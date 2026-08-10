Once Caldas empató con Jaguares en la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II: así fueron los goles del partido

Hernán Dario Herrera, director técnico de Once Caldas, dio la razón del empate entre su equipo y Jaguares, mientras que Andrés Correa expuso que significa para el equipo este resultado - crédito Dimayor

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Once Caldas empató 1-1 con Jaguares de Córdoba, en el estadio Jaraguay de Montería, por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El equipo de Manizales se fue en ventaja en el segundo tiempo gracias a un remate de Andrés Roa, pero el conjunto cordobés reaccionó pocos minutos después y encontró la igualdad por medio de Darwin López.

El encuentro comenzó con Jaguares intentando acercarse a la portería defendida por el conjunto visitante. Cristian Álvarez tuvo una de las primeras oportunidades del compromiso, pero su remate desde fuera del área fue detenido. Minutos después, Andrés Rentería también probó suerte y encontró una respuesta de la defensa de Once Caldas.

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Once Caldas, por su parte, empezó a generar peligro con mayor frecuencia a medida que avanzó la primera mitad. Michael Barrios tuvo un remate que fue rechazado y Andrés Roa apareció como uno de los jugadores más activos en ataque. Al minuto 19, el mediocampista estuvo cerca de abrir el marcador, pero su disparo terminó estrellándose contra el larguero tras una asistencia de Barrios.

El equipo dirigido desde el banco visitante siguió buscando espacios. Juan Cuesta también tuvo una oportunidad al minuto 20, aunque su remate desde el costado derecho del área se fue ligeramente desviado. Jaguares respondió con aproximaciones de Rafael Bustamante, Royscer Colpa y Juan Franco, pero ninguno logró convertir sus opciones en gol.

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Once Caldas igualó a un gol con Jaguares en la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Once Caldas

El primer tiempo finalizó sin goles

El primer tiempo terminó sin goles, pese a las oportunidades de ambos equipos. Once Caldas llegó al descanso con la necesidad de mejorar su efectividad, mientras Jaguares mantenía el partido abierto y encontraba espacios para atacar.

Para el comienzo de la segunda mitad, Once Caldas realizó dos modificaciones. Pipe Gómez ingresó en lugar de Dayro Moreno y Juan Nieto reemplazó a Jaime Alvarado. Los cambios le dieron más presencia ofensiva al conjunto de Manizales, que comenzó a buscar con mayor insistencia el arco rival.

Pipe Gómez fue protagonista en los primeros minutos del complemento. El atacante tuvo dos remates consecutivos, uno de ellos detenido por el arquero de Jaguares, mientras que el conjunto visitante aumentaba su presencia en campo contrario. Edwin Torres también tuvo una oportunidad desde dentro del área, pero su disparo terminó en las manos del guardameta local.

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El partido se jugó en el Jaraguay de Montería, que no recibió sanciones después de los incidentes generados por vándalos en el partido ante Atlético Nacional - crédito Jaguares

El segundo tiempo del partido entre Once Caldas y Jaguares

La insistencia de Once Caldas tuvo recompensa al minuto 69. Andrés Roa recibió la asistencia de Andrés Colorado y sacó un remate de derecha desde fuera del área que pasó por debajo y junto al palo izquierdo. La pelota terminó en el fondo de la red para poner el 0-1 en favor del equipo de Manizales.

Sin embargo, la ventaja duró apenas tres minutos. Al 72’, Jaguares consiguió el empate mediante Darwin López. El delantero recibió una asistencia de Carlos Cantillo y sacó un remate de derecha desde fuera del área que se metió en la escuadra izquierda de la portería de Once Caldas. El marcador quedó 1-1.

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Después del empate, ambos equipos buscaron el segundo gol. Jaguares tuvo una oportunidad con Jáder Maza, mientras que Once Caldas respondió con aproximaciones de Juan Patiño, Andrés Colorado y Pipe Gómez. En los últimos minutos, el conjunto visitante tuvo opciones para llevarse la victoria, pero no consiguió volver a marcar.

En el tiempo añadido, Andrés Colorado tuvo la última oportunidad clara para Once Caldas. El defensor remató de cabeza desde el centro del área tras un centro de Juan Cuesta, pero el balón pasó muy cerca del larguero.

Edwin Torres en ataque ante Carlos Henao. El jugador que ataca es de Jaguares, el que defiende es de Once Caldas - crédito Once Caldas

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

América de Cali — 9 puntos Independiente Medellín — 9 puntos Deportes Tolima — 9 puntos Atlético Bucaramanga — 8 puntos Llaneros — 7 puntos Deportivo Cali — 6 puntos Águilas Doradas — 6 puntos Millonarios — 6 puntos Fortaleza — 5 puntos Once Caldas — 5 puntos Santa Fe — 4 puntos Atlético Nacional — 3 puntos Inter de Bogotá — 3 puntos Deportivo Pereira — 1 punto Alianza Valledupar — 1 punto Cúcuta Deportivo — 1 punto Jaguares — 1 punto Junior — 0 puntos Deportivo Pasto — 0 puntos Boyacá Chicó — 0 puntos