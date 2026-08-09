EN VIVO - América de Cali vs. Atlético Nacional: nóminas titulares del clásico en la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026

América de Cali llega líder, pero con seis puntos en disputa legal por la presunta alineación indebida de Yhormar Hurtado - crédito José Luis Guzmán-El País/Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre América de Cali vs. Atlético Nacional de la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026, que se jugará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero desde las 8:15 p. m.

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