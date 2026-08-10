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Independiente Medellín vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026 en el estadio Atanasio Girardot

El cuadro dueño de casa vive un gran presente con Amaranto Perea en el banco técnico teniendo puntaje perfecto y llegando a un acuerdo con Juan Fernando Quintero para ser nuevo jugador

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Independiente Medellín y Millonarios son dos de los equipos de la Liga BetPlay que no han sumado puntos en 2026 - crédito Colprensa/Cristian Bayona
Independiente Medellín y Millonarios son dos de los equipos de la Liga BetPlay que no han sumado puntos en 2026 - crédito Colprensa/Cristian Bayona

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Medellín vs. Millonarios en la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026, que se jugará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín entre dos de los equipos de mejor arranque en el segundo semestre del fútbol profesional colombiano.

Siga aquí todas las incidencias del compromiso que iniciará a las 6:00 p. m.

13:29 hsHoy

Ficha del partido

  • Independiente Medellín vs. Millonarios FC - Fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026
  • Lugar: estadio Atanasio Girardot - Bogotá, Colombia
  • Fecha y hora: lunes 10 de agosto - 6:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play

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