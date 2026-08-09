Rock al Parque 2026: una filtración en redes anticipó la posible presencia de Rata Blanca en el evento, pero no serían los únicos

Una filtración en redes sociales anticipó la posible participación de Rata Blanca en Rock al Parque 2026 y elevó la expectativa por el cartel oficial - crédito Rata Blanca/Instagram

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Una filtración en redes sociales anticipó la posible participación de la banda argentina Rata Blanca en la edición 2026 de Rock al Parque, generando expectativa entre miles de fanáticos colombianos que esperan la confirmación oficial del cartel para la celebración de los 30 años del festival.

El evento, programado del 10 al 12 de octubre en el Parque Simón Bolívar, aún no ha revelado su programación completa, pero el movimiento en redes de artistas internacionales ha elevado la expectativa.

Expectativa por la llegada de Rata Blanca a Rock al Parque

Rata Blanca, fundada en Buenos Aires en 1985 por el guitarrista Walter Giardino, es considerada una de las agrupaciones más influyentes del heavy metal y hard rock en español. En su cuenta de Instagram, la banda anunció que estará en octubre en Bogotá, aunque sin precisar la fecha exacta ni confirmar de manera explícita su presencia en el festival.

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Rata Blanca anunció en Instagram que estará en octubre en Bogotá, pero no confirmó de forma explícita su presencia en Rock al Parque - crédito Rata Blanca/Instagram

La publicación desató rumores y comentarios entre seguidores, quienes dan por hecho que la banda debutará en Rock al Parque. La llegada de Rata Blanca representaría uno de los momentos más esperados de la edición número 30, debido a la trayectoria y la importancia de los músicos argentinos en la historia del rock latinoamericano. Hasta el momento, los organizadores del evento, Idartes, no han emitido un comunicado oficial sobre el cartel, que tradicionalmente se anuncia pocas semanas antes del festival.

Durante la antesala del aniversario, el festival ha sido tema de conversación en comunidades y foros de fanáticos. Se espera que, en las próximas horas, Idartes y las agrupaciones internacionales confirmen las bandas invitadas que celebrarán las tres décadas de Rock al Parque, uno de los escenarios más emblemáticos de la región.

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Filtraciones y anuncios de otras bandas internacionales

La expectativa por la presencia de Rata Blanca coincide con la confirmación extraoficial de la banda finlandesa Apocalyptica, que publicó en sus historias de Instagram la fecha de su presentación en Bogotá el 10 de octubre de 2026, así como una actuación previa en Medellín. Aunque la información no ha sido validada oficialmente por Idartes, la publicación fue interpretada como una confirmación tácita de la participación del grupo en el festival.

La filtración surgió tras una historia de Instagram con el itinerario mundial del grupo finlandés, donde se lee una presentación el 10 de octubre en el festival gratuito de Bogotá, aún sin aval de Idartes - crédito Apocalyptica/Instagram

Apocalyptica, reconocida por fusionar el metal sinfónico con el virtuosismo en el violonchelo, retornará a un escenario que ya pisó hace más de dos décadas. Su regreso refuerza la apuesta internacional de Rock al Parque y reafirma su estatus como plataforma de grandes nombres de la música mundial. Los seguidores esperan un espectáculo cargado de nuevos temas y la energía característica de la agrupación.

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En las últimas horas, también se ha rumorado en redes sociales la inclusión de la banda estadounidense de hardcore End It. Proveniente de Baltimore, End It se ha consolidado como referente del hardcore contemporáneo, con una propuesta de riffs potentes y un mensaje directo sobre la realidad social. De confirmarse, la agrupación aportaría diversidad y potencia a la programación de la edición 2026.

Durante la antesala del festival Rock al Parque 2026, la filtración sobre la posible participación de Rata Blanca ha sido uno de los temas más comentados entre el público colombiano. La presencia de la banda argentina, junto a agrupaciones internacionales como Apocalyptica y End It, incrementa la expectativa por el cartel oficial, que se revelará en las próximas semanas para la celebración de las tres décadas del evento en el Parque Simón Bolívar.

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End It también apareció entre los rumores de Rock al Parque 2026 y su posible inclusión ampliaría la oferta internacional del festival - crédito End It/Instagram

Bandas distritales seleccionadas y talento local en el festival

Paralelamente a los anuncios internacionales, Idartes confirmó la selección de 20 bandas distritales que participarán en la edición 30 de Rock al Parque, tras una convocatoria que valoró el talento local en géneros como heavy metal, punk, hardcore, ska, rock alternativo y neo soul.

Entre las agrupaciones destacadas se encuentran Valore (heavy metal), Lo Mismo Decían de Juana (fusión), Narcocracia (heavy metal), No Dependiente (hardcore), Vein (death metal), Lutter Band (punk rock), Lika Nova (rock alternativo), Laura Pérez (canción latinoamericana), Ataque de Pánico (heavy metal), y Maskhera (heavy metal), según la lista oficial de puntajes.

El festival también contará con agrupaciones de larga trayectoria como Skampida (fusión de ska y punk), Perpetual Warfare (thrash metal) y la icónica Elsa Riveros, exvocalista de Pasaporte, quienes aportarán experiencia y diversidad a la programación. La presencia de estos colectivos refleja la evolución de la escena bogotana y la relevancia de Rock al Parque como espacio de encuentro para distintas generaciones de fanáticos y músicos.

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Rock al Parque mantendrá el acceso libre y gratuito mientras combina bandas locales e internacionales en su edición 30 - crédito Rock al Parque

Las agrupaciones seleccionadas representarán la diversidad y el crecimiento de la música alternativa en Bogotá, presentándose junto a los grandes nombres internacionales entre el 10 y el 12 de octubre de 2026 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.