Así afectó el terremoto las ciudades intermedias en Colombia: asociación reveló cifras de muertos y heridos

El terremoto de 7,4 en Colombia dejó muertos, heridos y daños extensos en ciudades intermedias de al menos seis departamentos - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

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El sismo registrado la mañana del lunes 10 de agosto en Colombia dejó al menos ocho víctimas fatales, 28 heridos y cerca de 160 damnificados, según el balance preliminar compartido por la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias).

Las estimaciones iniciales indican que la cifra de personas afectadas supera las 5.000, debido a la destrucción de viviendas y daños a infraestructuras esenciales. Los reportes confirman que, además de los fallecidos, decenas de lesionados reciben atención médica y miles de personas han perdido sus hogares o sufren interrupciones en servicios básicos.

Impacto en ciudades intermedias y zonas rurales

En Yumbo, Valle del Cauca, la tragedia se hizo sentir con la pérdida de ocho vidas, 28 personas lesionadas y más de 50 viviendas con daños estructurales. Las autoridades locales contabilizan cerca de 160 personas damnificadas solo en este municipio.

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La emergencia no se limitó a los hogares. El sector educativo resultó seriamente afectado, según lo reportó Carlos Enrique Garzón, secretario general de Asointermedias, a La FM. En sus palabras, “once instituciones educativas resultaron afectadas”, lo que obligó a suspender las clases y a replantear la atención a los estudiantes.

Yumbo, en Valle del Cauca, registró ocho fallecidos, 28 lesionados y más de 50 viviendas con afectaciones estructurales por el sismo - crédito Andres Camilo Valencia/REUTERS

En Buenaventura, el panorama incluyó la muerte de una persona y la caída de dos puentes. La principal vía de acceso quedó bloqueada, lo que llevó a las autoridades a movilizar maquinaria pesada para restablecer la comunicación terrestre.

La Asociación explicó el enfoque de su accionar en este contexto: “Nuestra prioridad en este momento es proteger la vida y acompañar a los territorios en la atención de esta emergencia. Estamos recopilando información directamente con nuestras ciudades asociadas para contar con un balance actualizado y contribuir a que las necesidades de los municipios puedan ser identificadas y atendidas oportunamente”, expresó el comunicado de Asointermedias.

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Antioquia, Quindío y Cauca bajo presión

El sismo también impactó a otros departamentos. En Calarcá, Quindío, se reportó la muerte de una persona y diez heridos. Las viviendas y edificaciones sufrieron daños de consideración.

En Antioquia, las ciudades de Bello, Andes y La Ceja vivieron evacuaciones y daños materiales. En Bello, veintinueve viviendas fueron desalojadas, dejando a 88 personas en situación de vulnerabilidad. Andes, por su parte, registró afectaciones en inmuebles y en centros educativos.

El municipio de Santander de Quilichao, Cauca, reportó la destrucción total de dieciséis viviendas y daños en otras sesenta. Seis escuelas y dos iglesias sufrieron daños estructurales, lo que afecta directamente la vida comunitaria.

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