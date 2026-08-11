Tributo a Miguel Uribe Turbay a un año de su fallecimiento, el Presidente se pronunció: “Hoy honro su vida”

Primer aniversario del asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa

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Este 11 de agosto de 2026 se conmemora el primer aniversario del fallecimiento del entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, una fecha marcada por actos de homenaje y reflexión impulsados por su familia y respaldados por figuras del Congreso de la República.

La jornada de memoria fue convocada por Miguel Uribe Londoño, padre del senador, quien invitó públicamente a participar en las actividades previstas para honrar el legado de quien fuera una voz influyente en la política nacional colombiana.

La programación inicia a las 2:00 p. m. con una misa en la parroquia La Inmaculada Concepción, ubicada en la Carrera 11A # 88-12 en Bogotá.

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El acto litúrgico, abierto a la comunidad y difundido por las redes sociales de la familia Uribe, busca reunir a allegados, colegas y ciudadanos que deseen rendir tributo a la vida y obra del senador. Posteriormente, a las 6:00 p. m., se llevará a cabo la develación de un monumento en el parque que ahora lleva el nombre de Miguel Uribe Turbay, anteriormente conocido como ‘El Golfito’.

Miguel Uribe Londoño invita a misa y homenaje en el parque Miguel Uribe Turbay - @migueluribel/X

Este espacio, escenario del atentado con arma de fuego el 7 de junio de 2025 que terminó con la vida del legislador el 11 de agosto, adquiere un significado especial al transformarse en un punto de encuentro para la memoria colectiva.

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El homenaje cuenta con el apoyo de integrantes del Congreso, entre ellos Jhonatan Pulido “Jota Pe” Hernández, quien impulsó el proyecto de ley para renombrar el parque y mantener viva la memoria del senador en la esfera pública.

Álvaro Uribe Vélez recuerda a Miguel Uribe Turbay y llama a la solidaridad tras el terremoto - crédito @AlvaroUribeVel/X

Parlamentarios y líderes políticos han expresado públicamente su respaldo a la familia Uribe en esta jornada de homenaje. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido Centro Democrático, destacó la trascendencia de la figura de Miguel Uribe Turbay y extendió un mensaje de solidaridad a quienes sufren pérdidas tras el reciente terremoto en Colombia.

Presidente Abelardo de la Espriella honra la memoria de Miguel Uribe Turbay a un año de su muerte - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente Abelardo de la Espriella recordó al senador con palabras de reconocimiento: “Colombia perdió a un hombre que aún tenía mucho por vivir, por hacer y por entregarle a su Patria”.

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El mandatario subrayó el compromiso y el legado del líder asesinado, añadiendo: “Hoy honro su vida, su amor por Colombia y su firme defensa de la democracia”. La memoria de Uribe Turbay sigue presente en el país.

Andrés Julián Rendón destaca el legado de Miguel Uribe Turbay a un año de su asesinato - crédito @AndresJRendonC/X

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su homenaje a través de una declaración en la que destacó el valor y la integridad del senador.

“Hace un año, la violencia política le arrebató la vida. Asesinaron a un hombre joven y valiente, que defendió sus convicciones, la democracia y libertad para Colombia”, afirmó Rendón. Además, envió un saludo especial a la familia Uribe y añadió: “Un abrazo hasta el cielo, Miguel. Colombia te recuerda y extraña”.

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Iván Duque lamenta el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y pide fortalecer la democracia - crédito @IvanDuque/X

El expresidente Iván Duque lamentó el magnicidio, atribuyéndolo al terrorismo, y resaltó las cualidades del líder asesinado. “A Colombia le arrebataron la oportunidad de seguir contando con un líder íntegro, transparente y comprometido con el futuro del país”, manifestó.

Duque subrayó la importancia de mantener viva la lucha contra quienes atacan la democracia: “El Estado siempre va a doblegar a los criminales que apagaron la vida de un hombre joven, preparado y talentoso que tenía tanto por aportar”.

El exmandatario insistió en que la memoria de Miguel Uribe Turbay persiste a través de su ejemplo y el compromiso de defender las instituciones: “Miguel vive en su legado y en nuestra determinación de defender la democracia, la libertad y la seguridad”.

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Centro Democrático resaltó el legado de Miguel Uribe Turbay en el aniversario de su partida - crédito @CeDemocratico/X

El partido Centro Democrático también se sumó a los tributos, resaltando la huella de Uribe Turbay en la escena pública.

“Hoy se cumple un año de la partida de Miguel Uribe Turbay. Sus ideas y su ejemplo siguen vivos en cada uno de nosotros. Lo recordamos con fe, gratitud y memoria”, señalaron en su mensaje institucional.

El senador Andrés Forero, del Centro Democrático, expresó: “¡Te extraño amigo y qué falta hace tu liderazgo!”.

Andrés Forero resalta la ausencia y liderazgo de Miguel Uribe Turbay a un año de su muerte - crédito @AForeroM/X

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó el impacto de la partida de Uribe Turbay: “Todavía duele. Te recordamos con tu alegría, con tu amor profundo por Colombia, con esa convicción de que este país podía ser mejor”.

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Gutiérrez insistió en la importancia de seguir trabajando para lograr un país donde el pensamiento diverso no represente un riesgo y la política se aleje de la violencia: “Aquí seguimos sin rendirnos y trabajando para que el país por el que luchaste sea una realidad”.

Federico Gutiérrez recuerda a Miguel Uribe Turbay y pide un país sin violencia política - crédito @FicoGutierrez/X

Desde el Senado, Honorio Henríquez, presidente de la corporación, subrayó la necesidad de que ninguna vida vuelva a perderse por motivos políticos: “Que nunca más una idea política valga una vida”. Además, convocó a una eucaristía en memoria del senador, reiterando el llamado a mantener vivos los valores y sueños que impulsaron a Miguel Uribe Turbay en su vida pública.

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