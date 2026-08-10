Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Gobierno Trump confirmó que está listo para ayudar a Colombia tras temblor de 7,4: “Está monitoreando de cerca el gran terremoto”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comunicó que se activó líneas de atención tras el terremoto

El pronunciamiento de Marco Rubio fue hecho a través de su cuenta oficial de X -- crédito Europa Press
El pronunciamiento de Marco Rubio fue hecho a través de su cuenta oficial de X -- crédito Europa Press
Guardar

Un sismo de magnitud 7,4 sacudió a Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y una profundidad de 107 kilómetros.

Las autoridades reportaron al menos 20 personas fallecidas, 18 de ellas en la ciudad de Pereira, además de daños estructurales en Manizales y otras regiones. El presidente Abelardo de la Espriella tomó la coordinación directa de la respuesta oficial, mientras organismos de emergencia y el Gobierno nacional movilizaron recursos para atender a las comunidades afectadas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que la Administración Trump está “monitoreando de cerca el fuerte terremoto que sacudió a Colombia y está lista para apoyar al pueblo colombiano y a la Administración del presidente Abelardo De la Espriella”.

PUBLICIDAD

Marco Rubio - crédito @SecRubio/X
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que la Administración Trump está “monitoreando de cerca el fuerte terremoto que sacudió a Colombia y está lista para apoyar al pueblo colombiano - crédito @SecRubio/X

Rubio recomendó a los ciudadanos estadounidenses en Colombia registrarse en el programa STEP y seguir las cuentas oficiales de la Embajada de Estados Unidos en Colombia para recibir información actualizada.

“La Administración de Trump está monitoreando de cerca el gran terremoto que azotó a Colombia y está lista para apoyar al pueblo de Colombia y a la Administración del Presidente Abelardo de la Espriella . Los ciudadanos estadounidenses en Colombia deben inscribirse en http://STEP.State.gov y seguir las cuentas de redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en Colombia para obtener la información más reciente”, indicó Rubio.

El mensaje de Rubio se difundió pocas horas después del evento sísmico, que fue confirmado por el Servicio Geológico Colombiano. La entidad también informó sobre cinco réplicas con magnitudes superiores a 3,0 y descartó una relación con la alerta vigente en el volcán Puracé.

PUBLICIDAD

Desde la Sala de Crisis Nacional de la Ungrd (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), el presidente De la Espriella aseguró que mantiene comunicación directa con las autoridades regionales y locales para coordinar la respuesta. En esa reunión participaron el director de la Ungrd, Javier Pava, y el ministro del Interior, Rodrigo Lara. Allí se evaluaron los daños y se planificó el despliegue de ayudas a las zonas más golpeadas.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia comunicó: “The U.S. Embassy is monitoring the earthquake in Colombia. Monitor local news and inform your friends and family of your status. La Embajada de Estados Unidos está monitoreando el terremoto en Colombia. Esté atento a las noticias locales e informe a sus amigos y familiares sobre su situación”.

Embajada de Estados Unidos en Colombia - crédito @USEmbassyBogota/X
Embajada de Estados Unidos en Colombia se pronunció tras los sismos en el territorio nacional - crédito @USEmbassyBogota/X

El senador Bernie Moreno publicó en sus redes sociales: “Excelente liderazgo por parte de del presidente Abelardo de la Espriella. Estados Unidos está listo para ayudar a nuestro gran aliado”.

Bernie Moreno - crédito @berniemoreno/X
Bernie Moreno respaldó las decisiones del presidente Abelardo de la Espriella - crédito @berniemoreno/X

Detalles del temblor

A las 7:34 de la mañana del lunes 10 de agosto, un temblor de magnitud 7,4 sacudió el occidente de Colombia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros. Tras el sismo principal, se activaron alertas en distintas regiones y se recibieron reportes de percepción en varias ciudades del país, según la información oficial divulgada por el SGC en redes sociales.

Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Manizales sintieron el temblor. Horas después, a las 10:01 a. m., el SGC anunció una réplica de magnitud 3.8 en la misma zona, con una profundidad de 88 kilómetros. Se sumaron al menos dos réplicas adicionales, de magnitudes 2.8 y 4.8, de acuerdo con los reportes recientes.

