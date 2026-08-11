Polémica por congresista que pidió consignar dinero para las víctimas del terremoto en Colombia en su cuenta de ahorros personal: “Lo creen a uno huevón”

Congresista abrió una cuenta bancaria para donaciones destinadas a las víctimas del terremoto de 7,4 en Chocó crédito @ODBenavidesA/X/Europa Press

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El terremoto de 7,4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 deja, hasta ahora, 181 muertos y 1.310 heridos, un saldo que podría aumentar mientras continúan los rescates entre escombros en el occidente y el centro del país. El Gobierno nacional mantiene la declaratoria de desastre nacional por daños en viviendas, hospitales, escuelas, carreteras y aeropuertos.

La dimensión material del sismo también quedó reflejada en las estimaciones de pérdidas: la US Geological Survey emitió alerta naranja y calculó un impacto cercano a USD 649.000.000, equivalentes a $2,046 billones. Su sistema Pager estimó además que 1,6 millones de personas sintieron sacudidas muy fuertes y que hasta 8,9 millones quedaron expuestas a movimientos sísmicos severos en Colombia, Ecuador y Panamá.

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Según informó el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, los organismos de socorro siguen en la búsqueda de sobrevivientes y en la remoción de escombros en las zonas más golpeadas. Las principales afectaciones se concentran en Valle del Cauca, Caldas, Chocó y Risaralda, donde siguen las tareas de localización entre estructuras derrumbadas.

El Gobierno activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), desplazó ministros y equipos de emergencia a las áreas impactadas y movilizó maquinaria pesada y aeronaves desde Bogotá y Antioquia. De la Espriella canceló su agenda para supervisar la respuesta estatal y ordenó a la Ungrd elaborar un informe integral de daños y necesidades.

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Representante a la Cámara afro publicó colecta de dinero para el Chocó

Tras el desastre natural, el representante a la Cámara por la curul afro Óscar Benavides, por medio de sus redes sociales, instó a la ciudadanía a donar alimentos no perecederos, ropa, elementos de aseo para entregar a los afectados en Chocó. Además, publicó información de cuentas bancarias en la que los colombianos pueden hacer consignaciones.

Óscar Benavides, representante a la Cámara, instó a la ciudadanía a donar alimentos no perecederos, ropa, elementos de aseo - crédito @ODBenavidesA/X

“El Chocó necesita de nuestra ayuda de manera urgente, unamos esfuerzos para que ayudar 👇🏾🔴Cuenta de Ahorros Bancolombia: 05366746244 🔴LLAVE BANCOLOMBIA: @ibalde042🔴Nequi: 3233247201🔴Ahorros Davivienda: 017670245939 📍Punto acopio Bogotá: CALLE 127 C #49-05. 📍Punto de acopio Cali: Calle 42#84A-48, Ciudadela Comfandi-Caney, segundo piso.📞 Comunicarse al whatsapp: 320 978 4629”, escribió en su cuenta de X.

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Junto al mensaje compartió un video en el que afirmó que había recibido cerca de $60.000.000 y recursos de primera necesidad para los efectados por el terremoto de 7,4.

El representante a la Cámara afirmó que recolectaron cerca de $60.000.000 que serán destinados a los afectados en Chocó - crédito @ODBenavidesA/X

“Gracias a su solidaridad, a esta hora ya hemos recibido más de sesenta millones de pesos y ya están empezando a llegar en nuestro centro de acopio todo el material, todo el mercado, todo lo que ustedes están donando para que juntos podamos superar esta situación que está sucediendo en nuestro país, en especial en el departamento del Chocó”, señaló.

Y agregó: “Yo mismo me voy a encargar de mostrarles en las próximas horas qué vamos a hacer, el paso a paso con cada una de las donaciones que ustedes han depositado en esta iniciativa que hemos liderado nosotros. Este será un camino de transparencia donde ustedes se van a dar cuenta el destino final que van a tener todas estas ayudas. Yo mismo me encargaré junto a mi equipo de trabajo, de llegar hasta el departamento del Chocó y entregarle las ayudas a quien lo necesita”.

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Los usuarios consideran que la propuesta del congresista puede terminar en estafa - crédito @Maradoo/X

La iniciativa recibió múltiples críticas en redes sociales, puesto que los internautas criticaron la transparencia del proceso. Incluso acusaron a Benavides y su equipo de trabajo de aprovechar la tragedia para enriquecerse.

“Increiblemente hay un congresista llamado Óscar Benavides @ODBenavidesAque está recogiendo PLATA EN EFECTIVO en medio de una tragedia humanitaria mayuscula … saltándose todas las organizaciones civiles como la Cruz Roja o la Defensa Civil o las estatales.De no creer. 🤦🏻‍♂️ (sic)”, expuso un internauta.

Entre otros mensajes de desaprobación destaca: “Sigo muy indignado con esta cafre estafadora! Tan querido el político que pone su cuenta personal para recibir donaciones y quien va a pagar el 4xmil? Com va a justificar esos ingresos en su declaración de renta? Lo creen a uno huevon! Esta mierda debería ser delito! (sic)”.

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Internautas resaltaron que no hay trazabilidad de los dineros donados - crédito @richizuluaga/X

Otros usuarios recomendaron por seguridad donar en los canales oficiales de las alcaldías o de la Cruz Roja para garantizar el destino de que las ayudas humanitarias. “Solo Donaciones a CANALES OFICIALES!.Soltarle Plata a los Petristas YA salió MAL, miren la UNGRD, Narcolasito y demás!. Más bien sigamos los canales oficiales de las Alcaldías (sic)”.

En ese contexto, Infobae Colombia intentó comunicarse con el congresista y su equipo de trabajo para conocer a detalle la trazabilidad y entrega de los recursos. Sin embargo, no recibió respuesta.