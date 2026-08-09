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EN VIVO - América de Cali vs. Atlético Nacional: nóminas titulares del clásico en la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026

El estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali será el escenario en donde dos de los equipos con más títulos del fútbol profesional colombiano disputarán el clásico de la jornada

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-crédito José Luis Guzmán-El País/Colprensa
América de Cali llega líder, pero con seis puntos en disputa legal por la presunta alineación indebida de Yhormar Hurtado - crédito José Luis Guzmán-El País/Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre América de Cali vs. Atlético Nacional de la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026, que se jugará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero desde las 8:15 p. m.

Siga aquí todas las incidencias del partido entre el 15 veces campeón vallecaucano y el 18 veces campeón antioqueño.

00:24 hsHoy

Nómina inicial de Atlético Nacional para el partido ante América de Cali.

Atlético Nacional y su formación titular para el partido ante América de Cali - crédito Atlético Nacional
Atlético Nacional y su formación titular para el partido ante América de Cali - crédito Atlético Nacional
00:21 hsHoy

Nómina titular de América de Cali para enfrentar a Atlético Nacional.

Nómina inicial de América de Cali para el partido ante Atlético Nacional - crédito América de Cali
Nómina inicial de América de Cali para el partido ante Atlético Nacional - crédito América de Cali
23:24 hsAyer

Atlético Bucaramanga venció 3-2 a Alianza de Valledupar en el primer encuentro de la jornada dominical en la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-II.

23:00 hsAyer

Atlético Nacional presentó un refuerzo extranjero con el que cerraría su mercado de pases: viene del fútbol argentino

El equipo antioqueño ya había presentado a Franco Armani, Andrés Reyes e Ian Poveda como sus nuevos jugadores para el próximo torneo

Este fue el video con el que Atlético Nacional presentó a Elías Cabrera, su cuarto fichaje en jugadores durante el presente mercado de pases - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional confirmó este domingo 9 de agosto un nuevo refuerzo para afrontar la segunda parte de la temporada 2026. Se trata del argentino Elías Lautaro Cabrera, mediocampista de 23 años que llega al equipo antioqueño en condición de préstamo desde Vélez Sarsfield y que se convierte en la séptima incorporación del club para la Liga BetPlay 2026-II.

Leer la nota completa
21:27 hsAyer

Así promociona América de Cali su partido ante Atlético Nacional, con el cantante Easteban Rojas incluido.

El flayer de América de Cali para promocionar el clásico ante Atlético Nacional, con el cantante Esteban Rojas incluido - crédito América
El flayer de América de Cali para promocionar el clásico ante Atlético Nacional, con el cantante Esteban Rojas incluido - crédito América
21:27 hsAyer

Atlético Nacional presentó un refuerzo extranjero con el que cerraría su mercado de pases: viene del fútbol argentino

El equipo antioqueño ya había presentado a Franco Armani, Andrés Reyes e Ian Poveda como sus nuevos jugadores para el próximo torneo

Este fue el video con el que Atlético Nacional presentó a Elías Cabrera, su cuarto fichaje en jugadores durante el presente mercado de pases - crédito Atlético Nacional

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20:11 hsAyer
19:39 hsAyer

Disposiciones de América de Cali para el ingreso al estadio Pascual Guerrero, en la previa del partido ante Atlético Nacional.

Estas son las disposiciones de América de Cali para el enfrentamiento ante Atlético Nacional - crédito América
Estas son las disposiciones de América de Cali para el enfrentamiento ante Atlético Nacional - crédito América
17:32 hsAyer

Esto es lo que Atlético Nacional pediría para dejar salir a Juan Manuel Rengifo: sería la venta más cara en Colombia

El volante es una de las figuras del cuadro verde y con un futuro prometedor, por eso, el club negociaría una fortuna para dejarlo partir al exterior

Juan Manuel Rengifo, pese a su edad, es de los jugadores más importantes en Atlético Nacional desde el segundo semestre de 2025 - crédito Luisa González/REUTERS
Juan Manuel Rengifo, pese a su edad, es de los jugadores más importantes en Atlético Nacional desde el segundo semestre de 2025 - crédito Luisa González/REUTERS

Atlético Nacional sigue activo en el mercado de fichajes y no solo para buscar refuerzos, pues por ahora solo tiene a Franco Armani y el técnico Lucas González como sus contrataciones, sino porque también concreta algunas salidas en el segundo semestre de 2026, las cuales dejarán puestos libres para las próximas caras nuevas.

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16:22 hsAyer

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el partidazo de la fecha 4 de la Liga BetPlay

El equipo dirigido por David González recibirá al más veces campeón del fútbol colombiano, con el objetivo de seguir en lo más alto de la tabla de posiciones

El equipo dirigido por David González suma tres triunfos en tres partidos antes de enfrentar a América de Cali-crédito José Luis Guzmán-El País/Colprensa
El equipo dirigido por David González suma tres triunfos en tres partidos antes de enfrentar a América de Cali-crédito José Luis Guzmán-El País/Colprensa

El campeonato colombiano tendrá uno de los partidos más atractivos en el comienzo de la Liga BetPlay 2026-II, cuando Atlético Nacional visite Cali para jugar ante los “Diablos Rojos”.

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