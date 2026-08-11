Elección de contralor no se aplaza pese al terremoto en Colombia: el Congreso mantuvo la fecha a pesar de la petición del Pacto Histórico

El Congreso mantiene para el 12 de agosto la elección del contralor general pese al sismo en Chocó por el riesgo de un vicio de trámite - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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El Congreso de la República mantiene para este miércoles 12 de agosto la elección del contralor general, pese al terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en Chocó que llevó a aplazar otras sesiones legislativas, y a la solicitud de aplazamiento hecha por la bancada del Pacto Histórico.

El argumento del Legislativos es que mover la fecha podría abrir un vicio de trámite capaz de tumbar todo el proceso y dejar al país ante un posible limbo institucional cuando está por terminar el periodo de Carlos Hernán Rodríguez.

La sesión de Congreso pleno sigue citada para el miércoles 12 de agosto a las 9:00 a. m., según confirmó la mesa directiva del Senado.

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La decisión se sostiene aun cuando sectores del Pacto Histórico y de la izquierda plantearon aplazar la votación con el argumento de que el país debe concentrarse en atender la emergencia que dejó varias ciudades afectadas, sobre todo en el suroccidente.

De acuerdo fuentes consultadas por Semana, las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Representantes consideran inviable cambiar la fecha porque la elección del contralor está sometida a un cronograma estricto. Si la votación se realiza después del 12 de agosto, podrían presentarse demandas que invaliden la designación.

La mesa directiva del Senado confirmó que la sesión de Congreso pleno para elegir contralor seguirá citada a las 9:00 a. m. del miércoles 12 de agosto - crédito Colprensa

Ese temor tiene un antecedente directo. En mayo de 2023, el Consejo de Estado anuló la elección del actual contralor Carlos Hernán Rodríguez por un vicio en el trámite, tras una demanda presentada por los congresistas Jennifer Pedraza y Cristian Avendaño por irregularidades en la selección.

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Aunque el caso de 2023 respondió a hechos distintos a un cambio de fecha, en el Congreso existe la alerta de que una modificación del calendario pueda usarse como argumento para cuestionar de nuevo la legalidad del proceso. Por eso, la prioridad de las mesas directivas es evitar que la elección se caiga por completo.

El Senado fijó esa postura en un mensaje oficial: “Se informa que la sesión de Congreso pleno, convocada para el miércoles 12 de agosto de 2026, a las 9:00 a. m., se mantiene y queda plenamente confirmada”.

El Consejo de Estado anuló en 2023 la elección de Carlos Hernán Rodríguez como contralor por un vicio en el trámite - crédito Contraloría General de la República

La presión para aplazar la votación creció en medio de la tragedia causada por el sismo. Una voz citada por la publicación sostuvo: “En la programación de ayer se aplazaron las sesiones de hoy, pero se mantuvo la sesión de votación de Contralor. La pregunta es cuál es el afán cuando hay al menos 20 congresistas que están en las regiones haciendo presencia con sus electores. La movilidad no es fácil y es momento para que el Congreso se mantenga al lado de la gente”.

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Según el medio citado, también hay una disputa política de fondo. En los pasillos del Congreso se asegura que el petrismo busca más tiempo para impulsar una candidatura con opciones reales de triunfo, en una contienda que hoy tendría como principales nombres a Jorge Eliécer Laverde Vargas y Andrés Castro Franco.

Diez candidatos siguen en busca de apoyos en el Congreso

En la disputa política por la Contraloría, el petrismo buscaría ganar tiempo para impulsar una candidatura con opciones frente a Jorge Eliécer Laverde Vargas y Andrés Castro Franco - crédito Colprensa

La lista de aspirantes incluye a Jorge Eliécer Laverde Vargas, Luis Enrique Abadía García, Andrés Castro Franco, Ana Elena Monsalvo Herrera, Diana Carolina Torres García, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Amanda Madrid Panesso, Karol González Mora, Carlos Mario Zuluaga Pardo y Rosalba Jazmín Cabrales Romero.

Aunque algunos han sonado con mayor fuerza, el resultado sigue abierto y los candidatos continúan buscando respaldos entre las distintas colectividades. Desde el Gobierno nacional han dicho que no intervendrán en la elección, pero que, si la coalición oficialista logra agrupar apoyos alrededor de un nombre, podrían respaldarlo.

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El petrismo buscaría impulsar a Zuluaga, pero no ha logrado consolidar esa aspiración y el candidato no figura entre los favoritos. Bajo esa lectura, más tiempo podría resultar determinante para reorganizar mayorías.

Las mesas directivas del Congreso buscan cerrar esa posibilidad. Su argumento es que Carlos Hernán Rodríguez está por concluir su periodo y que un nuevo tropiezo judicial en la elección del reemplazo podría dejar sin resolver la jefatura del órgano de control fiscal.