Julio Fierro Morales, director general del SGC, expresó: “Informamos la ocurrencia hoy a las 7:34 de la mañana de un sismo de magnitud 7,4 con profundidad de 88 kilómetros. Es el sismo más fuerte que se ha sentido en la última década en el país y para esa zona hay antecedentes de sismos; particularmente el 23 de noviembre de 1979, hubo un sismo de magnitud 7.2. Tenemos dos réplicas, una de 2.8 y otra de 4.8 que se sintió recientemente”.

A las 7:34 de la mañana del lunes 10 de agosto, un temblor de magnitud 7,4 se registró en el departamento de Chocó, al occidente de Colombia, según datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) - crédito redes sociales
A las 7:34 de la mañana del lunes 10 de agosto, un temblor de magnitud 7,4 se registró en el departamento de Chocó, al occidente de Colombia, según datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) - crédito redes sociales

En redes sociales, usuarios han compartido imágenes y reportes sobre posibles daños en Manizales y Pereira, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial al respecto. El SGC insiste en que la ciudadanía consulte únicamente fuentes oficiales para recibir recomendaciones actualizadas.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd) comunicó que se mantiene contacto con autoridades locales y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para monitorear cualquier afectación derivada del evento sísmico. Las autoridades permanecen atentas y el SGC sigue emitiendo boletines con información sobre la evolución de la actividad sísmica y medidas de prevención.

Temas Relacionados

Marco RubioTemblor en ColombiaSismos en ColombiaEstados UnidosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Gobierno confirmó fondos para la emergencia en Chocó y lanzó subsidios de arriendo para 1.300 familias afectadas

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y se confirmó el fallecimiento de más de 110 personas

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Gobierno confirmó fondos para la emergencia en Chocó y lanzó subsidios de arriendo para 1.300 familias afectadas

Congreso hizo ajustes a su agenda tras el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia: elección del contralor General sigue en firme

El movimiento telúrico, que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar (Chocó), dejó un saldo de víctimas considerable, que ya superó el centenar, además de pérdidas materiales que aún están por determinarse

Congreso hizo ajustes a su agenda tras el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia: elección del contralor General sigue en firme

Sinuano Día resultados de hoy lunes 10 de agosto: ganadores del último sorteo

Como todos los lunes, este tradicional sorteo colombiano, dio a conocer la combinación ganadora del primer juego del día

Sinuano Día resultados de hoy lunes 10 de agosto: ganadores del último sorteo

Estados Unidos anunció una ayuda de USD 15,5 millones a Colombia para atender la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4

Los fondos serán utilizados para proporcionar refugio, alimentos y protección a las personas afectadas, además de financiar evaluaciones sobre los daños provocados por el sismo

Estados Unidos anunció una ayuda de USD 15,5 millones a Colombia para atender la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4

El estadio Pascual Guerrero de Cali sufrió afectaciones en sus instalaciones después del terremoto en Colombia

El alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, informó que 26 edificaciones habían sido gravemente afectadas después del fuerte sismo en el país

El estadio Pascual Guerrero de Cali sufrió afectaciones en sus instalaciones después del terremoto en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

Shakira se pronunció tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Shakira se pronunció tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Así vivieron los famosos el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este 10 de agosto: “Casi se me sale el bebé”

Lina Tejeiro dejó pistas de su embarazo en MasterChef Celebrity: “Quiero ser mamá”

Yina Calderón preocupó a sus seguidores tras hablar sobre Epa Colombia y confesar su mal estado: “Llevo dos días tomando”

Yeison Jiménez no descansa: propiedad del cantante sufrió daños por un incendio y los familiares dieron reporte de la situación

Deportes

El estadio Pascual Guerrero de Cali sufrió afectaciones en sus instalaciones después del terremoto en Colombia

El estadio Pascual Guerrero de Cali sufrió afectaciones en sus instalaciones después del terremoto en Colombia

Conmebol aplazó los partidos de Independiente Santa Fe y Deportes Tolima por el terremoto en Colombia

América y Atlético Nacional invitaron a sus hinchas a donar para los damnificados por el terremoto en Colombia: así lo puede hacer

Luis Díaz, Real Madrid, Rigoberto Urán y otras personalidades del deporte se solidarizaron con las víctimas del sismo en Colombia

Por sismo de 7.4 que afectó a varias ciudades de Colombia, Dimayor aplazó todos los partidos de la semana del 10 al 14 de agosto: “El fútbol puede esperar”