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Gobierno de De la Espriella decretó desastre nacional tras sismo de 7.4: le piden balance a la Unidad de Riesgo

La decisión fue adoptada por el presidente Abelardo de la Espriella con el comité de desastres y su gabinete, con el fin de acelerar la coordinación estatal y la ayuda en todo el país

Residentes y equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que azotó Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026 - crédito AP Foto/Santiago Saldarriaga
Residentes y equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que azotó Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026 - crédito AP Foto/Santiago Saldarriaga
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Apenas horas después de que se sacudiera el país por cuenta del sismo de 7.4 que dejó fuertes afectaciones, además de la pérdida de vidas humanas en varias regiones, el Gobierno nacional tomó cartas en el asunto.

Según se conoció, el presidente Abelardo de la Espriella, junto con el Comité Nacional para el Manejo de Desastres y el gabinete ministerial, se votó unánimamente por declarar emergencia por desastre nacional en todo el territorio.

El Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres confirmó que la medida permite movilizar recursos de emergencia y coordinar acciones en todos los niveles del Estado.

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) será responsable de presentar un informe actualizado sobre daños, que servirá para preparar el decreto presidencial.

El presidente Abelardo de la Espriella aprobó junto con el Comité Nacional para el Manejo de Desastres y el gabinete ministerial la declaratoria en todo el territorio - crédito Europa Press
El presidente Abelardo de la Espriella aprobó junto con el Comité Nacional para el Manejo de Desastres y el gabinete ministerial la declaratoria en todo el territorio - crédito Europa Press

La UNGRD, como Secretaría Técnica de la instancia de coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, elaborará el informe situacional actualizado que permitirá determinar las afectaciones y servirá como insumo técnico para la elaboración del proyecto de decreto”, señaló la entidad.

En respuesta inmediata, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que el Gobierno Nacional se encuentra gestionando la emergencia en la sede de la Ungrd. Según Lara, las autoridades están en contacto con gobernadores y alcaldes de los departamentos más afectados para coordinar la asistencia.

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“Hemos estado en conversaciones con los gobernadores y con los alcaldes de las ciudades capitales de los departamentos más afectados, que son, de acuerdo con los reportes preliminares, el departamento del Chocó con 9 municipios, Caldas con 8 municipios, Valle del Cauca con dos municipios, Risaralda, particularmente con dos municipios y Quindío, básicamente también con varios municipios”, comentó el ministro.

La declaratoria de desastre nacional implica que el Gobierno podrá acceder con mayor rapidez a fondos y mecanismos especiales de ayuda para atender a la población damnificada y reconstruir las zonas afectadas. Este paso busca garantizar la atención prioritaria de las víctimas y la restauración de los servicios básicos en las regiones impactadas por el sismo.

Áreas más afectadas del país

El Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres confirmó que la emergencia nacional permite movilizar recursos y coordinar acciones en todos los niveles del Estado - crédito Reuters
El Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres confirmó que la emergencia nacional permite movilizar recursos y coordinar acciones en todos los niveles del Estado - crédito Reuters

Los reportes preliminares identifican que el Chocó es uno de los departamentos con mayores daños, con nueve municipios reportando afectaciones. Caldas y Valle del Cauca también figuran entre los más golpeados, con ocho y dos municipios afectados, respectivamente. En Risaralda y Quindío se reportan daños en al menos dos municipios por departamento.

El epicentro del terremoto se localizó en San José del Palmar, aumentando la preocupación por la magnitud de las consecuencias en la zona. Las autoridades continúan evaluando la situación y planificando la distribución de recursos y equipos de rescate.

Los equipos técnicos de la Ungrd trabajan en la elaboración de un informe situacional actualizado, que será la base para las próximas decisiones del Ejecutivo. El documento permitirá dimensionar el impacto real y definir las prioridades en la atención y reconstrucción.

Próximos pasos del Gobierno

Todavía está en discusión la designación de los ministros que encabezarán la coordinación de la respuesta en cada departamento. El Ejecutivo busca asegurar una intervención rápida y eficaz en las zonas donde el terremoto dejó mayores daños materiales y humanos.

Chocó, Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío figuran entre las zonas más afectadas por el sismo, según los reportes preliminares - crédito Santiago Saldarriaga/AP
Chocó, Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío figuran entre las zonas más afectadas por el sismo, según los reportes preliminares - crédito Santiago Saldarriaga/AP

El ministro del Interior advirtió que la respuesta gubernamental se desarrolla en estrecho contacto con las autoridades locales. La prioridad es garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas, así como restablecer el acceso a servicios esenciales.

El Gobierno Nacional, junto con la Ungrd, continuará informando sobre los avances en la atención de la emergencia y la implementación de la estrategia nacional tras el terremoto.

En el entre tanto estamos activando los grupos de rescatistas y atención de desastres para iniciar básicamente las operaciones de ayuda y atención de esta situación tan crítica. Nuestra solidaridad con los departamentos más afectados, nuestra solidaridad con las personas y las familias”, concluyó el ministro del Interior.

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