Aerolíneas anunciaron medidas tras el terremoto en Colombia: hay al menos siete aeropuertos cerrados

El sismo de 7,4 en Colombia dejó al menos 70 muertos, decenas de heridos y más de 27 estructuras colapsadas - REUTERS/Stringer/Europa Press

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En la mañana del lunes 10 de agosto, Colombia enfrentó un fuerte sismo de magnitud 7,4 que deja por el momento más de 70 fallecidos, decenas de heridos y más de 27 edificios colapsados en diferentes regiones.

El impacto principal se concentró en el Eje Cafetero y la región del Chocó, afectando severamente a ciudades como Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia.

Las autoridades reportaron que el epicentro del temblor se ubicó en el departamento de Chocó, con una profundidad de 103 kilómetros según el Servicio Geológico Colombiano.

El organismo enfatizó: “El evento tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de aproximadamente 103 km, convirtiéndose en el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década”.

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Aerolíneas anuncian medidas para pasajeros afectados

Las principales aerolíneas del país, como Avianca y Latam Airlines, activaron protocolos de flexibilidad para los pasajeros cuyos vuelos nacionales estaban programados para el 10 de agosto y días siguientes, en respuesta a las dificultades logísticas derivadas del sismo.

Avianca habilitó cambios, reembolsos y reprogramaciones por 15 días para pasajeros con vuelos nacionales afectados por el sismo en Colombia - crédito Latam

Avianca comunicó que los usuarios con tiquetes confirmados para esa fecha podrán “reprogramar su vuelo hasta 15 días después de la fecha inicial sin pagar multas ni diferencia de tarifa, modificar su itinerario hacia otro destino o solicitar el reembolso total de su pasaje”.

En cuanto al cambio de ruta, la aerolínea explicó que se podrá modificar el itinerario a otros destinos dentro del país, sujeto a disponibilidad y sin cobro de penalidad. Los pasajeros deberán asumir el traslado hacia o desde el nuevo destino.

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“Recomendamos a nuestros pasajeros consultar de manera prioritaria el estado de sus vuelos en avianca.com, la aplicación móvil de Avianca y demás canales oficiales, así como mantenerse atentos a las comunicaciones enviadas directamente por la aerolínea”, detalló Avianca.

Por su parte, Latam Airlines adoptó medidas similares para quienes tenían vuelos entre el 10 y el 16 de agosto desde o hacia Pereira, Cali y Armenia. Los pasajeros podrán elegir entre cambiar la fecha o vuelo sin costo, pedir la devolución sin cargos o modificar la ruta si hay disponibilidad en la misma cabina.

La compañía señaló que mantiene “un seguimiento permanente de la situación y trabaja de manera coordinada con las autoridades y los aeropuertos involucrados para evaluar las condiciones operacionales”. Latam destacó que cualquier ajuste será comunicado directamente a los pasajeros y a través de sus canales oficiales.

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Latam Airlines amplió la flexibilidad para vuelos entre el 10 y el 16 de agosto desde o hacia Pereira, Cali y Armenia por el terremoto en Colombia - crédito Latam

Además, Latam recomendó a sus clientes consultar previamente el estado de sus vuelos y gestionar cualquier cambio en su sitio web, aplicación móvil, línea telefónica o Whatsapp, para recibir acompañamiento ante cualquier inquietud o necesidad surgida tras el evento.

Impacto regional y coordinación de la respuesta

Las ciudades de Armenia, Pereira y Manizales reportaron los principales daños materiales tras el movimiento telúrico, mientras las autoridades locales y nacionales coordinan esfuerzos para identificar y atender a las personas afectadas.

El Comité Extraordinario para el Manejo de Desastres, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, declaró “desastre nacional” ante la magnitud de la emergencia. Según la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia, “el sismo con epicentro en Chocó deja más de 70 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales”.

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CONTENIDO SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE RESULTAR OFENSIVA O MOLESTA. Un cadáver está cubierto con una sábana entre los escombros de un edificio parcialmente derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 10 de agosto de 2026. REUTERS/Stringer

La decisión, anunciada cerca de las 11:00 a. m., busca facilitar la movilización de recursos y la atención inmediata a las zonas más necesitadas. Desde la Asociación de Ciudades Capitales afirmaron: “Acompañamos a las ciudades capitales y mantenemos comunicación permanente con los alcaldes y sus equipos para conocer de primera mano la evolución de la emergencia, las afectaciones y las necesidades prioritarias en los territorios”.

Desde la Asociación de Ciudades Capitales reiteraron su compromiso de mantener contacto permanente con los alcaldes y equipos de emergencia para monitorear la evolución de la crisis y responder a las necesidades prioritarias de la población.

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