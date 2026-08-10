Cris Valencia protagonizó fuerte pelea en las calles de Medellín: en redes responsabilizan a Kris R

La difusión de un video donde Cris Valencia, uno de los artistas urbanos más virales de Medellín, protagoniza una pelea en plena vía pública, desató un intenso debate en redes sociales y dejó al descubierto una nueva polémica en la carrera del joven cantante - crédito enpuntonoticias25 / Instagram

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El pasado sábado 8 de agosto, un video difundido en redes sociales mostró una pelea callejera en Medellín que rápidamente captó la atención por la presencia de Cris Valencia, uno de los nombres más populares de la música urbana reciente. Las imágenes revelaron al joven artista en pleno altercado con varios hombres, en lo que parecía ser una zona de comidas concurrida.

En los registros audiovisuales, se escuchó a los presentes intentar calmar la situación: “Sin, violencia”, pidió una voz cercana, mientras otra preguntaba: “Ay, ¿qué pasó, pues?”. La confusión era evidente entre los testigos, uno de los cuales comentó: “No, yo no sé, lo traían cascando desde por allá”. La identidad del cantante generó sorpresa: “Ese bien chiquitico y bien bravo”, agregó un hombre, antes de que alguien más identificara: “Ese es el cantante”.

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La escena mostró cómo, tras ser agredido, Valencia reaccionó quitándose la camiseta y buscando encarar a su oponente. Una mujer logró interponerse, sujetándolo para evitar que la pelea continuara. Otros jóvenes también intervinieron, intentando calmar al músico, mientras un tercer hombre parecía intercambiar palabras en tono desafiante.

Hasta el momento, no se han aclarado los motivos que llevaron a Cris Valencia a protagonizar el enfrentamiento. Además, el cantante aún no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

En el clip viral, Cris Valencia intentó irse a los golpes con un par de hombres - crédito enpuntonoticias25 / Instagram

Cris Valencia, de 23 años y nacido en Victoria, Caldas, alcanzó notoriedad en la escena urbana gracias a sus versiones de éxitos populares como Luna de Feid. Su sencillo Ya no volverás llegó a liderar las tendencias en Latinoamérica, impulsado por el apoyo de figuras como Westcol, Blessd y Ryan Castro.

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Algunas personas comentaron el hecho con humor: “Que busque los dientes que no saben dónde están”, “Cris menudencia” , “Cris Violencia”, “Cantante a todo le llaman cantante”, “Se quitó al camisa para generar lástima”, “Lo peor que pueden hacer es agarrar a una persona, lo dejan expuesto!”.

No es la primera polémica que genera Cris Valencia, El arranque de sus polémicas llegó casi al mismo tiempo que su fama. El streamer y empresario musical Westcol fue quien lo impulsó, al grabarle una canción en Medellín y difundirla desde sus plataformas.

Sin embargo, Valencia declaró en una entrevista que no firmaría con ningún manager ni productor, y minimizó el apoyo recibido, argumentando que había llegado hasta ahí por su propio esfuerzo.

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Cris Valencia no se ha pronunciado por la pelea - crédito @soycrisvalencia/Instagram

La reacción fue inmediata. La comunidad de seguidores de Westcol lo señaló como desagradecido y lo llenó de comentarios negativos. El propio Westcol respondió: “La fama y el dinero no son para cualquiera. Cuando hay fama y dinero sale la verdadera esencia de la persona”.

Ante la magnitud de la ola de críticas, Valencia grabó un video de disculpa pública. “Quiero pedir disculpas a la comunidad de West y a todos los que me estaban ayudando, a quienes yo tal vez no supe valorar”, dijo en el clip.

La reconciliación con Westcol no duró. En octubre de 2025, Cris Valencia volvió a arremeter públicamente contra el empresario y contra el productor El High, a quienes acusó de tener frenada su carrera dentro de la productora W Sound.

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“No ha salido música porque no quieren invertir, esa es la real”, afirmó, y llegó a pedirles a sus seguidores que presionaran a Westcol en redes para que lo dejara libre del contrato.

La respuesta del equipo de Westcol incluyó revelaciones que agravaron la imagen del cantante. En una transmisión en vivo por la plataforma Kick, el productor El High detalló el apoyo material que le habían brindado a Valencia: le consignaron 8 millones de pesos para una moto, y la esposa del productor le gestionó vivienda, lavadora y nevera, con el arriendo cubierto durante un año.

No es la primera polémica en la que Cris Valencia se ve involucrado - crédito @lacoronatv/Instagram

La productora confirmó posteriormente que Valencia ya no hacía parte de su nómina. Después, en abril de 2026 llegó una nueva acusación. Un joven difundió en redes sociales su versión de un acuerdo con el cantante para recuperar la cuenta oficial de Instagram de Valencia, trabajo por el que ambas partes habrían pactado un pago de 11 millones de pesos.

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El denunciante aseguró que completó el proceso en cuatro días y que, a solicitud del propio artista, no cobró el anticipo del 50%. Según el relato del joven, tras entregar el trabajo, Valencia le presentó una versión distinta de los hechos para no pagar: “Parce, es que tengo un problema. Lo que pasa es que a mí me está diciendo un amigo que él fue el que me la recuperó... El caso es que nunca quiso pagar”, explicó el denunciante en su testimonio viral.

La denuncia desató una ola de mensajes en Instagram y X exigiendo el pago. Cris Valencia no emitió ninguna declaración pública en respuesta a las acusaciones al igual que en la polémica de la reciente pelea.

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