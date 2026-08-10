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Por sismo de 7.4 que afectó a varias ciudades de Colombia, Dimayor aplazó todos los partidos de la semana del 10 al 14 de agosto: “El fútbol puede esperar”

En Liga se tenían programados los partidos del cierre de la fecha 4; en Copa Colombia los ocho partidos de la cuarta jornada y en la Copa Colombia los duelos de octavos de final

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Tres partidos estaban programados para el cierre de la fecha 4, el lunes 10 de agosto -crédito Cristian Bayona/Colprensa
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A través de un comunicado de prensa, la División Mayor del Fútbol Colombiano informó que los partidos que se jugarían entre el 10 de agosto y el 14 de agosto no se jugarán y serán reprogramados en fechas futuras.

“𝗟𝗮 𝗗𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗼 – 𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥, 𝘀𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗶𝘁𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗿 𝗾𝘂𝗲, 𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿 𝘂𝗻 𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘆 𝘂𝗻𝗮 𝗲𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗾𝘂𝗲 𝗮𝘁𝗿𝗮𝘃𝗶𝗲𝘀𝗮𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗱𝗶𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝘆 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗶́𝘀 𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲𝗺𝗼𝘁𝗼, 𝘀𝗲 𝗵𝗮 𝘁𝗼𝗺𝗮𝗱𝗼 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗮𝗽𝗹𝗮𝘇𝗮𝗿 𝘁𝗼𝗱𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗼 (𝗙𝗣𝗖) 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮.

Esta determinación responde, ante todo, a nuestro compromiso con Colombia y con todas las personas que hoy enfrentan momentos de dificultad. En circunstancias como estas, entendemos que el fútbol debe estar al servicio del país y acompañar a quienes más lo necesitan.

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Por esta razón, los 36 clubes profesionales que hacen parte de la DIMAYOR concentrarán esta semana sus esfuerzos en contribuir a la atención y recuperación de las comunidades afectadas, poniendo a disposición sus capacidades y recursos para apoyar al país durante esta emergencia.

De igual manera, nuestra prioridad será brindar acompañamiento y respaldo a todos los jugadores, cuerpos técnicos, colaboradores y sus familias que hayan resultado afectados por el terremoto. El fútbol colombiano es, ante todo, una familia, y en momentos difíciles debemos permanecer unidos y solidarios.

La DIMAYOR hace un llamado a toda la familia del fútbol colombiano, a sus clubes, jugadores, cuerpos técnicos, trabajadores, aficionados y aliados, para unir esfuerzos y acompañar al país en este momento."

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La jornada del 14 de agosto se abriría con el partido entre Águilas Doradas vs. Llaneros a las 4:00 p. m.; el segundo partido sería en el estadio Atanasio Girardot entre Independiente Medellín vs. Millonarios FC, el más importante de la jornada.

Colapso de edificaciones en Pereira tras el sismo de 7.4 con epicentro en Chocó - crédito REUTERS/Stringer
Colapso de edificaciones en Pereira tras el sismo de 7.4 con epicentro en Chocó - crédito REUTERS/Stringer

El cierre de la jornada estaba programado para las 8:05 p. m. a cargo de Junior FC vs. Deportivo Pereira en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Este no tiene fecha definidad para facilitar a que los jugadores del equipo matecaña se rencuentren con sus familias y atiendan las situaciones personales derivadas del sismo.

“Teniendo en cuenta que Pereira ha sido una de las ciudades más afectadas por el terremoto, se ha decidido aplazar de manera indefinida el partido entre @JuniorClubSA y @DeporPereiraFC, correspondiente a la Fecha 4 de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2026.

Desde la 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 nos solidarizamos con todos los integrantes del @DeporPereiraFC, especialmente con sus jugadores, miembros del cuerpo técnico y sus familias. Los acompañamos en este difícil momento. La nueva fecha y hora del encuentro serán comunicadas oportunamente a través de los canales oficiales de la 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑" posteó la División Mayor del Fútbol Colombiano.

"El fútbol puede esperar" es el mensaje de la Dimayor tras los sismos en Colombia - crédito Dimayor
"El fútbol puede esperar" es el mensaje de la Dimayor tras los sismos en Colombia - crédito Dimayor

En la segunda división del fútbol profesional colombiano se iban a jugar los partidos correspondientes a la fecha 4 entre: Leones vs. Real Cundinamarca, Tigres vs. Envigado, Real Santander vs. Barranquilla, Real Cartagena vs. Bogotá, Patriotas vs. Orsomarso y Boca Juniors vs. Unión Magdalena.

En la Copa Colombia se tenían programados los partidos de ida de los octavos de final entre Deportivo Cali vs. Atlético Nacional, Internacional de Bogotá vs. Real Cundinamarca, Alianza vs. Once Caldas, Medellín vs. Pasto y Millonarios FC vs. Barranquilla.

La Federación Colombiana de Fútbol envió un mensaje a las víctimas del sismo de 7,4 en Colombia

Comunicado de prensa de la Federación Colombiana de Fútbol tras el sismo del 10 de agosto - crédito FCF
Comunicado de prensa de la Federación Colombiana de Fútbol tras el sismo del 10 de agosto - crédito FCF

La Federación Colombiana de Fútbol también emitió un mensaje de solidaridad con las víctimas y envió un mensaje de acompañamiento a quienes perdieron sus viviendas o a sus familiares: “La Federación Colombiana de Fútbol expresa su solidaridad con las comunidades de Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y demás regiones del país que se han visto impactadas por el fuerte sismo registrado este lunes 10 de agosto. Desde la FCF enviamos un mensaje de fortaleza y acompañamiento a todas las personas que han vivido esta situación, especialmente a quienes han sufrido pérdidas o afectaciones”.

Clubes colombianos envían mensaje de solidaridad a las víctimas del sismo

Poster de Santa Fe solidarizándose con las víctimas del sismo en Colombia - crédito Santa Fe
Poster de Santa Fe solidarizándose con las víctimas del sismo en Colombia - crédito Santa Fe

Millonarios, Santa Fe, Independiente Medellín y Deportivo Pereira se han pronunciado en sus redes sociales luego del fuerte temblor de 7.4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que afectó a varios departamentos del país:

  • “Millonarios FC expresa su solidaridad con todas las personas y familias afectadas por el sismo registrado durante la mañana de hoy en diferentes regiones del país.Enviamos un mensaje especial de fortaleza y acompañamiento a las comunidades de Chocó, Manizales, Cali y Pereira, así como a todos aquellos que se han visto afectados por este hecho.Nuestro reconocimiento y gratitud para los organismos de socorro, autoridades y equipos de emergencia que trabajan para atender la situación.Toda nuestra solidaridad con todos los afectados en este momento.”
  • “El Deportivo Independiente Medellín expresa su solidaridad con todas las personas afectadas por el fuerte sismo ocurrido esta mañana. Nuestras oraciones están con las familias y comunidades que atraviesan este difícil momento. Por esta razón, el partido programado para hoy queda aplazado para mañana a la misma hora.Enviamos un abrazo solidario a todos los afectados en el país”
  • “Hoy, Colombia nos necesita unidos. Enviamos nuestra solidaridad a todas las personas, familias y comunidades afectadas por el sismo. Estamos con ustedes”

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