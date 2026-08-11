Reconocido cabecilla del cartel Norte del Valle salió de prisión en Estados Unidos: quedó bajo custodia de ICE

Quienes se preguntan por el paradero de Eugenio Montoya luego de su liberación deben saber que actualmente el exlíder del cartel del Norte del Valle se encuentra a disposición de las autoridades migratorias estadounidenses - crédito AP

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La liberación de Eugenio Montoya Sánchez, antiguo cabecilla del cartel del Norte del Valle, marca un giro inesperado en uno de los casos más notorios del narcotráfico colombiano. Tras 19 años en prisión, el exlíder criminal recuperó su libertad en Estados Unidos, donde permanecía recluido después de su extradición desde Colombia.

Montoya Sánchez había recibido una condena de 30 años, pero su salida anticipada en 2026 implicó una reducción de 11 años respecto a la pena original. La noticia fue confirmada por fuentes de Caracol Radio, que además indicaron que, tras su liberación, el exjefe narco no quedó en libertad plena: permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

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Quienes se preguntan por el paradero de Eugenio Montoya luego de su liberación deben saber que actualmente el exlíder del cartel del Norte del Valle se encuentra a disposición de las autoridades migratorias estadounidenses. Su reclusión se mantiene en el Allen Parish Public Safety Complex, una instalación ubicada en el estado de Luisiana, bajo la supervisión de ICE.

Eugenio Montoya, cabecilla del cartel Norte del Valle, salió de cárcel en EEUU: Lo custodia ICE - crédito EFE

La trayectoria judicial de Montoya Sánchez se remonta a 2007, cuando fue capturado por la Policía Nacional de Colombia. En ese momento, el extraditable se hallaba en medio de negociaciones para su entrega voluntaria con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). La detención marcó el inicio de un extenso proceso judicial que culminó con su traslado a territorio estadounidense, donde cumplió la mayor parte de su condena.

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Montoya Sánchez acudió a su primera audiencia ante la justicia estadounidense un día después de haber sido extraditado. El juez Patrick A. White ordenó su detención temporal hasta el 23 de junio, fecha en la que se le presentarían los cargos de manera formal.

El supuesto traficante de drogas era hermano de Diego Montoya, alias ‘Don Diego’, uno de los antiguos jefes del cartel de la cocaína del Norte del Valle.

En Estados Unidos, Montoya Sánchez, alias Don Hugo, enfrentaba 20 cargos, entre ellos conspiración para tomar represalias contra uno o varios testigos mediante asesinato. La acusación también pretendía el decomiso de mil millones de USD.

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Una ilustración en acuarela muestra a Eugenio Montoya, capo del Cartel del Norte del Valle - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acusado, cuyo caso sería examinado por la jueza Cecilia M. Altonaga, fue detenido el 15 de enero de 2007 en una zona rural de Colombia y, en marzo anterior, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de ese país autorizó su extradición.

La acusación presentada por la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida también incluía a “Don Diego” y a Omar García Varela, alias Capachivo.

Diego Montoya fue capturado por las autoridades en septiembre de 2007 y, según la Fiscalía Federal, su extradición a Estados Unidos seguía pendiente.

Antes de ser arrestado, “Don Diego” figuró en la lista de los fugitivos más buscados del FBI.

De acuerdo con las autoridades, ‘Don Diego’ era considerado responsable de aproximadamente el 70 % del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, y se le atribuían más de 1.500 asesinatos.

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En 2005, otro hermano de Eugenio y Diego, Juan Carlos, y su primo Carlos Felipe Toro Sánchez, fueron extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Ambos se declararon culpables de conspirar para ingresar cocaína al país y recibieron condenas de 21 años de prisión para Juan Carlos y 19 años para Toro.

Quienes se preguntan por el paradero de Eugenio Montoya luego de su liberación deben saber que actualmente el exlíder del cartel del Norte del Valle se encuentra a disposición de las autoridades migratorias estadounidenses. Su reclusión se mantiene en el Allen Parish Public Safety Complex, una instalación ubicada en el estado de Luisiana, bajo la supervisión de ICE - crédito David 'Dee' Delgado/Reuters

La situación de Eugenio Montoya Sánchez refleja la complejidad de los procesos judiciales internacionales vinculados al narcotráfico y la cooperación entre autoridades de Colombia y Estados Unidos. Su caso ilustra el alcance de las investigaciones sobre las estructuras delictivas y las consecuencias legales para sus integrantes, así como la atención que siguen generando estas figuras en el escenario judicial y migratorio.

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