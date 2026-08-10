Yeison Jiménez no descansa: propiedad del cantante sufrió daños por un incendio y los familiares dieron reporte de la situación

Un predio vinculado al famoso cantante terminó entre cenizas y la solidaridad comunitaria evitó víctimas - crédito @yeison_jimenez/Instagram

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Yeison Jiménez sigue siendo motivo de conversación entre los seguidores de su carrera y la música popular colombiana, que no se pierden ningún detalle sobre sus empresas y homenajes. Por esta razón, cada una de las noticias que tienen su nombre se viralizan rápidamente en las plataformas digitales.

Una de las más sorprendentes se confirmó durante el fin de semana del 9 de agosto de 2026, pues un incendio ocurrido en Fusagasugá afectó uno de los predios del fallecido intérprete, en Fusagasugá (Cundinamarca).

De acuerdo con información revelada por el programa de entretenimiento La Red, en el terreno avanzaban trabajos para un proyecto hotelero, aunque la agresiva conflagración no dejó muertos ni heridos, según lo reportaron los familiares del cantante consultados por el programa de entretenimiento de Caracol Televisión.

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Del mismo modo, se informó que el saldo preliminar fue de daños materiales en la estructura, ladrillos e insumos que estaban utilizando los trabajadores para la construcción del terreno. Así, se confirmó que las afectaciones se limitaron a daños materiales en la estructura y en materiales almacenados en el lugar.

El incendio afectó un predio que el cantante tenía destinado para construir un hotel - crédito AP

El caso se conoció por imágenes audiovisuales compartidas por habitantes del sector y difundidas por los medios nacionales.

Los registros audiovisuales mostraron la respuesta inmediata de vecinos y residentes cercanos tras la aparición de las llamas, pues en esas grabaciones se observa a miembros de la comunidad pedir ayuda externa y agua para intentar controlar el fuego de forma manual mientras llegaba el apoyo oficial.

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La reacción buscó evitar que el incendio avanzara hacia terrenos o viviendas cercanas. Esa contención inicial ocurrió mientras llegaban las unidades de emergencia de la localidad.

El artista sigue siendo recordado con mucho aprecio por sus fanáticos y da de qué hablar a pocos meses de su muerte - crédito Yeison Jiménez / Instagram

Qué se sabe sobre las causas del incendio en el predio de Yeison Jiménez

La causa del incendio aún no está definida y quedará en manos de bomberos e inspectores oficiales, según señalaron los familiares del cantante a Caracol Televisión. Los peritajes deberán establecer si el hecho respondió a una falla técnica, a un factor natural, a un accidente o si se le atribuye la responsabilidad a manos criminales, pues no se descarta ninguna línea de investigación.

En medio de la confirmación de la noticia, el periodista Frank Solano recordó que la emergencia se desató en un escenario de altas temperaturas y sequía asociado al fenómeno de El Niño. Ese contexto aumenta la resequedad del suelo y la vegetación, aunque no es una causa confirmada en este caso y se está a la espera del resultado de las pesquisas.

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Por ahora, las autoridades locales mantienen la supervisión del área afectada para garantizar la seguridad en la zona.

Las autoridades piden especial precaución en los terrenos con vegetación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Yeison Jiménez cumple siete meses de fallecido

El artista de música popular murió el 10 de enero de 2026 en medio de un accidente aéreo en Paipa (Boyacá), durante una noche de compromisos laborales. A meses de su partida, sus seguidores no dejan de recordarlo como uno de los cantantes más relevantes por sus exitosas canciones y su actitud.

El 26 de julio el artista habría celebrado su cumpleaños número 35, así que se convirtió en tendencia en las plataformas digitales, donde sus familiares fueron protagonistas con cada homenaje realizado.

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Uno de ellos fue Alejandro Jiménez, hermano de Yeison, que visitó sus restos que se encuentran en el Parque Cementerio Jardines del Recuerdo, en el norte de Bogotá, y escribió emotivas palabras en sus cuentas de redes sociales: “Mi amor por ti no se define en este lugar ni mucho menos aquí va quedar, eras y seguirás siendo el mejor, de la gente y para la gente te amo hermanito y es tan grande mi amor por ti que no existe una palabra para poderlo describir, o al menos poderse decir un poco de lo mucho que siento por ti en mi corazón. Yeison Jiménez por siempre y para siempre, el más grande de todos esta vuelta”.