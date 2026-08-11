Exfigura del América de Cali se sumó como voluntario tras el terremoto que sacudió la capital vallecaucana: “Ayúdennos de esa manera”

Éder Castañeda se sumó como voluntario tras el terremoto de 7,4 que golpeó a Cali.-crédito @casTa1326/X

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El 10 de agosto de 2026, el exjugador del América de Cali Éder Castañeda se sumó como voluntario tras el terremoto de 7,4 que tuvo como epicentro San José de Palmar, en el Chocó, y pidió ayuda urgente para retirar escombros y continuar la búsqueda de personas con vida.

A través de su cuenta de X @casTa1326, el defensor que tuvo paso en el cuadro “Escarlata” solicitó la ayuda de los conductores de volquetas para el barrio Capri, además de varios elementos como linternas para las labores nocturnas, además de agua y comida para quienes permanecerán en el lugar.

Castañeda también solicitó linternas para el trabajo nocturno después del terremoto en Cali-crédito @casTa1326/X

En su primer mensaje, Castañeda hizo un llamado para unir fuerzas para que tanto el gremio de los camioneros como los volqueteros ayuden en el barrio Capri, ubicado en el sur de Cali:

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“Muchachos, buenas noches. Ojalá este mensaje pueda llegar a mucha gente. Si usted es del gremio de los volqueteros, estamos buscando volquetas; es lo que más estamos necesitando. Hay muchos escombros y no es posible que en la zona de Capri, hasta hace apenas unas dos horas, haya llegado solamente una volqueta. Necesitamos que se pongan la mano en el corazón y quieran ayudar. Eso es lo que más estamos necesitando. Si usted tiene una o dos linternas, haga que las traigan, porque eso es lo que más se va a necesitar ahora en la noche, ya que todavía seguimos en la búsqueda y trabajando para encontrar gente con vida. Si tienen agua y comida, eso sirve mucho. Bastante gente se va a trasnochar allá. Ayúdennos de esa manera”, dijo.

El exjugador del América de Cali pidió ayuda urgente para retirar escombros y continuar la búsqueda de personas con vida-crédito Filberto Rojas Ferro-El País/Colprensa

En el segundo mensaje que publicó, el 10 de agosto de 2026, Castañeda hizo un llamado para unir fuerzas para que tanto el gremio de los camioneros como los volqueteros ayuden en la zona con elementos para ayudar a buscar personas y levantar los escombros que generó el sismo de 7,4 en la capital vallecaucana:

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“Para mañana (11 de agosto de 2026) los que deseen comprar guantes de construcción, se necesitan con urgencia en estos momentos, es fundamental para cargar los baldes. Necesitamos lentes, mucha agua, es lo primordial para remover los escombros, y de igual manera hacemos un llamado al gremio de los volqueteros y camioneros que asistan para que nos ayuden, la vida en algún momento te recompensará lo que puedes hacer por las familias que tienen esperanza de encontrar a sus seres queridos con vida”, explicó.

La estrella de la selección Colombia Jhon Arias se sumó a las ayudas de las víctimas del terremoto en Chocó

Jhon Arias confirmó que llevará varios equipos médicos a las zonas afectadas-crédito Instagram

El 10 de agosto de 2026, el futbolista Jhon Arias y su esposa enviaron un avión con ayuda médica a Quibdó y abrieron una colecta en Colombia y Brasil después del sismo de7,4que golpeó al departamento del Chocó, una de las zonas más afectadas y con limitaciones de acceso, agua potable y abastecimiento.

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La ayuda salió con recursos propios de la pareja e incluye insumos médicos y profesionales de la salud para atender la emergencia en el epicentro del desastre. La decisión fue anunciada en un video publicado en redes sociales, en el que ambos también enviaron un mensaje de respaldo a la población afectada.

Arias explicó que la ayuda busca llegar con rapidez a una zona donde la atención sanitaria puede desbordarse en pocas horas.

“Entonces también queremos informarles que por esa misma razón hemos dispuesto de nuestros propios recursos un avión que en pocas horas estará aterrizando en Quibdó con unos profesionales del área de salud y cargados de insumos médicos para intentar alivianar un poco también todas las circunstancias de salud que se viven en nuestra región”.

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En la grabación, el jugador chocoano situó el foco de su mensaje en el departamento donde se registró el impacto más fuerte.

“Estamos hablando a título personal de nuestra región del Chocó, que fue epicentro de la magnitud y fue una de las regiones más afectadas del país. Ratificar nuestro apoyo, ratificar que nos encontramos disponibles desde que nos sea posible a brindar la mayor ayuda que esté a nuestro alcance y también a dar un mensaje de ánimo y de aliento, porque sabemos que son horas difíciles, horas de mucha incertidumbre, horas de miedo, horas de desesperación”.

La esposa del futbolista detalló que la recolección de fondos se canalizará a través de dos cuentas: una en Colombia y otra en Brasil. La medida busca ampliar el alcance de las donaciones en un momento en que la emergencia exige recursos inmediatos para hacer llegar alimentos, agua y asistencia básica.

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“Es momento de unirnos, es momento de apoyarnos. Nosotros vamos a disponibilizar dos cuentas, una en Colombia, otra aquí en Brasil, para las personas que quieran apoyarnos”, dijo en el video