Independiente Medellín vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026 en el estadio Atanasio Girardot

Independiente Medellín y Millonarios son dos de los equipos de la Liga BetPlay que no han sumado puntos en 2026 - crédito Colprensa/Cristian Bayona

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Medellín vs. Millonarios en la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026, que se jugará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín entre dos de los equipos de mejor arranque en el segundo semestre del fútbol profesional colombiano.

Siga aquí todas las incidencias del compromiso que iniciará a las 6:00 p. m.