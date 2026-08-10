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CAF anunció la donación de USD 500.000 a Colombia para atender la emergencia humanitaria tras el terremoto

El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe expresó su solidaridad con las familias afectadas por el fuerte sismo de 7,4 y puso a disposición del Gobierno recursos de sus Fondos de Desarrollo Social y Humano

Fachada de un edificio de concreto con un cartel del logo CAF. Frente al edificio, múltiples astas con banderas de países ondean bajo un cielo azul
CAF señaló que su respuesta ante el terremoto en Colombia forma parte de su apoyo histórico a los países miembros frente a desastres y emergencias
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El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), anunció una donación de USD 500.000 destinada a atender las necesidades humanitarias generadas por el fuerte terremoto que sacudió a Colombia. Los recursos saldrán de los Fondos de Desarrollo Social y Humano de la entidad y, según indicó el organismo, se trata de un primer aporte que podría ir seguido de nuevos instrumentos financieros de apoyo.

“Hoy hemos visto nuevamente los actos de la naturaleza en Colombia. Desde CAF queremos enviar nuestro afecto y nuestro cariño a todas las familias afectadas. Al mismo tiempo, nos ponemos a disposición del Gobierno para acompañar los esfuerzos de reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas. Quiero agradecer a las autoridades colombianas por su liderazgo y por convocarnos a todos a trabajar unidos por la pronta recuperación de las zonas afectadas del país”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

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Emergencia en Cali por el colapso parcial del Hospital Universitario del Valle - crédito Reuters

El banco de desarrollo recordó que la respuesta forma parte de su compromiso histórico de apoyar a los países miembros ante desastres y situaciones de emergencia, movilizando recursos para la protección de las poblaciones afectadas y los procesos de recuperación posterior.

Los fondos de CAF saldrán del Fondo de Desarrollo Social y Humano y podrían complementarse con nuevos instrumentos financieros de apoyo. (REUTERS/Camilo Rodríguez)
Los fondos de CAF saldrán del Fondo de Desarrollo Social y Humano y podrían complementarse con nuevos instrumentos financieros de apoyo. (REUTERS/Camilo Rodríguez)

Los recursos estarán destinados a apoyar las acciones de atención humanitaria que se requieren en estos momentos.

El Banco destacó igualmente la importancia de sumar esfuerzos entre las instituciones para avanzar de manera coordinada en la atención de la emergencia y la recuperación de esta importante zona del país.

El terremoto se registró este lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana (hora local), con epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y una magnitud que el Servicio Geológico Colombiano fijó en 7,4 tras las primeras revisiones. El movimiento tuvo una profundidad de alrededor de 96 kilómetros y se sintió con fuerza en buena parte del territorio colombiano —incluida Bogotá— además de en zonas de Ecuador, Panamá y Venezuela.

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CAF anunció una donación de USD 500.000 para atender la emergencia humanitaria causada por el terremoto en Colombia. (REUTERS/Camilo Rodríguez)
CAF anunció una donación de USD 500.000 para atender la emergencia humanitaria causada por el terremoto en Colombia. (REUTERS/Camilo Rodríguez)

Las ciudades más golpeadas fueron Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia, donde se reportaron edificios colapsados, personas atrapadas entre los escombros y hospitales con capacidad desbordada. El presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, declaró la situación de desastre nacional y asumió personalmente la conducción del Puesto de Mando Unificado en Bogotá para coordinar la respuesta de emergencia.

Según el balance oficial más reciente entregado por el mandatario, la emergencia dejó hasta el momento 111 personas fallecidas y 87 heridas, además de 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos con daños.

Se trata de un panorama preliminar que las autoridades advirtieron que podría seguir modificándose a medida que avanzan las tareas de evaluación y rescate. El Servicio Geológico Colombiano informó, además, que se registraron dos réplicas, de magnitudes 2,8 y 4,8.

“Con esta donación -informó CAF- el banco de desarrollo reafirma su voluntad de estar presente junto a Colombia en un momento de especial necesidad, poniendo sus recursos y capacidades al servicio de la respuesta humanitaria y de los esfuerzos que permitan avanzar hacia la reconstrucción”.

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