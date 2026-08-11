Alejandro Riaño pidió solidaridad con los damnificados del terremoto y puso el foco en Chocó: “Esto es un llamado”

El actor Alejandro Riaño coordina una iniciativa de ayuda tras el terremoto en Colombia - crédito @alejandroria/IG

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El terremoto que sacudió a Colombia generó una nueva ola de solidaridad en las redes sociales y entre las figuras que se pronunciaron estuvo el actor y creador de contenido Alejandro Riaño, que publicó un video dirigido a las personas afectadas por la emergencia y anunció que está coordinando una iniciativa para llevar ayuda a los territorios más golpeados.

Riaño comenzó su mensaje enviando un saludo a quienes enfrentan las consecuencias del movimiento telúrico y aseguró que puso sus plataformas digitales a disposición de las personas que necesitan información.

Según explicó, durante la jornada recibió y compartió información relacionada con personas que todavía no han podido establecer contacto con sus familiares, animales que requieren ayuda, centros de acopio y necesidades básicas. También hizo énfasis en la importancia de verificar el origen de las iniciativas antes de realizar donaciones.

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“Paso por acá primero a enviarle un abrazo muy grande a todas las personas que han sido afectadas por lo que pasó hoy en nuestro país, a decirles que no están solos, que aquí estamos para lo que necesiten... Si de algo sirve, dispuse mis redes sociales para todo tipo de información, para familiares que no se han encontrado, para animales, centros de acopio, necesidades básicas, gente que está ayudando y que necesita también saber dónde pueden ayudar o a dónde se pueden comunicar”, señaló.

Las redes de Alejandro Riaño se convierten en un canal para ubicar personas y coordinar donaciones - crédito @alejandroria/IG

El productor también alertó sobre la posibilidad de que personas inescrupulosas intenten aprovechar la emergencia para cometer estafas o recaudar dinero de manera irregular. Por esa razón, pidió a quienes quieran contribuir que revisen cuidadosamente el lugar y a quién van a hacer la entrega de sus recursos.

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“Organizaciones que están con la diez como siempre puesta, organizaciones sobre todo confiables. Acá siempre miramos que sea confiable porque lamentablemente vivimos en un mundo que se aprovecha de este tipo de tragedias y roban a la gente. Entonces, estén muy pendientes también de eso”, afirmó.

Riaño anunció una iniciativa para apoyar al Chocó

Uno de los principales puntos de su mensaje estuvo relacionado con la situación del Chocó. Riaño explicó que, aunque ciudades como Cali, Manizales y Pereira también resultaron afectadas, existen diferencias en materia de infraestructura y presencia institucional que podrían hacer que algunas comunidades enfrenten mayores dificultades para recibir ayuda.

Además, aseguró que durante la jornada estuvo trabajando en una estrategia de apoyo y que ya había comenzado a convocar a artistas para participar en una iniciativa enfocada especialmente en el departamento.

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El Chocó concentra la preocupación en el llamado de Alejandro Riaño por la emergencia - crédito @alejandroria/IG

“He estado trabajando en qué hacer. He convocado a artistas para una acción muy grande, sobre todo para apoyar a un territorio muy golpeado como lo es el Chocó. Sabemos que estuvieron muy golpeados en Cali, en Manizales, en Pereira. Ahí hay más apoyo, hay más presencia del Estado, hay más infraestructura. En el Chocó no la hay. Hay mucha gente incomunicada, no hay luz en muchos de los territorios, no internet”, explicó.

En ese contexto, el creador habló de personas que, según su relato, todavía no han podido ser ubicadas y de familias que habrían perdido sus viviendas y pertenencias como consecuencia de la emergencia.

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“Y hay mil personas prácticamente desaparecidas y muchas personas muertas que lo han perdido absolutamente todo, cuando muchos no tenían absolutamente nada”, afirmó.

Por ahora, Riaño no entregó detalles específicos sobre la iniciativa que prepara junto con los artistas que, según dijo, se han sumado a la convocatoria. Sin embargo, aseguró que próximamente informará cuáles serán las acciones y las organizaciones que participarán.

El mensaje de Alejandro Riaño también tuvo un componente de unidad. El creador invitó a los colombianos a dejar de lado las diferencias y trabajar colectivamente para atender las necesidades que surgieron tras la emergencia.

“Esto es un llamado a la unión, esto es un llamado a toda la sociedad civil a unirnos, a trabajar como siempre lo hacemos por nuestro país. Así como se unen en los partidos y cantan el himno cuando hay un partido de la selección Colombia y somos uno solo siempre, pues invito a que aquí pase lo mismo”, pidió.

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