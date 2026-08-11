El FC Barcelona anunció colecta para los afectados por el terremoto en Colombia: el club comenzó donando 100.000 euros

El cuadro catalán a través de su fundación enviará ayudas para la primera infancia - crédito Reuters

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El FC Barcelona activó una campaña extraordinaria para ayudar a Colombia tras el terremoto de 7,4 que golpeó al país el lunes, abrió una colecta de fondos con un aporte inicial de 100.000 euros y destinó esos recursos a reforzar la atención humanitaria en medio de una emergencia que ya deja 181 fallecidos.

La respuesta del fútbol también alteró por completo el calendario deportivo en Colombia. La División Mayor del Fútbol Colombiano aplazó toda la programación entre el 10 y el 14 de agosto, mientras la Conmebol suspendió dos partidos de clubes colombianos por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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El club catalán y su fundación pusieron en marcha la captación extraordinaria de recursos para cooperar con la respuesta a la emergencia humanitaria. El comunicado del equipo indicó que el dinero será usado para fortalecer el trabajo de las organizaciones con las que la Fundación Barça colabora de manera habitual y que ya operan sobre el terreno.

Cientos de ciudadanos se movilizaron a las zonas de desastre para ayudar con las labores de rescate - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Esas tareas incluyen asistencia de emergencia, protección a la infancia, acceso al agua potable, alimentación, salud, educación y apoyo a personas desplazadas. La entidad también convocó a socios, peñistas, aficionados, empresas y ciudadanía a sumarse a la iniciativa.

“Estos recursos destinarán a reforzar la labor de las organizaciones humanitarias con las que la Fundación Barça mantiene una relación habitual de colaboración y que trabajan sobre el terreno ofreciendo asistencia de emergencia, protección a la infancia, acceso al agua potable, alimentación, salud, educación y apoyo a las personas desplazadas”, señala el comunicado del club.

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La publicación añadió que los fondos recaudados serán canalizados a través de organizaciones humanitarias con trayectoria, capacidad operativa y presencia directa en las áreas golpeadas por el sismo. El objetivo, sostuvo el club, es garantizar que las contribuciones lleguen a quienes más las necesitan.

En paralelo, el Barcelona incorporó un sistema de redondeo solidario en distintos puntos de venta de sus instalaciones. Quienes compren entradas para partidos o para el museo del club podrán hacer una aportación voluntaria al redondear el importe de su compra.