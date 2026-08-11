El ciclista colombiano Santiago Buitrago tiene nuevo equipo: cambiará de escuadra tras siete temporadas

Santiago Buitrago cerrará su etapa en Bahrain – Victorious después de siete temporadas para asumir un nuevo desafío deportivo-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

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El 10 de agosto de 2026, se confirmó que el colombiano Santiago Buitrago correrá con el equipo suizo NSN a partir del 2027 después de firmar un contrato por tres años hasta 2029, una incorporación con la que el equipo busca reforzar sus opciones en la clasificación general de las Grandes Vueltas y en las carreras por etapas en las próximas temporadas.

El fichaje convierte a Buitrago en el primer corredor nuevo anunciado por la estructura para 2027. También se sumará ese año el corredor belga Jens Verbrugghe, procedente del equipo de desarrollo de la NSN.

NSN apunta a la general en Grandes Vueltas y carreras por etapas

-crédito @NSNCyclingTeam/X

Según el anuncio del equipo, el bogotano llega tras siete años de carrera profesional y con un historial que incluye victorias de etapa en Grandes Vueltas y en el WorldTour. A sus 26 años, la escuadra lo incorpora como una pieza con margen de crecimiento y capacidad para asumir objetivos en vueltas de tres semanas.

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Por su parte, el director general Kjell Carlström vinculó la llegada del colombiano con el plan deportivo de largo plazo de la formación.

“La llegada de Santiago Buitrago representa una importante incorporación al proyecto deportivo a largo plazo del equipo ciclista NSN, y estamos encantados de contar con Santiago luciendo los colores de NSN durante los próximos tres años”, afirmó.

Carlström sostuvo además que el corredor ya combina experiencia y proyección.

“A pesar de contar ya con siete años de trayectoria, con tan solo 26 años, Santiago tiene un largo futuro por delante y margen para seguir creciendo como ciclista. Además de sus victorias de etapa y en la clasificación general, ha finalizado entre los diez primeros en el Tour de Francia y la Vuelta a España, y creemos que lo mejor está por venir”.

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La dirección del equipo también subrayó que el perfil de Buitrago ampliará las variantes competitivas de la plantilla a lo largo del calendario del WorldTour. De acuerdo con la comunicación oficial, su condición de escalador y su experiencia aportarán flexibilidad táctica, tanto por sus opciones de liderazgo como por su aporte al rendimiento colectivo.

El fichaje, añadió el equipo, se inscribe en una inversión continuada para construir una nómina capaz de competir en distintos formatos de carrera. Ese enfoque convive en 2026 con la prioridad puesta en las pruebas de velocidad y en las carreras oportunistas.

El colombiano cerrará su etapa en Bahrain – Victorious tras siete temporadas

Buitrago sostuvo que el proyecto deportivo de NSN y la confianza del equipo fueron decisivos para aceptar el cambio-crédito Benoit Tessier/REUTERS

Buitrago explicó que su salida de Bahrain – Victorious responde a la búsqueda de un nuevo entorno deportivo.

“Después de siete años en Bahrain – Victorious, sentí que era el momento adecuado para un nuevo desafío”, dijo el corredor. “Viví momentos muy importantes allí, creciendo como ciclista y como persona, pero también quería salir de mi zona de confort y encontrar un entorno diferente que me ayudara a seguir evolucionando”.

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El colombiano señaló que la propuesta de su próximo equipo fue decisiva en la negociación.

“Me impresionó mucho el proyecto deportivo de NSN y la confianza que el equipo depositó en mí desde el principio. Siento que compartimos la misma ambición y que este es un lugar donde puedo seguir desarrollándome y luchando por objetivos importantes”.

Su plan para el nuevo ciclo, según sus propias palabras, apunta a sostener su progresión en las pruebas por etapas.

“Siento que aún tengo mucho margen de mejora, así que en los próximos tres años quiero seguir progresando y convertirme en un ciclista cada vez más completo y consistente. Mi principal objetivo será mantenerme competitivo en las carreras por etapas y continuar mi desarrollo en las Grandes Vueltas”.

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Santiago Buitrago correrá con NSN desde 2027 tras firmar un contrato por tres años hasta 2029-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

Buitrago añadió que quiere disputar la clasificación general cuando se presenten oportunidades y aportar al resultado colectivo.

“Me gustaría luchar por la clasificación general cuando tenga la oportunidad y también ayudar al equipo a conseguir los mejores resultados posibles. Estoy muy motivado para comenzar esta nueva etapa y recompensar la confianza que el equipo deposita en mí con buenos resultados”.

Antes de iniciar esa nueva etapa, el corredor llega con una secuencia de triunfos sostenida en los últimos cinco años. Su victoria en el Trofeo Laigueglia de 2026 marcó además su primer triunfo en una carrera de un día.