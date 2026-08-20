Nueva polémica en el Icbf: directora María Carolina Restrepo ordenó excluir la palabra “niña” del lenguaje institucional

María Carolina Restrepo ha sido duramente criticada por sus recientes decisiones en la dirección del Icbf - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), en cabeza de María Carolina Restrepo Cañavera, dio a conocer un comunicado donde detalla los lineamientos “para un lenguaje institucional claro e incluyente”, es decir que se pretende excluir la palabra “niña” del lenguaje institucional.

El comunicado de la institución precisó que el término “niñez” incluye a todos los niños, niñas y adolescentes de Colombia, junto con los derechos y garantías establecidos por la Constitución y la ley.

“La misión del ICBF es la protección integral de la niñez, la adolescencia y las familias de Colombia, sin distinción alguna. Cuando hablamos de niñez, hablamos de todos los niños y todas las niñas del país, con pleno reconocimiento de su dignidad, sus derechos y las garantías especiales que les otorgan la Constitución y la ley”, indicó el Icbf.

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El comunicado de la institución precisó que el término “niñez” incluye a todos los niños, niñas y adolescentes de Colombia, junto con los derechos y garantías establecidos por la Constitución y la ley - crédito Icbf

Por ese motivo, María Carolina Restrepo Cañavera insistió que promoverán una comunicación clara en la institución.

“Por ello, esta Dirección promoverá una comunicación institucional clara, incluyente y acorde con la naturaleza y la misión del Instituto, que ponga en el centro aquello que nos corresponde proteger: la niñez, la adolescencia y las familias colombianas”, afirmó.

Y agregó: “Nuestro compromiso es trabajar de manera incansable para garantizar sus derechos, fortalecer sus entornos familiares y asegurar el cumplimiento riguroso del orden constitucional y legal que los ampara”.

La directora del Icbf hizo un llamado a todos los funcionarios y colaboradores de la entidad para que utilicen “correctamente” el nombre oficial de “nuestra entidad”.

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“De igual manera, reitero a todos los funcionarios y colaboradores la importancia de utilizar correctamente el nombre oficial de nuestra entidad: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Esta es y seguirá siendo nuestra prioridad: servir y proteger a la niñez, la adolescencia y las familias de Colombia, con responsabilidad, firmeza y profundo sentido institucional. ”, señaló.

La decisión ha generado críticas hacia la directora María Carolina Restrepo Cañavera. María Cristina Hurtado, corredactora del Código de Infancia y exdefensora del pueblo delegada para derechos de infancia, adolescencia y mujeres, afirmó que omitir la mención de las niñas representaría una nueva vulneración de sus derechos y de su corporeidad.

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“No nombrar a las niñas implica una nueva vulneración a sus derechos y corporeidad, pero también el incumplimiento de normas convencionales, constitucionales y legales y la invisibilización de años de tendencia jurisprudencial de las altas cortes Colombianas (sic)”, indicó Hurtado.

María Cristina Hurtado afirmó que omitir la mención de las niñas representaría una nueva vulneración de sus derechos y de su corporeidad - crédito @Crist_hurtado/X

María Cristina Hurtado señaló que esto no se trata solamente de un “tema nominal”, sino de un tema de derechos, de justicia y de dignidad.

“No es solo un tema nominal señora directora, es un tema de derechos, de justicia de dignidad ganado a pulso a sistemas patriarcales, adultocéntricos y misóginos que ya incluso cuándo no aplican el enfoque de sexo y género en la justicia y actos administrativos pueden ser investigados disciplinaria y penalmente, tal como lo ha venido haciendo la Corte Constitucional en los últimos 15 años”, indicó.

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En respuesta a Hurtado, María Carolina Restrepo Cañavera indicó que bajo su administración las niñas en Colombia tendrán toda la protección que ordenan la Constitución.

“Gracias por su mensaje. Puede tener la absoluta certeza de que en el ICBF las niñas tendrán toda la protección que ordenan la Constitución, la ley y los tratados internacionales, incluido, por supuesto, el enfoque de género previsto en el artículo 12 del Código de Infancia y Adolescencia (sic)”, indicó.

La directora del Icbf afirmó que la forma de expresarse no implica desconocer los derechos ni las violencias específicas a las que pueden estar expuestas.

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“Y precisamente por la investidura, experiencia y conocimiento institucional que usted invoca, si tiene alguna queja, inquietud o consideración sobre la actuación del ICBF, la invito a presentarla por los canales institucionales correspondientes, donde será recibida y atendida con toda la seriedad que merece (sic)”, señaló.

María Carolina Restrepo Cañavera señaló que su prioridad será menos retórica y se centrará en la protección de “la niñez, la adolescencia y las familias de Colombia”.