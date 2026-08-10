Terremoto en Colombia: José Manuel Restrepo confirmó gestiones con aliados internacionales para atender la tragedia, que ya deja más de 100 muertos

El Gobierno de Abelardo de la Espriella lidera las gestiones por el terremoto en Colombia, ocurrido en la mañana del lunes 10 de agosto - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, aseguró en la tarde del lunes 10 de agosto de 2026 que ya se activaron contactos externos para responder al terremoto que sacudió a Colombia y que deja cerca de 111 fallecidos, según el reciente reporte entregado por las autoridades.

Restrepo, que hizo parte del comité liderado por el jefe de Estado Abelardo de la Espriella y se puso al frente de las labores para canalizar las ayudas que sean enviadas desde el extranjero para afrontar la emergencia. “Señor presidente, atiendo su indicación. Ya contamos con el respaldo de nuestros aliados internacionales que han respondido con solidaridad y compromiso”, afirmó Restrepo en su declaración a través de X.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo compartió las instrucciones de Abelardo de la Espriella para atender la tragedia con el apoyo de organismos internacionales - crédito @jrestrp/X

El fuerte movimiento telúrico, de magnitud 7,4, ocurrió a las 7:34 a. m., con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y una profundidad de 96 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Sin embargo, se sintió en todo el territorio nacional y causó daños y víctimas, además, en ciudades como Manizales (Caldas), Pereira (Risaralda) y Cali (Valle del Cauca).

Vicepresidente José Manuel Restrepo comanda gestiones en terreno

En su balance tras la tragedia, Restrepo sostuvo que la gestión busca que los apoyos se traduzcan en asistencia directa a los más necesitados, por lo que se establecerán filtros severos para garantizar la correcta entrega de las ayudas. “No vamos a descansar hasta que esa ayuda llegue a cada familia que la necesita y contribuya a la recuperación de los territorios afectados”, agregó el vicepresidente en su mensaje.

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El presidente de la República, desde el Puesto de Mando Unificado se dirigió al país tras la tragedia que enluta a la nación y entregó el primer reporte consolidado de víctimas y heridos - suministrado a Infobae Colombia

Con esto, se puso a disposición de las directrices del jefe de Estado, que se refirió a las gestiones que, según indicó, ya se mueven en el plano internacional y en el frente de la ayuda interna. “Que todos nuestros aliados alrededor del mundo (sic) han manifestado su intención de ayudar con lo que se requiera”, señaló De la Espriella frente al suceso que enluta a los colombianos, y que removió recuerdos de tragedias pasadas.

Al igual que sus labores con la comunidad internacional, Restrepo partió rumbo Manizales (Caldas) para atender la emergencia. “Este duro momento que enfrentamos requiere solidaridad y ejecución, y esa es la orden del presidente para todo su gabinete. En Manizales presidiré el Puesto de Mando Unificado para poder atender la emergencia con celeridad”, agregó el segundo al mando, que envió un mensaje a las familias.

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Cancillería agradeció a países aliados de Colombia por su solidaridad

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en representación del Gobierno de Colombia, expresó su agradecimiento a la comunidad internacional tras los fuertes sismos registrados el lunes 10 de agosto. “Agradecemos la solidaridad y el respaldo de los países amigos en estos momentos difíciles para Colombia”, señaló la dependencia, en respuesta a países como Estados Unidos, que expresaron su apoyo inmediato.

Con este mensaje, la Cancillería de Colombia agradeció apoyo de la comunidad internacional frente al terremoto ocurrido en el país - crédito @cancilleriacol/X

Al igual que el vicepresidente Restrepo, es válido destacar que el canciller Omar Bula estableció contacto directo con delegaciones extranjeras que expresaron su disposición de colaborar ante la tragedia que viven los colombianos. “Ha estado en comunicación permanente con representantes de diversos países que han ofrecido su apoyo al gobierno y al pueblo colombiano”, precisó el Ministerio en su misiva.

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A su vez, el ministerio informó que coordinará con la Ungrd la recepción de la ayuda internacional “para apoyar la respuesta del país”. Además de EE. UU., países vecinos como Panamá, Ecuador y Perú han levantado la mano para entregar su ayuda a las autoridades colombianas, que afrontan la primera gran prueba en el nuevo Gobierno, que apenas lleva cuatro días al frente, tras tomar el mando de la administración de Gustavo Petro.