Qué hacer durante un temblor: estas son las recomendaciones de seguridad que debe seguir durante un sismo

Estas son las recomendaciones del cuerpo de bomberos de Bogotá para actuar durante un sismo - crédito @SeguridadBOG / X

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El reciente terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, alteró la rutina de millones de personas en Colombia y reavivó la inquietud sobre cómo actuar ante un fenómeno sísmico.

Las autoridades recordaron la imposibilidad de predecir estos eventos, pero resaltaron que la preparación y la respuesta adecuada pueden salvar vidas y reducir lesiones.

Frente a una emergencia como la ocurrida este lunes, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reiteraron que la reacción correcta depende tanto del tipo de edificación como del punto en el que se encuentre la persona cuando inicia el movimiento.

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Decisiones clave durante un sismo

La evacuación inmediata solo resulta apropiada en casos donde la estructura presenta daños visibles, existe un riesgo inminente de colapso o cuando la construcción tiene deficiencias estructurales y se dispone de una ruta segura de salida.

Se debe evacuar de manera rápida y tener un punto de encuentro - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En edificaciones con acceso directo al exterior, se recomienda evacuar únicamente si es seguro hacerlo. Para quienes se encuentran en edificios de más de seis pisos, la orientación de las autoridades es permanecer protegidos en el lugar y evacuar una vez termine el temblor.

Durante el proceso de evacuación, es fundamental emplear exclusivamente las escaleras y evitar el uso del ascensor. El desplazamiento se debe realizar siguiendo la ruta señalizada, llevando un kit de emergencia y dirigiéndose sin demora hacia el punto de encuentro preestablecido.

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Qué hacer si no se puede evacuar

Las personas ubicadas en edificaciones sismorresistentes o en pisos altos deben optar por la autoprotección. La maniobra recomendada consiste en agacharse, protegerse y agarrarse a una estructura firme, como una mesa robusta o un escritorio sólido. Es esencial alejarse de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer, así como proteger cabeza y cuello con los brazos.

El SGC advierte que no debe generalizarse la práctica de refugiarse bajo el marco de una puerta, ya que estos elementos no siempre ofrecen la resistencia necesaria ante el colapso de objetos pesados. Solo si se ha identificado previamente como lugar seguro en el plan de emergencia debe considerarse esta opción.

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Si una persona no puede evacuar, debe buscar un lugar seguro - crédito Alcaldía de Bogotá

Mitos y realidades sobre los terremotos

Algunas creencias populares pueden poner en riesgo la seguridad. Por ejemplo, salir corriendo apenas inicia el sismo es un error frecuente; la recomendación es conservar la calma y buscar protección en el sitio más seguro previamente identificado. Los ascensores nunca deben usarse durante un movimiento telúrico, ya que pueden quedar fuera de servicio y convertirse en trampas.

Tampoco es correcto pensar que todas las mesas ofrecen la misma protección: solo las que sean suficientemente robustas pueden servir de refugio. Las escaleras, por su parte, no siempre son seguras durante el sismo; su resistencia y funcionalidad deben haber sido evaluadas previamente.

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Respecto a los edificios altos, especialistas del Idiger aclaran que la seguridad no depende de la altura, sino del cumplimiento de las normas de construcción sismorresistente y de las características arquitectónicas.

Elementos del kit de emergencia

El kit de emergencia puede marcar la diferencia tras un terremoto. Debe incluir agua potable, alimentos no perecederos, linterna, radio con baterías, botiquín, silbato, medicamentos, artículos de higiene, documentos importantes, dinero en efectivo, cobijas y herramientas básicas. Cada familia debe adaptar estos elementos según sus necesidades, considerando a niños, adultos mayores y mascotas.

Un kit de emergencias es un elemento vital para atender emergencias derivadas tras un sismo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estar listos para afrontar réplicas o nuevos movimientos es parte fundamental de la preparación. Las autoridades insisten en que la prevención y la información actualizada son los mejores aliados para afrontar con éxito cualquier emergencia sísmica.

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Cómo prepararse antes de un sismo

La preparación comienza en el hogar o lugar de trabajo. Es imprescindible desarrollar un plan de emergencia familiar, identificar las zonas seguras dentro de la vivienda y conocer las rutas de evacuación. Participar en simulacros, asegurar estanterías y muebles altos, y mantener despejadas las salidas puede hacer la diferencia en una situación real.

Cada familia debe decidir cómo comunicarse y dónde encontrarse tras una evacuación. Es recomendable conocer la ubicación de las llaves de gas, agua y electricidad, además de contar con los números telefónicos de emergencia a la mano.