Independiente Medellín vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026 en el estadio Atanasio Girardot

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Medellín vs. Millonarios en la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026, que se jugará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín entre dos de los equipos de mejor arranque en el segundo semestre del fútbol profesional colombiano.
Siga aquí todas las incidencias del compromiso que iniciará a las 6:00 p. m.
13:29 hsHoy
Ficha del partido
- Independiente Medellín vs. Millonarios FC - Fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026
- Lugar: estadio Atanasio Girardot - Bogotá, Colombia
- Fecha y hora: lunes 10 de agosto - 6:00 p. m. hora colombiana
- Transmisión: Win + Fútbol y Win Play