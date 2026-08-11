Técnico de la selección Colombia publicó emotivo mensaje tras el terremoto de 7,4 grados: “Todos unidos”

El técnico argentino envió un mensaje de apoyo a los damnificados por el terremoto de 7,4 grados -crédito Europa Press

Guardar

El entrenador Néstor Lorenzo envió el 10 de agosto de 2026 un mensaje de solidaridad y apoyo a Colombia después del terremoto de 7,4 que sacudió al país a las 7:34 a. m. y cuyo epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, en Chocó, un sismo que activó reacciones públicas de figuras del deporte mientras las autoridades y asociaciones difundían balances de víctimas y daños en varias regiones.

En ese momento, tras ocurrido el desastre natural, la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia informó que había al menos 70 muertos en cinco departamentos y precisó que 29 de esas víctimas correspondían a ciudades capitales. En el mismo reporte, la entidad agradeció la declaratoria de desastre nacional, una medida destinada a movilizar recursos para atender la emergencia.

PUBLICIDAD

Por otra parte, el Servicio Geológico Colombiano informó que el temblor tuvo una profundidad de 96 kilómetros y fue percibido en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Manizales. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres difundió otro reporte con una magnitud de 6,6 y una profundidad de 79 kilómetros, al tiempo que mantenía comunicación con autoridades territoriales para verificar afectaciones.

Con una publicación en su perfil de Instagram, el entrenador argentino envió un mensaje de apoyo a todas las víctimas del sismo-crédito Instagram

Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, se pronunció a través de sus redes sociales con una imagen de la bandera nacional:

“Mi solidaridad y apoyo para las personas afectadas por el terremoto en Colombia. Todos unidos para afrontar este duro momento”. Con esa publicación, se sumó a las manifestaciones de respaldo hacia las comunidades que reportaron mayores consecuencias por el movimiento telúrico.

PUBLICIDAD

El sismo provocó balances cambiantes y varias réplicas durante la mañana

Storie de Luis Díaz tras el sismo en Colombia que deja más de 100 personas muertas - crédito Instagram

El 10 de agosto de 2026, los reportes sobre víctimas variaron a medida que avanzó la verificación oficial. En uno de los primeros balances preliminares de Asocapitales, se indicó que hubo 18 fallecidos en Pereira, dos en Manizales y uno en Quibdó, para un total de 21 muertos.

El Servicio Geológico Colombiano también informó dos réplicas iniciales de 2,8 y 4,8. Más tarde, a las 10:01 a. m., reportó un nuevo movimiento de magnitud 3,8 en San José del Palmar.

A raíz de la tragedia, varias figuras y clubes expresaron públicamente su respaldo a las víctimas del sismo en Colombia. Lorenzo fue una de esas voces, junto con futbolistas, equipos internacionales y otros referentes del deporte.

PUBLICIDAD

Luis Díaz escribió en su cuenta un mensaje de aliento y fortaleza para todas las víctimas del sismo:

“Mucha fuerza para todos los afectados por el temblor en Colombia. Mi corazón y mis pensamientos están con ustedes. Que Dios los bendiga y los proteja siempre”.

Mensaje de Jhon Arias en Instagram con líneas de atención en caso de emergencias - crédito Instagram

Jhon Arias, nacido en Quibdó, publicó otro mensaje dirigido a su ciudad y a las demás comunidades impactadas.

“Colombia, estamos con ustedes. Hoy quiero enviar toda mi solidaridad a mi gente de Quibdó, mi ciudad, y a todas las comunidades afectadas por el sismo ocurrido este lunes 10 de agosto, particularmente en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Estoy con ustedes y estoy totalmente dispuesto a ayudar y a poner todo mi apoyo a disposición de quienes hoy más lo necesiten”.

PUBLICIDAD

El futbolista también recordó líneas de emergencia activas para atender a la población: 123 para la Línea Única de Emergencias, 119 para Bomberos de Quibdó, 132 para la Cruz Roja y 144 para la Defensa Civil Colombiana. En el cierre de su mensaje, pidió seguir las recomendaciones de las autoridades y compartir solo información oficial.

Además en la noche del 10 de agosto de 2026 anunció que enviará ayudas médicas a la región afectada y promovieron una campaña de donaciones para asistir a los damnificados, mientras la emergencia sigue afectando a miles de familias.

Así lo confirmó la estrella del Palmeiras en su cuenta de Instagram:

“...hemos disponibilizado de nuestros propios recursos un avión que en pocas horas estará aterrizando en Quibdó con unos profesionales del área de salud y cargado de insumos médicos para intentar alivianar un poco también todas las circunstancias de salud que se viven en nuestra región”, afirmó Arias.

PUBLICIDAD

Clubes internacionales y otros deportistas se pronunciaron tras la emergencia

Real Madrid envió un mensaje de fortaleza para las víctimas del sismo que sacudió a cuatro ciudades-crédito Europa Press

El Real Madrid publicó en su sitio web un mensaje institucional un mensaje de solidaridad para los afectados por el sismo en nuestro país, EL 10 DE AGOSTO DE 2026:

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren expresar sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto que ha sufrido este querido país en las últimas horas. Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño”.

También expresaron su apoyo los clubes brasileños Vasco da Gama y Athletico Paranaense, ambos mencionados por el medio como equipos con alta presencia de futbolistas colombianos en el Brasileirao. Sus mensajes fueron difundidos en redes sociales.

PUBLICIDAD

Rigoberto Urán se sumó a las reacciones con un mensaje centrado en las familias afectadas. El exciclista señaló:

“Mi corazón está con las familias que perdieron a sus seres queridos y con todos los afectados por este terremoto. Colombia es un país fuerte y solidario. Entre todos vamos a ayudar, nos vamos a levantar y vamos a salir adelante”.