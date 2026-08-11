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Subsecretario de Asuntos Humanitarios de la ONU le ofreció al canciller de Colombia aportes para reconstruir el país tras el terremoto

Tom Fletcher aseguró que el equipo humanitario de las Naciones Unidas evalúa la situación en las zonas afectadas

Subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU conversó con Omar Bula, canciller de Colombia, sobre entrega de aportes tras el terremoto - crédito EFE/Europa Press
Subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU conversó con Omar Bula, canciller de Colombia, sobre entrega de aportes tras el terremoto - crédito EFE/Europa Press
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El 10 de agosto de 2026 se reportó un sismo de 7,4 que causó daños graves en viviendas, edificios, hospitales, escuelas, carreteras y aeropuertos, con declaración de desastre nacional y rescates aún en marcha. El Gobierno nacional activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), desplazó ministros y equipos de emergencia a las áreas impactadas y movilizó maquinaria pesada y aeronaves desde Bogotá y Antioquia.

Tras el desastre natural que sacudió varias regiones de Colombia y dejó a más de 200 fallecidos y cerca de 1310 heridos, Tom Fletcher, subsecretario general de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), confirmó que mantuvo conversaciones con el canciller de Colombia, Omar Bula, sobre el apoyo que se brindará tras el terremoto.

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Tom Fletcher aseguró que el equipo humanitario de las Naciones Unidas evalúa la situación en las zonas afectadas - crédito @UNReliefChief/X
Tom Fletcher aseguró que el equipo humanitario de las Naciones Unidas evalúa la situación en las zonas afectadas - crédito @UNReliefChief/X

“Conversé con el Canciller Omar Bula, sobre el apoyo concreto a la respuesta al devastador terremoto en Colombia. También acabamos de reunirnos con nuestro excelente equipo humanitario en el país, plenamente movilizado y bajo el liderazgo de María José Torres Macho”, expuso en X.

La coordinadora residente de la ONU en Colombia, María José Torres Macho, explicó que el sistema de Naciones Unidas ya tiene equipos evaluando la situación en las zonas afectadas. También prepara junto con el Gobierno nacional una primera reunión de respuesta de emergencia para definir necesidades y la asistencia que podría movilizarse.

“Estamos empezando a evaluar el impacto y la destrucción causados por este terremoto para comenzar la fase de reconstrucción al mismo tiempo que trabajamos en la respuesta de emergencia”, expresó.

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El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su solidaridad con Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4. - crédito @antoniogutierres/X
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su solidaridad con Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4. - crédito @antoniogutierres/X

El secretario general de la ONU, António Guterres, también expresó su solidaridad con Colombia y envió sus condolencias a las familias de las víctimas del terremoto. Guterres aseguró que Naciones Unidas se mantiene en contacto con las autoridades colombianas para respaldar la atención de la emergencia.

Comunidad internacional expresó su apoyo a Colombia tras terremoto de 7,4

Comunidad internacional expresó su apoyo a Colombia tras terremoto de 7,4 - crédito Europa Press
Comunidad internacional expresó su apoyo a Colombia tras terremoto de 7,4 - crédito Europa Press

Entre los anuncios de cooperación internacional más concretos figura el de Estados Unidos, que confirmó el envío de USD 15,5 millones destinados a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones de impacto por el sismo. La ayuda fue comunicada por el Departamento de Estado en su cuenta de X, donde expresó solidaridad con la población colombiana y señaló que está preparado para respaldar al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, según se determinen las necesidades sobre el terreno.

Antes de formalizar ese aporte, el secretario de Estado Marco Rubio había adelantado que el país norteamericano seguía la situación y estaba listo para ayudar. También se pronunció el senador republicano Bernie Moreno, nacido en Bogotá, quien reafirmó la solidaridad con su “gran aliado” y destacó el liderazgo del mandatario colombiano.

El vicepresidente José Manuel Restrepo informó además una donación conjunta del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 700.000. Según explicó, el primero dispuso USD 200.000 en cooperación no reembolsable para evaluación de daños, mientras que el segundo anunció USD 500.000 en cooperación técnica no reembolsable.

Restrepo detalló que, de ese último monto, hay acceso inmediato para la Cruz Roja por USD 350.000 y otros USD 150.000 de apoyo técnico. Esos recursos, dijo, llegan en las primeras horas posteriores al movimiento sísmico que afectó a los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Caldas.

La respuesta no se limitó a la asistencia financiera. El Salvador ofreció enviar equipos de rescate y médicos, mientras que Ecuador anunció el despliegue de 47 rescatistas, canes especializados y equipos con capacidad de operación durante siete días.

Unión Europea activó su sistema de asistencia consular y servicio de satélites Copernicus para ayudar a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 - crédito Jana Rodenbusch/Reuters
Unión Europea activó su sistema de asistencia consular y servicio de satélites Copernicus para ayudar a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 - crédito Jana Rodenbusch/Reuters

El presidente de Chile, José Antonio Kast, también ofreció ayuda al país. Desde Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo de León señaló que la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Claudinne Ogaldes, está en contacto con su contraparte colombiana para definir el momento en que se realice un llamado internacional de asistencia.

Mientras que la Unión Europea (UE) activó su sistema de asistencia consular y el servicio satelital Copernicus. Además, comunicó que está aportando financiación para reforzar la respuesta, entre otros canales, a través de la Cruz Roja.

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