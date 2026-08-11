Estadio El Campín será centro de acopio para ayudar a damnificados por el terremoto en Colombia

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, anunció las tres iniciativas para apoyar a los damnificados por el terremoto en Colombia - crédito Sencia

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El estadio Nemesio Camacho El Campín abrirá sus puertas en Bogotá como centro de acopio para recibir ayudas destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia. La iniciativa fue anunciada por Sencia, operador del escenario deportivo, en alianza con la Cruz Roja Colombiana.

La emergencia se registró a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El movimiento telúrico fue sentido en diferentes departamentos y dejó afectaciones, entre otros lugares, en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, explicó en un video publicado en redes sociales que la empresa analizó distintas alternativas para contribuir a la atención de la emergencia y definió tres líneas de acción.

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“Veo mucha gente preocupada, poca gente ocupada. Como les dije ayer, nos tomamos el tiempo con el equipo para analizar cuáles son las mejores iniciativas para poder ayudar y encontramos tres”, señaló Hoyos.

El Campín recibirá las donaciones

La primera medida será habilitar El Campín como punto de concentración de ayudas provenientes de Bogotá. De acuerdo con Hoyos, allí podrán llevarse elementos como agua, ropa, medicamentos y otros productos que sean requeridos para atender a las personas damnificadas.

“Vamos a abrir las puertas del Nemesio Camacho para que todas las ayudas, agua, ropa, medicamentos, lo que puedan mandar en Bogotá como centro de acopio”, afirmó.

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El estadio El Campín será habilitado como centro de acopio para recibir ayudas destinadas a los damnificados por el terremoto - crédito Sencia

La Cruz Roja será la encargada de coordinar la organización y el traslado de los elementos recolectados hacia los territorios donde exista una mayor necesidad.

Sencia indicó que los productos requeridos podrán variar de acuerdo con la evolución de la emergencia y las necesidades identificadas en las zonas afectadas, por lo que recomendó consultar previamente los canales oficiales antes de realizar una donación.

También habrá una campaña para recaudar dinero

La segunda iniciativa anunciada por Hoyos consiste en reunir recursos económicos para destinarlos a la atención de las comunidades afectadas.

El empresario explicó que Sencia trabajará junto con varios aliados para intentar recaudar la mayor cantidad de dinero posible y que los recursos serán centralizados mediante Solidaridad por Colombia.

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“Vamos a trabajar al interior por un recaudo fuerte y con varios amigos para tratar de levantar la mayor cantidad de dinero para poder apoyar de forma eficiente”, explicó.

Para este propósito fue divulgada una cuenta de ahorros de Bancolombia, identificada con el número 167-000109-63, además del identificador Bre-B @juntosxcolombia.

Una red de ingenieros analizará daños en viviendas

La tercera línea de trabajo estará enfocada en las viviendas que resultaron afectadas por el terremoto.

Según Hoyos, Sencia busca poner en marcha una red de ingenieros internacionales especializados en estructuras para realizar una primera evaluación de los daños a partir de fotografías enviadas por los propietarios.

El sismo de magnitud 7,4 provocó afectaciones en varias regiones de Colombia y activó las labores de atención y rescate - crédito Carlos Ortega/EFE

“Vamos a trabajar con una red de ingenieros internacionales. Vamos a abrir un correo electrónico para que la gente mande una foto de su casa para que ingenieros especializados en temas estructurales puedan analizar los daños que tiene su vivienda”, explicó.

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La intención, agregó, es que los afectados reciban recomendaciones preliminares que les permitan tener una primera referencia sobre el estado de sus inmuebles y tomar decisiones mientras avanzan las evaluaciones correspondientes.

“Repito, tenemos que dejar de preocuparnos y ocuparnos. Vamos a sacar adelante a nuestro país”, concluyó Hoyos.

Bogotá también habilitó puntos de recepción

La iniciativa de Sencia se suma a los puntos de recepción de ayudas humanitarias habilitados por la Alcaldía de Bogotá con el apoyo de la Cruz Roja Colombiana.

Los centros funcionan de lunes a domingo, entre las 8:00 a. m. y las 9:00 p. m., con excepción de la sede administrativa de la Cruz Roja, que presta servicio durante las 24 horas.

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Los puntos habilitados son la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la carrera 4 # 22-61; el punto de Usaquén, en la calle 161A # 7F-55; el centro comercial Unicentro, en la carrera 15 # 124-30; y la sede administrativa de la Cruz Roja Colombiana, ubicada en la carrera 24 # 73-38.

La Alcaldía de Bogotá habilitó el 11 de agosto de 2026 cuatro puntos de acopio para reunir ayudas destinadas a las regiones más afectadas por el terremoto de 7,4 que sacudió el departamento de Chocó el 10 de agosto - crédito @MSilvaMoyano/X

Entre los elementos solicitados están agua potable embotellada, cobijas, mantas, almohadas, colchonetas y toldillos. También se reciben alimentos no perecederos, como arroz, aceite, pastas, enlatados abre fácil, fríjol, lentejas, harina, panela, leche en polvo y chocolate en polvo.

La lista también contempla suministros de primeros auxilios y elementos de higiene personal, entre ellos tapabocas, gasas estériles, alcohol, clorhexidina, guantes, jabón, crema dental, cepillos de dientes, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para niños y adultos y toallitas húmedas.

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