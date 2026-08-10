Yina Calderón preocupó a sus seguidores tras hablar sobre Epa Colombia y confesar su mal estado: “Llevo dos días tomando”

Yina Calderón expresó en redes sociales que atraviesa un momento emocional difícil por la situación de Epa Colombia - crédito Instagram

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La creadora de contenido y empresaria de fajas Yina Calderón generó inquietud entre sus seguidores luego de compartir en sus redes sociales que atraviesa un momento emocional difícil por la situación actual de Epa Colombia.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia admitió que se encuentra afectada y pidió ayuda para su amiga, que recientemente fue trasladada a la Cárcel La Picaleña en Ibagué.

La empresaria expresó: “Estoy muy mal por Epa Colombia, yo nunca pensé que tenía tanto cariño hacia alguien”. Calderón también confesó que lleva dos días consumiendo alcohol desde que supo del nuevo traslado de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fuera de la Escuela de Carabineros de Bogotá.

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El traslado de Epa Colombia genera controversia

El viernes 7 de agosto de 2026, las autoridades realizaron el traslado de Epa Colombia desde la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá hacia el Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué. Esta decisión, tomada poco después de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, sorprendió a muchos dentro del entorno de la influencer.

El traslado de Epa Colombia desde la Escuela de Carabineros de Bogotá al complejo penitenciario de Ibagué se realizó el 7 de agosto de 2026 - crédito captura de pantalla

Uno de los motivos detrás del traslado estaría relacionado con presuntos privilegios que habría tenido la creadora de contenido durante su tiempo en la Escuela de Carabineros. La abogada Wendy Herrera, representante legal de Barrera Rojas, aseguró a través de sus redes sociales que el proceso era necesario y que sugería mantener la calma, aunque reconoció que la defensa busca revertir la situación judicial de la empresaria.

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Reacciones y pedidos de apoyo

La reacción de Yina Calderón no se limitó a comentarios sobre su estado anímico. En sus publicaciones, la empresaria hizo un llamado al presidente Abelardo de la Espriella para que intervenga a favor de Epa Colombia.

En uno de los mensajes más recientes, Calderón escribió: “Hoy más que nunca me duele el alma. Por qué Dios? Qué fue eso tan cruel que hizo Epa Colombia? Confío en Dios que pronto estará libre desde la distancia te envío un profundo abrazo Epa”.

Yina Calderón pidió ayuda para Epa Colombia después del traslado de Daneidy Barrera Rojas a la Cárcel La Picaleña de Ibagué - crédito Instagram

La preocupación de Calderón por la situación de su amiga se suma a la incertidumbre generada entre quienes siguen de cerca el caso de la influencer. Barrera Rojas venía cumpliendo su condena en condiciones diferentes a las de la Cárcel El Buen Pastor, donde estuvo inicialmente tras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

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Contexto judicial: condena y antecedentes

Epa Colombia enfrenta una condena de 63 meses y 15 días de prisión, además de una multa y la inhabilitación para ejercer como influencer. La Corte Suprema de Justicia la halló responsable de daño en bien ajeno agravado, instigación a delinquir con fines terroristas y perturbación del servicio de transporte público, luego de que en noviembre de 2019 protagonizara daños en la estación de TransMilenio de Molinos y difundiera el acto en sus redes sociales.

La situación legal de Daneidy Barrera Rojas ha sido objeto de debate público desde el inicio del proceso. Tras su traslado a la cárcel de Ibagué, la propia influencer denunció sentirse perseguida, minimizada y humillada. En un video difundido poco antes del movimiento, Epa Colombia manifestó: “Hago esta denuncia tras la persecución que me hacen todos los días. Me siento minimizada, discriminada, humillada y pisoteada”.

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Yina Calderón llamó al presidente Abelardo de la Espriella para que intervenga a favor de Epa Colombia - crédito letengoelchisme / Instagram

El papel de la defensa y nuevas acciones

La abogada Wendy Herrera asumió la representación legal de Epa Colombia con el objetivo de mejorar su situación judicial. Desde julio, Herrera ha reportado presuntas anomalías en el proceso, como la imposibilidad de ingresar a las instalaciones donde permanece su clienta. La penalista busca la liberación de Barrera Rojas e incluso difundió una carta que la influencer dirigió al presidente Abelardo de la Espriella, pidiendo una revisión de su caso.

La figura de Epa Colombia continúa generando polémica tanto en el ámbito judicial como en el mediático. Su imagen pública, marcada por su faceta de empresaria en el mercado de productos capilares y por su actividad como creadora de contenido, mantiene la atención de seguidores y detractores.

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