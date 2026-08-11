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Tributo a Miguel Uribe Turbay a un año de su fallecimiento, el Presidente se pronunció: “Hoy honro su vida”

La conmemoración incluirá una misa en la parroquia La Inmaculada Concepción y la develación de un monumento en el parque rebautizado con el nombre del entonces senador, lugar donde fue víctima de un atentado por el cual perdió la vida

Primer aniversario del asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa
Primer aniversario del asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa
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Este 11 de agosto de 2026 se conmemora el primer aniversario del fallecimiento del entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, una fecha marcada por actos de homenaje y reflexión impulsados por su familia y respaldados por figuras del Congreso de la República.

La jornada de memoria fue convocada por Miguel Uribe Londoño, padre del senador, quien invitó públicamente a participar en las actividades previstas para honrar el legado de quien fuera una voz influyente en la política nacional colombiana.

La programación inicia a las 2:00 p. m. con una misa en la parroquia La Inmaculada Concepción, ubicada en la Carrera 11A # 88-12 en Bogotá.

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El acto litúrgico, abierto a la comunidad y difundido por las redes sociales de la familia Uribe, busca reunir a allegados, colegas y ciudadanos que deseen rendir tributo a la vida y obra del senador. Posteriormente, a las 6:00 p. m., se llevará a cabo la develación de un monumento en el parque que ahora lleva el nombre de Miguel Uribe Turbay, anteriormente conocido como ‘El Golfito’.

Miguel Uribe Londoño invita a misa y homenaje en el parque Miguel Uribe Turbay - @migueluribel/X
Miguel Uribe Londoño invita a misa y homenaje en el parque Miguel Uribe Turbay - @migueluribel/X

Este espacio, escenario del atentado con arma de fuego el 7 de junio de 2025 que terminó con la vida del legislador el 11 de agosto, adquiere un significado especial al transformarse en un punto de encuentro para la memoria colectiva.

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El homenaje cuenta con el apoyo de integrantes del Congreso, entre ellos Jhonatan Pulido “Jota Pe” Hernández, quien impulsó el proyecto de ley para renombrar el parque y mantener viva la memoria del senador en la esfera pública.

Álvaro Uribe Vélez recuerda a Miguel Uribe Turbay y llama a la solidaridad tras el terremoto - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe Vélez recuerda a Miguel Uribe Turbay y llama a la solidaridad tras el terremoto - crédito @AlvaroUribeVel/X

Parlamentarios y líderes políticos han expresado públicamente su respaldo a la familia Uribe en esta jornada de homenaje. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido Centro Democrático, destacó la trascendencia de la figura de Miguel Uribe Turbay y extendió un mensaje de solidaridad a quienes sufren pérdidas tras el reciente terremoto en Colombia.

Presidente Abelardo de la Espriella honra la memoria de Miguel Uribe Turbay a un año de su muerte - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Presidente Abelardo de la Espriella honra la memoria de Miguel Uribe Turbay a un año de su muerte - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente Abelardo de la Espriella recordó al senador con palabras de reconocimiento: “Colombia perdió a un hombre que aún tenía mucho por vivir, por hacer y por entregarle a su Patria”.

El mandatario subrayó el compromiso y el legado del líder asesinado, añadiendo: “Hoy honro su vida, su amor por Colombia y su firme defensa de la democracia”. La memoria de Uribe Turbay sigue presente en el país.

Andrés Julián Rendón destaca el legado de Miguel Uribe Turbay a un año de su asesinato - crédito @AndresJRendonC/X
Andrés Julián Rendón destaca el legado de Miguel Uribe Turbay a un año de su asesinato - crédito @AndresJRendonC/X

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su homenaje a través de una declaración en la que destacó el valor y la integridad del senador.

“Hace un año, la violencia política le arrebató la vida. Asesinaron a un hombre joven y valiente, que defendió sus convicciones, la democracia y libertad para Colombia”, afirmó Rendón. Además, envió un saludo especial a la familia Uribe y añadió: “Un abrazo hasta el cielo, Miguel. Colombia te recuerda y extraña”.

Iván Duque lamenta el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y pide fortalecer la democracia - crédito @IvanDuque/X
Iván Duque lamenta el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y pide fortalecer la democracia - crédito @IvanDuque/X

El expresidente Iván Duque lamentó el magnicidio, atribuyéndolo al terrorismo, y resaltó las cualidades del líder asesinado. “A Colombia le arrebataron la oportunidad de seguir contando con un líder íntegro, transparente y comprometido con el futuro del país”, manifestó.

Duque subrayó la importancia de mantener viva la lucha contra quienes atacan la democracia: “El Estado siempre va a doblegar a los criminales que apagaron la vida de un hombre joven, preparado y talentoso que tenía tanto por aportar”.

El exmandatario insistió en que la memoria de Miguel Uribe Turbay persiste a través de su ejemplo y el compromiso de defender las instituciones: “Miguel vive en su legado y en nuestra determinación de defender la democracia, la libertad y la seguridad”.

Centro Democrático resaltó el legado de Miguel Uribe Turbay en el aniversario de su partida - crédito @CeDemocratico/X
Centro Democrático resaltó el legado de Miguel Uribe Turbay en el aniversario de su partida - crédito @CeDemocratico/X

El partido Centro Democrático también se sumó a los tributos, resaltando la huella de Uribe Turbay en la escena pública.

“Hoy se cumple un año de la partida de Miguel Uribe Turbay. Sus ideas y su ejemplo siguen vivos en cada uno de nosotros. Lo recordamos con fe, gratitud y memoria”, señalaron en su mensaje institucional.

El senador Andrés Forero, del Centro Democrático, expresó: “¡Te extraño amigo y qué falta hace tu liderazgo!”.

Andrés Forero resalta la ausencia y liderazgo de Miguel Uribe Turbay a un año de su muerte - crédito @AForeroM/X
Andrés Forero resalta la ausencia y liderazgo de Miguel Uribe Turbay a un año de su muerte - crédito @AForeroM/X

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó el impacto de la partida de Uribe Turbay: “Todavía duele. Te recordamos con tu alegría, con tu amor profundo por Colombia, con esa convicción de que este país podía ser mejor”.

Gutiérrez insistió en la importancia de seguir trabajando para lograr un país donde el pensamiento diverso no represente un riesgo y la política se aleje de la violencia: “Aquí seguimos sin rendirnos y trabajando para que el país por el que luchaste sea una realidad”.

Federico Gutiérrez recuerda a Miguel Uribe Turbay y pide un país sin violencia política - crédito @FicoGutierrez/X
Federico Gutiérrez recuerda a Miguel Uribe Turbay y pide un país sin violencia política - crédito @FicoGutierrez/X

Desde el Senado, Honorio Henríquez, presidente de la corporación, subrayó la necesidad de que ninguna vida vuelva a perderse por motivos políticos: “Que nunca más una idea política valga una vida”. Además, convocó a una eucaristía en memoria del senador, reiterando el llamado a mantener vivos los valores y sueños que impulsaron a Miguel Uribe Turbay en su vida pública.

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