Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Estadio El Campín será centro de acopio para ayudar a damnificados por el terremoto en Colombia

El escenario deportivo recibirá agua, alimentos, ropa, medicamentos y otros elementos que serán enviados a las comunidades que enfrentan las mayores necesidades tras la emergencia

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, anunció las tres iniciativas para apoyar a los damnificados por el terremoto en Colombia - crédito Sencia

Guardar

El estadio Nemesio Camacho El Campín abrirá sus puertas en Bogotá como centro de acopio para recibir ayudas destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia. La iniciativa fue anunciada por Sencia, operador del escenario deportivo, en alianza con la Cruz Roja Colombiana.

La emergencia se registró a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El movimiento telúrico fue sentido en diferentes departamentos y dejó afectaciones, entre otros lugares, en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, explicó en un video publicado en redes sociales que la empresa analizó distintas alternativas para contribuir a la atención de la emergencia y definió tres líneas de acción.

PUBLICIDAD

“Veo mucha gente preocupada, poca gente ocupada. Como les dije ayer, nos tomamos el tiempo con el equipo para analizar cuáles son las mejores iniciativas para poder ayudar y encontramos tres”, señaló Hoyos.

El Campín recibirá las donaciones

La primera medida será habilitar El Campín como punto de concentración de ayudas provenientes de Bogotá. De acuerdo con Hoyos, allí podrán llevarse elementos como agua, ropa, medicamentos y otros productos que sean requeridos para atender a las personas damnificadas.

“Vamos a abrir las puertas del Nemesio Camacho para que todas las ayudas, agua, ropa, medicamentos, lo que puedan mandar en Bogotá como centro de acopio”, afirmó.

PUBLICIDAD

Existe una nueva polémica por las obras de renovación del estadio El Campín, en el cual los herederos afirman que tanto la cancha como los alrededores no se podrían usar para otros fines-crédito Sencia
El estadio El Campín será habilitado como centro de acopio para recibir ayudas destinadas a los damnificados por el terremoto - crédito Sencia

La Cruz Roja será la encargada de coordinar la organización y el traslado de los elementos recolectados hacia los territorios donde exista una mayor necesidad.

Sencia indicó que los productos requeridos podrán variar de acuerdo con la evolución de la emergencia y las necesidades identificadas en las zonas afectadas, por lo que recomendó consultar previamente los canales oficiales antes de realizar una donación.

También habrá una campaña para recaudar dinero

La segunda iniciativa anunciada por Hoyos consiste en reunir recursos económicos para destinarlos a la atención de las comunidades afectadas.

El empresario explicó que Sencia trabajará junto con varios aliados para intentar recaudar la mayor cantidad de dinero posible y que los recursos serán centralizados mediante Solidaridad por Colombia.

“Vamos a trabajar al interior por un recaudo fuerte y con varios amigos para tratar de levantar la mayor cantidad de dinero para poder apoyar de forma eficiente”, explicó.

Para este propósito fue divulgada una cuenta de ahorros de Bancolombia, identificada con el número 167-000109-63, además del identificador Bre-B @juntosxcolombia.

Una red de ingenieros analizará daños en viviendas

La tercera línea de trabajo estará enfocada en las viviendas que resultaron afectadas por el terremoto.

Según Hoyos, Sencia busca poner en marcha una red de ingenieros internacionales especializados en estructuras para realizar una primera evaluación de los daños a partir de fotografías enviadas por los propietarios.

El sismo de magnitud 7,4 provocó afectaciones en varias regiones de Colombia y activó las labores de atención y rescate - crédito Carlos Ortega/EFE
El sismo de magnitud 7,4 provocó afectaciones en varias regiones de Colombia y activó las labores de atención y rescate - crédito Carlos Ortega/EFE

“Vamos a trabajar con una red de ingenieros internacionales. Vamos a abrir un correo electrónico para que la gente mande una foto de su casa para que ingenieros especializados en temas estructurales puedan analizar los daños que tiene su vivienda”, explicó.

La intención, agregó, es que los afectados reciban recomendaciones preliminares que les permitan tener una primera referencia sobre el estado de sus inmuebles y tomar decisiones mientras avanzan las evaluaciones correspondientes.

“Repito, tenemos que dejar de preocuparnos y ocuparnos. Vamos a sacar adelante a nuestro país”, concluyó Hoyos.

Bogotá también habilitó puntos de recepción

La iniciativa de Sencia se suma a los puntos de recepción de ayudas humanitarias habilitados por la Alcaldía de Bogotá con el apoyo de la Cruz Roja Colombiana.

Los centros funcionan de lunes a domingo, entre las 8:00 a. m. y las 9:00 p. m., con excepción de la sede administrativa de la Cruz Roja, que presta servicio durante las 24 horas.

