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Lina Tejeiro dejó pistas de su embarazo en MasterChef Celebrity: “Quiero ser mamá”

Durante una prueba en el reality de cocina, la actriz confesó su interés en la maternidad y aclaró que ese proyecto solo lo pensaba con su pareja sentimental, no con su compañero de reto, Víctor Tarazona

La participante de MasterChef Celebrity Colombia hará una pausa en su carrera artística para dedicarse a la maternidad - crédito linatejeiro / Instagram
Lina Tejeiro habló de su deseo de ser madre en MasterChef sin saber que la noticia llegaría - crédito linatejeiro / Instagram
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Lina Tejeiro, participante en la reciente temporada de MasterChef Celebrity Colombia, dejó ver en un pregrabado señales sobre su deseo de formar una familia, mucho antes de que se conociera la noticia de su embarazo.

Durante una jornada de competencia, la actriz expresó abiertamente su interés en la maternidad, aunque subrayó que su proyecto personal estaría ligado a su pareja sentimental y no a su compañero del reto, Víctor Tarazona.

De acuerdo con el registro divulgado por el Canal RCN, el momento sorprendió tanto a los participantes como a los televidentes debido a la sinceridad y espontaneidad de Tejeiro.

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La escena se desarrolló mientras el grupo se encontraba en plena prueba. La conductora Claudia Bahamón intervino para animar el ambiente con preguntas dirigidas a los concursantes. “¿Qué dijiste, Iván? No lo quiero decir yo”, consultó la presentadora. Iván Marín, otro de los participantes, respondió con humor: “Que Víctor se quiere reproducir, entonces esto”.

La dinámica adquirió un tono distendido cuando algunos compañeros advirtieron en tono jocoso: “Cuidado con eso. Cuidado con ese brócoli”.

En pregrabado de MasterChef Lina Tejeiro reveló que ya pensaba en ser mamá pero no con su compañero Víctor Tarazona - crédito masterchefcelebrityco/RCN
En pregrabado de MasterChef Lina Tejeiro reveló que ya pensaba en ser mamá pero no con su compañero Víctor Tarazona - crédito masterchefcelebrityco/RCN

Ante la atención del set, Bahamón se dirigió a Lina Tejeiro quien estaba al lado de Víctor Tarazona para preguntarle por su reacción. “Doña Lina. Lina, ¿por qué tiene esa cara? [riendo] Ya entendí que es la cara de concentración”.

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Tejeiro replicó: “No sé qué cara estoy haciendo. No tengo ni idea de qué cara estoy haciendo. No, y además de aquí a allá no veo nada, entonces me toca enfocar”.

El diálogo continuó con un intercambio sobre la relación de trabajo entre Tejeiro y Tarazona. Cuando Bahamón preguntó por qué había escogido a Víctor para la prueba, a lo que la actriz contestó: “¿Por qué, por qué Víctor? Porque nunca nos habíamos hecho juntos”. La conductora remató: “O sea, están en periodo de prueba”, a lo que Tejeiro afirmó: “Est-estamos en periodo de prueba”.

En medio de las bromas, Iván insistió: “Él se quiere reproducir”, mientras Tejeiro añadió: “Y fuera de la cocina nos reímos mucho. Entonces, de pronto”.

Bahamón intervino para reiterar la conversación anterior sobre la intención de Víctor, lo que llevó a Tejeiro a soltar una de las frases más comentadas: “Víctor está que preña a alguien aquí, Dios mío”. De inmediato, la actriz aclaró sus intenciones: “Y yo ya quiero ser mamá, vamos a ver qué pasa”, pero puntualizó: “No, pero, pero yo tengo novio”.

Lina Tejeiro compartió nuevas imágenes de su embarazo desde Madrid y recibió mensajes de cariño de seguidores y colegas - crédito @linatejeiro/ Instagram
Lina Tejeiro compartió nuevas imágenes de su embarazo desde Madrid y recibió mensajes de cariño de seguidores y colegas - crédito @linatejeiro/ Instagram

El chef y jurado Nicolás de Zubiría también intervino en la charla con una frase que aportó humor: “Y todos creyendo que venía brócoli”. Tejeiro cerró el intercambio enfatizando: “Sí, quiero ser mamá, pero no con Víctor”.

Ese pregrabado, emitido antes de la confirmación pública del embarazo de Lina Tejeiro, cobra relevancia retrospectiva, ya que revela que la actriz había compartido su deseo de maternidad con naturalidad y honestidad, sin que en ese momento se supiera que la noticia estaba por llegar.

Lina Tejeiro reveló que será madre soltera y compartió cómo afronta el embarazo

La actriz y creadora de contenido Lina Tejeiro compartió detalles inéditos sobre su embarazo durante una sesión de preguntas y respuestas en sus redes sociales.

La llanera abordó abiertamente temas que habían generado curiosidad entre sus seguidores, incluyendo su decisión de afrontar la maternidad sin pareja. “Sí, voy a ser mamá soltera, pero estoy rodeada de gente que me cuida y me quiere muchísimo”, aseguró.

Lina Tejeiro confirmó en Instagram que será madre soltera y que afrontará la llegada de Gael con apoyo de su familia - crédito @linatejeiro/IG

Entre los temas que más preguntas generaron estuvo su preferencia sobre el parto. Tejeiro explicó que aspira a un nacimiento natural, aunque aclaró que la decisión final dependerá de las recomendaciones médicas y de la evolución de su embarazo.

“Yo quiero parto natural, pero todo depende de Gael, de mi cuerpo, de las circunstancias”, afirmó, reconociendo que su prioridad es la salud de ambos.

La actriz también reveló que, tras considerar un parto domiciliario, optó por la tranquilidad de una clínica. Además, compartió los desafíos dermatológicos que ha enfrentado durante la gestación, como la dermatitis alrededor de la boca y el acné, síntomas que ha aprendido a sobrellevar bajo supervisión médica.

Tejeiro concluyó que aún no ha decidido si mostrará a su hijo en redes sociales, manifestando preocupación por la exposición y posibles críticas.

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