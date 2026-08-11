Operadores móviles anunciaron minutos ilimitados y plan de datos gratis para usuarios en zonas afectadas por el terremoto en Colombia

Según Asocapitales, 181 personas han fallecidos tras el temblor de 7,4 - crédito Christian Escobar Mora/REUTERS/Imagen Ilustrativa Infobae

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Los operadores móviles anunciaron ayuda de conectividad tras el terremoto de 7,4 en Colombia con epicentro en el departamento de Chocó.

Claro Colombia informó un paquete para usuarios prepago en zonas afectadas, mientras WOM comunicó la entrega temporal de 2 GB y minutos ilimitados.

Tras el sismo del 10 de agosto de 2026 en Colombia, Claro anunció desde el 11 de agosto de 2026 un paquete de siete días con 2 GB, minutos ilimitados y SMS para usuarios prepago de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

Claro anunció desde el 11 de agosto de 2026 un paquete de siete días con 2 GB, minutos ilimitados y SMS para usuarios prepago de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas- crédito suministrada

“En solidaridad con los colombianos afectados por el terremoto en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, Claro anunció que, a partir de la fecha, entregará un paquete de 7 días de 2 GB, minutos ilimitados y SMS para los usuarios prepago de estas zonas del país”, indicó Claro.

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WOM, por su parte, informó que entrega 2 GB y minutos ilimitados por dos días para que los usuarios puedan comunicarse, sin precisar zonas, SMS ni mecanismo de activación.

Según el comunicado de Claro, la entrega será automática y busca facilitar la conectividad y la comunicación de las personas damnificadas.

“Esto se realizará de forma automática y busca facilitar la conectividad y la comunicación de las personas damnificadas. Adicionalmente, la compañía trabaja en el acopio de alimentos no perecederos y productos de aseo, donados por los colaboradores de la compañía en alianza con el Banco de Alimentos y Abaco”, se lee en el comunicado.

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El texto de WOM se limitó a señalar: “Hoy WOM te entrega 2 GB y minutos ilimitados x 2 días para que puedas comunicarte”.

WOM, por su parte, informó que entrega 2 GB y minutos ilimitados por dos días para que los usuarios puedan comunicarse, sin precisar zonas, SMS ni mecanismo de activación - crédito suministrada

Qué incluye la ayuda y a quiénes aplica

Claro indicó que el beneficio aplica a usuarios prepago de Chocó y de los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. Su paquete incluye siete días de servicio con 2 GB, minutos ilimitados y SMS.

WOM informó 2 GB y minutos ilimitados por dos días. En su comunicación, la empresa no mencionó si la ayuda está dirigida a usuarios prepago ni cómo se activará.

El impacto del terremoto en Colombia

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el sismo ocurrió a las 7:34 a. m. del 10 de agosto de 2026 y alcanzó magnitud 7,4. El organismo ubicó el epicentro a 12 kilómetros de San José del Palmar en Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros.

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Según el SGC, se trata del sismo de mayor magnitud reportado en el país durante la última década. Un día después del terremoto, las autoridades de Colombia continuaban con la evaluación del impacto.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) reportó un balance preliminar de 181 víctimas fatales y más de 1.310 personas lesionadas. La entidad también informó daños en 1.575 viviendas, el derrumbe de 153 edificios y afectaciones en seis aeropuertos.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el sismo ocurrió a las 7:34 a. m. del 10 de agosto de 2026 y alcanzó magnitud 7,4 - crédito Agencia EFE

Las acciones adicionales de Claro en las zonas afectadas

Además del paquete de conectividad, Claro comunicó que trabaja en el acopio de alimentos no perecederos y productos de aseo. La iniciativa, según la empresa, se desarrolla con donaciones de sus colaboradores en alianza con el Banco de Alimentos y Abaco.

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“De la misma manera, se informa que el equipo técnico y de ingeniería de Claro se encuentra trabajando en la estabilización de la red, principalmente en las zonas afectadas, para garantizar su disponibilidad y mitigar los impactos derivados de las afectaciones ocasionadas por las interrupciones en el suministro de energía, daños en la infraestructura y la alta demanda de tráfico sobre la red”, indicó Claro.

La compañía también señaló que trabaja con las autoridades para mantener conectadas a las comunidades afectadas. Atribuyó las fallas de su red a interrupciones de energía, daños en infraestructura y alta demanda de tráfico.

Claro añadió que su equipo técnico y de ingeniería concentra las labores en las zonas afectadas para sostener la disponibilidad del servicio. Según la empresa, ese trabajo busca reducir el impacto de las afectaciones sobre la red.

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