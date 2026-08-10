Jerome Sanabria ofreció disculpas por desafortunado mensaje sobre el sismo de 7,4 que sacudió a Colombia: “Zurdos hdp, tiemblen”

La frase sobre Javier Milei y el temblor en Colombia desató debate y obligó a Jerome Sanabria a disculparse - crédito @SoyJerome__/X

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Un comentario en redes sociales que involucró al presidente de Argentina, Javier Milei, provocó controversia este lunes 10 de agosto de 2026 tras la publicación de una fotografía acompañada por la frase: “Milei dijo ‘zurdos hdp tiemblen’ y Colombia tembló”.

El mensaje, difundido por Jerome Sanabria, quien fue parte del empalme del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, generó una reacción inmediata en medio del ambiente de preocupación por el reciente sismo de 7,4 que sacudió esta mañana a diversas regiones de Colombia, donde se han reportado varias afectaciones a infraestructuras, y hasta el momento alrededor de 70 muertos.

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La publicación, realizada a las 07:41 a. m., coincidió con el reporte del fuerte temblor que impactó particularmente al Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero. Horas más tarde, Sanabria emitió un mensaje de disculpas públicas a través de un video, reconociendo el error cometido al compartir el contenido sin conocer la gravedad del suceso.

“Quiero expresar toda mi solidaridad con los damnificados del temblor que hoy está sufriendo Colombia, del terremoto que tiene a tantos damnificados en el Valle del Cauca, en el Chocó y en el Eje Cafetero”, afirmó en su declaración.

Jerome Sanabria citó video de Javier Milei para referirse al temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este 10 de agosto - crédito @SoyJerome__/X

Según detalló la joven, el mensaje original fue publicado a las “7:40 a .m.”, en un contexto en el que aún desconocía “la magnitud de los hechos”. Al percatarse del alcance real de la emergencia, procedió a eliminar la publicación.

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“Cuando me di cuenta de la verdadera magnitud de ese temblor, no solamente borré el trino de mis redes sociales, sino que además me puse a disposición de todas las personas que conozco y de sus familiares que están ubicados en estos sectores del país”, explicó.

La publicación original de Sanabria fue rápidamente replicada y criticada por usuarios, quienes consideraron inapropiado el tono del mensaje ante la gravedad del sismo.

En su video de disculpa, Sanabria insistió en la importancia de rectificar los errores de manera pública y ofreció sus plataformas personales para colaborar con la difusión de información útil para los afectados.

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“Siempre he pensado que cuando uno comete un error, lo primero que tiene que hacer es rectificarlo y lo segundo, pues salir a dar la cara. Es por eso que estoy haciendo este video”, sostuvo.

Jerome Sanabria ofrece disculpas por mensaje sobre Javier Milei y el sismo en Colombia - crédito @SoyJerome__/X

Sanabria también invitó a utilizar sus redes como canal de ayuda. “Quisiera poner mis redes sociales a disposición de lo que se necesite, que se puedan utilizar como difusión y como forma de hacer llegar, por ejemplo, ayudas humanitarias y todo lo necesario para las personas más damnificadas en este momento”, manifestó.

El sismo, de acuerdo con reportes locales, dejó numerosos daños materiales y afectó a cientos de residentes en varias regiones del país como Cali, Pereira y Chocó donde fue el epicentro. Las autoridades de Colombia mantienen activo un operativo de asistencia y distribución de recursos para los damnificados.

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“Reconozco que actué completamente desde la premura y que es evidentemente un error”, admitió Sanabria en su declaración, reiterando su disposición a contribuir con la difusión de mecanismos de apoyo y ayuda humanitaria.

La joven concluyó pidiendo atención a sus historias y publicaciones para futuras iniciativas solidarias, destacando: “Por favor, les pido estemos muy pendientes, porque en estos momentos es en donde más se necesita solidaridad”.

Redes sociales criticaron a Jerome Sanabria por vincular a Javier Milei con el temblor en Colombia - crédito @marthaperaltae/X

Esto le contestó Gabriela Muñoz a Jerome Sanabria por trino de Milei sobre el sismo en Colombia

Gabriela Muñoz, la joven de 20 años que está implicada en una investigación por tráfico de influencias y celebración indebida de contactos tras su paso por la Aeronáutica Civil en el gobierno del expresidente Gustavo Petro, a través de su cuenta oficial en X, cuestionó duramente la actitud de Sanabria: “Tu voz es influyente y precisamente por eso lo que publicas tiene consecuencias”, escribió.

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Muñoz recordó que el rol que Sandoval ocupa en el entorno del nuevo gobierno implica una responsabilidad significativa y lamentó que su manejo haya resultado inapropiado.

Gabriela Muñoz criticó a Jerome Sandoval por su reacción tras el sismo en Colombia - crédito @gabymunozz_/X

En su mensaje, Muñoz detalló el impacto humano del sismo que afectó a Colombia: “Hoy hay familias que perdieron sus casas, personas heridas y seres humanos que murieron”. Subrayó que la tragedia no distingue ideologías y pidió empatía ante el sufrimiento de los afectados. “Convertir semejante tragedia en un chiste de ‘zurdos’ no es irreverencia ni oposición política. Es indolencia”, agregó.

Muñoz finalizó solicitando a Sandoval reconsiderar su uso de la influencia: “La humanidad debería estar antes que cualquier fanatismo”.