Cúcuta Deportivo se quedó sin técnico: Richard Páez es el primer entrenador despedido en la Liga BetPlay II-2026

Richard Páez en 22 partidos ganó apenas tres, empató nueve, y perdió 10 - crédito Colprensa/Cristian Bayona

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Ríchard Páez dejó de ser técnico de Cúcuta Deportivo tras el mal arranque del club en la Liga BetPlay 2026-II, una salida que se produce con el equipo en zona de descenso y sin reemplazo anunciado a pocos días de su próximo partido.

El cuadro nortesantandereano suma tres derrotas y un empate en cuatro fechas del semestre. Además, cayó 2-0 contra Fortaleza este sábado en el estadio Metropolitano de Techo y quedó en la casilla 16 del campeonato con apenas una unidad.

La situación más delicada está en la tabla del descenso. Cúcuta es último en esa clasificación y hoy estaría regresando a la segunda división en 2027.

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La salida de Páez y de su asistente, Jorge Durán, fue comunicada por el club como una terminación “de común acuerdo”. En el texto oficial, la institución agradeció a ambos “por haber aceptado el reto de llegar a nuestra institución, por su trabajo, compromiso y entrega durante el tiempo que defendieron nuestros colores”.

Richard Páez como entrenador fue campeón de la Copa Colombia con Millonarios 2011 - crédito Colprensa/Cristian Bayona

El comunicado añadió: “Reconocemos y respetamos su trayectoria y calidad profesional, pero sobre todo valoramos la calidad humana que siempre demostraron. Se llevan nuestro cariño, respeto y gratitud”.

El entrenador venezolano tiene 72 años y había asumido el cargo en febrero de 2026, en reemplazo de Nelson Flórez. Páez solo permaneció seis meses en el puesto y alcanzó a dirigir 22 partidos entre Liga y Copa.

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En la Liga, registró tres victorias, seis empates y nueve derrotas en 18 encuentros, con 19 goles a favor y 26 en contra. En la fase 1A de la Copa BetPlay, el equipo disputó cuatro partidos más: empató tres, perdió uno y quedó eliminado.

Ese balance global deja un saldo de tres triunfos, nueve empates y 10 derrotas. El diario también señaló que Páez es el primer entrenador que deja su cargo en la actual edición del torneo.

Richard Páez apenas tuvo 27% de rendimiento como entrenador del Cúcuta Deportivo - crédito Colprensa/Cristian Bayona

La decisión llegó después de un comienzo que comprometió de inmediato al equipo en la lucha por la permanencia. El único punto del semestre lo consiguió en el clásico contra Atlético Bucaramanga, disputado el 3 de agosto.

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Por ahora, el club no ha informado quién asumirá el cargo de manera definitiva. Mientras tanto, prepara su siguiente compromiso para el sábado 15 de agosto a las 6:05 p. m., cuando reciba a Águilas Doradas en el estadio General Santander por la quinta jornada.

La salida de Páez también cerró su segundo paso por el fútbol colombiano. Antes había dirigido a Millonarios entre 2010 y 2012, etapa en la que ganó la Copa Colombia en 2011.

Este fue el comunicado con el que Cúcuta Deportivo anunció la salida

Richard Páez duró apenas seis meses en el cargo como entrenador del Cúcuta Deportivo - crédito Cúcuta Deportivo

“Cúcuta Deportivo Fútbol Club informa que, de común acuerdo, se ha dado por terminado el vínculo contractual con los profesores Richard Páez, Director Técnico, y Jorge Durán, Asistente Técnico del equipo profesional.

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Agradecemos profundamente a ambos por haber aceptado el reto de llegar a nuestra institución, por su trabajo, compromiso y entrega durante el tiempo que defendieron nuestros colores. Reconocemos y respetamos su trayectoria y calidad profesional, pero sobre todo valoramos la calidad humana que siempre demostraron. Se llevan nuestro cariño, respeto y gratitud.

Les deseamos muchos éxitos en los caminos que emprendan y lo mejor para ellos y sus familias.

Gracias, profes Richard y Jorge. Esta siempre será su casa".

Así va la tabla del descenso en la Liga BetPlay 2026

20. Cúcuta Deportivo: 17 puntos / -19 diferencia de gol / 22 partidos jugados / 0.77 promedio.

19. Jaguares FC: 19 puntos / -19 diferencia de gol / 23 partidos jugados / 0.83 promedio.

18. Boyacá Chicó: 86 puntos / -26 diferencia de gol / 99 partidos jugados / 0.87 promedio.

17. Alianza FC: 109 puntos / -16 diferencia de gol / 100 partidos jugados / 1.09 promedio.

16. Internacional de Bogotá: 110 puntos / -2 diferencia de gol / 100 partidos jugados / 1.10 promedio.

15. Deportivo Cali: 116 puntos / +7 diferencia de gol / 100 partidos jugados / 1.16 promedio.

14. Deportivo Pereira: 118 puntos / -18 diferencia de gol / 99 partidos jugados / 1.19 promedio.