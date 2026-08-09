EN VIVO - América de Cali vs. Atlético Nacional: nóminas titulares del clásico en la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026

América de Cali llega líder, pero con seis puntos en disputa legal por la presunta alineación indebida de Yhormar Hurtado - crédito José Luis Guzmán-El País/Colprensa
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre América de Cali vs. Atlético Nacional de la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026, que se jugará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero desde las 8:15 p. m.
Siga aquí todas las incidencias del partido entre el 15 veces campeón vallecaucano y el 18 veces campeón antioqueño.
00:24 hsHoy
Nómina inicial de Atlético Nacional para el partido ante América de Cali.
Atlético Nacional y su formación titular para el partido ante América de Cali - crédito Atlético Nacional
00:21 hsHoy
Nómina titular de América de Cali para enfrentar a Atlético Nacional.
Nómina inicial de América de Cali para el partido ante Atlético Nacional - crédito América de Cali
23:24 hsAyer
Atlético Bucaramanga venció 3-2 a Alianza de Valledupar en el primer encuentro de la jornada dominical en la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-II.
Este fue el video con el que Atlético Nacional presentó a Elías Cabrera, su cuarto fichaje en jugadores durante el presente mercado de pases - crédito Atlético Nacional
Atlético Nacional confirmó este domingo 9 de agosto un nuevo refuerzo para afrontar la segunda parte de la temporada 2026. Se trata del argentino Elías Lautaro Cabrera, mediocampista de 23 años que llega al equipo antioqueño en condición de préstamo desde Vélez Sarsfield y que se convierte en la séptima incorporación del club para la Liga BetPlay 2026-II.
Este fue el video con el que Atlético Nacional presentó a Elías Cabrera, su cuarto fichaje en jugadores durante el presente mercado de pases - crédito Atlético Nacional
Atlético Nacional confirmó este domingo 9 de agosto un nuevo refuerzo para afrontar la segunda parte de la temporada 2026. Se trata del argentino Elías Lautaro Cabrera, mediocampista de 23 años que llega al equipo antioqueño en condición de préstamo desde Vélez Sarsfield y que se convierte en la séptima incorporación del club para la Liga BetPlay 2026-II.
Juan Manuel Rengifo, pese a su edad, es de los jugadores más importantes en Atlético Nacional desde el segundo semestre de 2025 - crédito Luisa González/REUTERS
Atlético Nacional sigue activo en el mercado de fichajes y no solo para buscar refuerzos, pues por ahora solo tiene a Franco Armani y el técnico Lucas González como sus contrataciones, sino porque también concreta algunas salidas en el segundo semestre de 2026, las cuales dejarán puestos libres para las próximas caras nuevas.