Los puntos habilitados son la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la carrera 4 # 22-61; el punto de Usaquén, en la calle 161A # 7F-55; el centro comercial Unicentro, en la carrera 15 # 124-30; y la sede administrativa de la Cruz Roja Colombiana, ubicada en la carrera 24 # 73-38.

La Alcaldía de Bogotá habilitó el 11 de agosto de 2026 cuatro puntos de acopio para reunir ayudas destinadas a las regiones más afectadas por el terremoto de 7,4 que sacudió el departamento de Chocó el 10 de agosto - crédito @MSilvaMoyano/X
La Alcaldía de Bogotá habilitó el 11 de agosto de 2026 cuatro puntos de acopio para reunir ayudas destinadas a las regiones más afectadas por el terremoto de 7,4 que sacudió el departamento de Chocó el 10 de agosto - crédito @MSilvaMoyano/X

Entre los elementos solicitados están agua potable embotellada, cobijas, mantas, almohadas, colchonetas y toldillos. También se reciben alimentos no perecederos, como arroz, aceite, pastas, enlatados abre fácil, fríjol, lentejas, harina, panela, leche en polvo y chocolate en polvo.

La lista también contempla suministros de primeros auxilios y elementos de higiene personal, entre ellos tapabocas, gasas estériles, alcohol, clorhexidina, guantes, jabón, crema dental, cepillos de dientes, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para niños y adultos y toallitas húmedas.

Temas Relacionados

Estadio El CampínDamnificados terremotoSencia BogotáCentros de acopioColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno declarará emergencia económica por terremoto en Colombia: el Banco Mundial destinará USD450 millones para atender la situación

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, indicó que se espera que la declaratoria quede en firme el 11 de agosto de 2026 y que los recursos estén disponibles al final de la semana

Gobierno declarará emergencia económica por terremoto en Colombia: el Banco Mundial destinará USD450 millones para atender la situación

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: se reportó sismo de 3,5 en Chocó; van 188 muertos en todo el país

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organimismo de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: se reportó sismo de 3,5 en Chocó; van 188 muertos en todo el país

Alcaldía de Bogotá habilitó 1.125 vacantes laborales: 740 puestos no requieren formación profesional y hay más de mil cupos para mujeres y jóvenes

La convocatoria de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico incluye opciones para quienes tienen bachillerato o educación básica, con cargos en manufactura, servicio al cliente, construcción, logística, salud y tecnologías de la información

Alcaldía de Bogotá habilitó 1.125 vacantes laborales: 740 puestos no requieren formación profesional y hay más de mil cupos para mujeres y jóvenes

Tres ciudades no estarían en condiciones de recibir fútbol por el terremoto: esta sería la solución de la Dimayor

Aunque la entidad informó que el 14 de agosto volverían los campeonatos, tras el terremoto de magnitud 7,2 existen preocupaciones para la logística de algunos encuentros

Tres ciudades no estarían en condiciones de recibir fútbol por el terremoto: esta sería la solución de la Dimayor

Juan Fernando Quintero fue anunciado como nuevo jugador del Independiente Medellín: “Vuelve a su casa”

El volante, que ha manifestado ser hincha del equipo, regresa al fútbol colombiano después de un año y dos meses

Juan Fernando Quintero fue anunciado como nuevo jugador del Independiente Medellín: “Vuelve a su casa”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El país que le espera a Abelardo De La Espriella

El país que le espera a Abelardo De La Espriella

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera y Jenny López quedaron en shock: así quedó la iglesia donde se casaron en Pereira

Jhonny Rivera y Jenny López quedaron en shock: así quedó la iglesia donde se casaron en Pereira

Ryan Castro y J Balvin ofrecieron sus aviones privados para transportar ayudas tras el terremoto en Colombia: Feid y Karol G también se sumaron

Famosa modelo colombiana relató cómo vivió el terremoto en Medellín en medio de una cirugía: “Tenía anestesia general”

Karol G dijo que su fundación Con Cora ayudará a las víctimas del sismo que sacudió a Colombia: “Nos sostenemos como país”

Karina García tuvo que ser llevada a la clínica: se incrementaron las contracciones de su embarazo tras el sismo que sacudió a Colombia

Deportes

Tres ciudades no estarían en condiciones de recibir fútbol por el terremoto: esta sería la solución de la Dimayor

Tres ciudades no estarían en condiciones de recibir fútbol por el terremoto: esta sería la solución de la Dimayor

Juan Fernando Quintero fue anunciado como nuevo jugador del Independiente Medellín: “Vuelve a su casa”

La Dimayor tomó una decisión final sobre el caso Yhormar Hurtado, jugador de América de Cali

Deportes Tolima conoció los nuevos horarios para los octavos de Libertadores: así quedó la llave con Independiente del Valle

Estas son las nuevas fechas y sedes para los partidos de Santa Fe vs. River por Copa Sudamericana