p. m.

Así le ha ido a la selección Colombia ante sus tres rivales de la próxima fecha FIFA

México vs. Colombia

Colombia goleó 4-0 a México en el primer amistoso de preparación de la Tricolor rumbo al Mundial 2026 - crédito @miseleccionmx/X

Los “Cafeteros” de Néstor Lorenzo ya saben lo que es jugar ante el “Tri” dirigido por Javier el “Vasco” Aguirre, ya que la última vez que se vieron las caras fue hace 10 meses también en la fecha FIFA.

El más reciente duelo se llevó a cabo el 11 de octubre de 2025 en el estadio AT&T de Arlington, Texas, y allí Colombia goleó por 4-0 a México.

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La primera anotación fue de Jhon Lucumí al 16 de partido, mientras que en el segundo tiempo, Luis Díaz al 56, Jefferson Lerma al 64 y Johan Carbonero al 87 sellaron la goleada.

A continuación, así quedaron los partidos entre ambos combinados en los últimos amistosos:

11 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: México 0-4 Colombia

16 de diciembre de 2023 - Amistosos internacionales: México 2-3 Colombia

27 de septiembre de 2022 - Amistosos internacionales: Colombia 3-2 México

29 de febrero de 2012 - Amistosos internacionales: México 0-2 Colombia

22 de junio de 2011 - Amistosos internacionales: Colombia 0-0 México

Colombia vs. Paraguay

Julio Enciso amargó la noche de Colombia en Barranquilla por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de 2026-crédito Luis Acosta/AFP

El último duelo ante Paraguay se llevó a cabo el 25 de marzo de 2025 por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Metropolitano de Barranquilla, y quedó empatado a dos goles.

Colombia se fue en ventaja con los tantos de Luis Díaz al minuto de partido, y de Jhon Durán al 13, pero el equipo dirigido por Gustavo Alfaro empató las acciones de juego al 45+4 con el defensor Junior Alonso, y el delantero Julio Enciso al 62.

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En amistosos internacionales, “Cafeteros” y “Guaraníes” no se ven las caras desde el 19 de noviembre de 2022, cuando Colombia derrotó a su similar por 2-0 con goles de Davinson Sánchez al 14 y de Falcao García al 76 de partido.

A continuación, así quedaron los últimos cinco juegos entre sí:

25 de marzo de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas Conmebol Mundial 2026: Colombia 2-2 Paraguay

24 de junio de 2024 - Copa América Estados Unidos: Colombia 2-1 Paraguay

21 de noviembre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas Conmebol Mundial 2026: Paraguay 0-1 Colombia

19 de noviembre de 2022 - Amistosos internacionales: Colombia 2-0 Paraguay

16 de noviembre de 2021 - Eliminatorias Sudamericanas Conmebol Qatar 2022: Colombia 0-0 Paraguay

Colombia vs. Perú

Cristian Borja y Andy Polo en el último juego de Colombia y Perú-crédito Luisa González/REUTERS

Finalmente, la gira de amistosos de Colombia en la fecha FIFA se cerrará con el juego ante Perú, rival recordado por la polémica que giró en torno a la pelea de Jhon Jáder Durán con el camerino “Cafetero”, el 6 de junio de 2025.

El último encuentro terminó sin goles en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, y la última vez que jugaron un amistoso internacional “Incas” y “Cafeteros” fue el 15 de noviembre de 2019 cuando previo a la Copa América de Brasil, y con gol de Alfredo Morelos, la “Tricolor” se llevó la victoria.

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A continuación, así quedaron los últimos cinco duelos entre sí:

6 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas Conmebol Mundial 2026: Colombia 0-0 Perú

6 de septiembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas Conmebol Mundial 2026: Perú 1-1 Colombia

28 de enero de 2022 - Eliminatorias Sudamericanas Conmebol Qatar 2022: Colombia 0-1 Perú

9 de julio de 2021 - Copa América Brasil: Colombia 3-2 Perú

20 de junio de 2021 - Copa América Brasil: Colombia 1-2 perú